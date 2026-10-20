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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які спокійно виводять партнера з рівноваги — без скандалу

Одним із найдієвіших способів — звісно, коли переговори заходять у глухий кут — більшість із нас вважає скандал.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

Але є й ті, хто вважає такий підхід марною тратою енергії — на їхню думку, надмірна емоційність, можливо, й дозволить досягти бажаного результату, але обійдеться надто дорого.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які здатні довести партнера до сказу спокійно — без скандалів та істерик.

Діва

Діви взагалі рідко втрачають самоконтроль, їхня зброя — не емоції, а методичний тиск. Вони спокійно — без криків і розбивання посуду — вимагатимуть від партнера необхідних дій доти, доки він не здасться: треба визнати, що у стосунках із представниками цього знака це простіше, ніж стояти на своєму за будь-яку ціну.

Рак

Раки, прагнучи досягти поставленої мети, нізащо не почнуть кричати, влаштовувати скандали чи істерити — така поведінка не в їхньому характері. Вони оберуть роль жертви, яку не ображає лише ледачий: мовчати, кидати докірливі погляди, а в крайньому разі — тихо плакати: зрештою, перемога залишається за ними.

Телець

Тельці — найупертіший знак зодіаку, і про це добре знають ті, хто хоч раз намагався змусити їх вчинити не так, як вони хочуть — найімовірніше, вони порадять усім ніколи так не робити. У такому разі доведеться витратити багато нервів, а результат виявиться нульовим, а в деяких випадках і зовсім — зі знаком «мінус».

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