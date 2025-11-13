- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють виконувати свої бажання
Усім нам хочеться, щоб наші бажання виконувалися, а вже вміти робити це самостійно — просто межа всіх мрій.
І поки одним здається, що таке вміння — зі сфери фантастики або фольклору — у вигляді народних казок, інші ж легко чи не дуже — роблять свої бажання реальністю. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють виконувати свої бажання.
Риби
Риби вміють мріяти — до того ж, не на аматорському, як усі інші, а практично на професійному рівні, якому позаздрив би будь-який чаклун. Вони настільки глибоко занурюються у світ мрій, що ті стають їхньою реальністю — спочатку в їхній уяві, а потім і насправді.
Скорпіон
Скорпіон як один із найенергетичніших знаків зодіаку наповнює свої фантазії потужними вібраціями, під впливом яких вони набувають реальних рис — стають видимими й відчутними. За певний — як правило, нетривалий — час їхні мрії втілюються в життя.
Близнята
Близнята завжди дуже уважні до деталей, і саме ця якість допомагає їм робити казку бувальщиною. Найкращим способом зробити це є візуалізація картин, які представники знака мріють зробити реальністю, а вона дуже чутлива до найдрібніших нюансів.
