Астрологиня назвала знаки Зодіаку, які вміють тримати дистанцію між собою та іншими людьми

А вже про те, щоб постійно їх утримувати, і не йдеться, хоча це може позбавити нас багатьох неприємностей найрізноманітнішого штибу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які вміють тримати дистанцію між собою та іншими людьми

Козоріг

Козероги, якими б ніжними і трепетними вони не були в душі, зовні досить холодні й неемоційні - точніше, дуже хочуть такими здаватися. Вони свідомо виставляють межу, яка віддаляє їх від оточуючих, - бояться, що хтось із них завдасть їм душевної травми.

Діва

Діви, мабуть, найгидливіший знак Зодіаку, причому, не тільки - і не стільки - у фізіологічному, скільки в моральному плані. Вони нізащо не спілкуватимуться з тими, хто з якоїсь причини їм неприємний і викликає негативну реакцію - таких людей вони тримають на відстані витягнутої руки.

Скорпіон

Скорпіони дуже обережні: перш ніж близько зійтися з новим знайомим, вони довго придивляються до нього, начебто "просвічуючи" своїм внутрішнім "рентгеном", який має дуже високу чутливість, - весь цей час вони тримають його на відстані.

