ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
703
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки Зодіаку, які вміють тримати дистанцію між собою та іншими людьми

Особисті кордони у спілкуванні з іншими людьми надзвичайно важливі, але при цьому далеко не всі вміють їх встановлювати.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А вже про те, щоб постійно їх утримувати, і не йдеться, хоча це може позбавити нас багатьох неприємностей найрізноманітнішого штибу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які вміють тримати дистанцію між собою та іншими людьми

Козоріг

Козероги, якими б ніжними і трепетними вони не були в душі, зовні досить холодні й неемоційні - точніше, дуже хочуть такими здаватися. Вони свідомо виставляють межу, яка віддаляє їх від оточуючих, - бояться, що хтось із них завдасть їм душевної травми.

Діва

Діви, мабуть, найгидливіший знак Зодіаку, причому, не тільки - і не стільки - у фізіологічному, скільки в моральному плані. Вони нізащо не спілкуватимуться з тими, хто з якоїсь причини їм неприємний і викликає негативну реакцію - таких людей вони тримають на відстані витягнутої руки.

Скорпіон

Скорпіони дуже обережні: перш ніж близько зійтися з новим знайомим, вони довго придивляються до нього, начебто "просвічуючи" своїм внутрішнім "рентгеном", який має дуже високу чутливість, - весь цей час вони тримають його на відстані.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
703
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie