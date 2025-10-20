- Дата публікації
Категорія
Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які віддають партнеру всіх себе без залишку
Наскільки сильно ми занурюємося в почуття у стосунках із партнером, для кожного з нас момент індивідуальний.
Хтось «проходить по краєчку», не дозволяючи собі загрузнути в коханні, а хтось — занурюється в нього з головою, не даючи собі змоги «виплисти» на поверхню. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які віддають партнеру всього себе — без залишку.
Рак
Раки у стосунках із коханою людиною часто заходять настільки далеко, що геть втрачають свою індивідуальність. Представникам зак здається, що кохана людина оцінить таке ставлення і прив’яжеться до них ще сильніше, але насправді така жертовність часто дає прямо протилежний результат.
Риби
Риби — за рідкісним винятком — живуть заради кохання, тому не дивно, що вони віддають своєму партнеру всіх себе: свої почуття, час і дії. Водночас вони роблять це так легко й ненав’язливо, що не дають близькій людині приводу для того, щоб втомитися від них, а навпаки — стають для неї по-справжньому необхідними.
Терези
Терези вміють буквально розчинятися в коханій людині, стаючи начебто її двійником: вони розділяють її життєві цінності та інтереси, вписуються в її спосіб життя, іноді — на шкоду самим собі. Щоправда, тінню коханої людини представники знака залишаються доти, доки не зустрінуть нове захоплення, а це в них трапляється часто.
