- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які спокійно виводять партнера з рівноваги — без скандалу
Одним із найдієвіших способів — звісно, коли переговори заходять у глухий кут — більшість із нас вважає скандал.
Але є й ті, хто вважає такий підхід марною тратою енергії — на їхню думку, надмірна емоційність, можливо, й дозволить досягти бажаного результату, але обійдеться надто дорого.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які здатні довести партнера до сказу спокійно — без скандалів та істерик.
Діва
Діви взагалі рідко втрачають самоконтроль, їхня зброя — не емоції, а методичний тиск. Вони спокійно — без криків і розбивання посуду — вимагатимуть від партнера необхідних дій доти, доки він не здасться: треба визнати, що у стосунках із представниками цього знака це простіше, ніж стояти на своєму за будь-яку ціну.
Рак
Раки, прагнучи досягти поставленої мети, нізащо не почнуть кричати, влаштовувати скандали чи істерити — така поведінка не в їхньому характері. Вони оберуть роль жертви, яку не ображає лише ледачий: мовчати, кидати докірливі погляди, а в крайньому разі — тихо плакати: зрештою, перемога залишається за ними.
Телець
Тельці — найупертіший знак зодіаку, і про це добре знають ті, хто хоч раз намагався змусити їх вчинити не так, як вони хочуть — найімовірніше, вони порадять усім ніколи так не робити. У такому разі доведеться витратити багато нервів, а результат виявиться нульовим, а в деяких випадках і зовсім — зі знаком «мінус».
Читайте також:
Жовтень 2026 року: напружений місяць для Тельця, Лева та Водолія
Ретроградний Меркурій від 25 жовтня до 12 листопада 2026 року: що на нас чекає в цей час
Зодіакальний гороскоп на жовтень 2026 року для всіх 12 знаків