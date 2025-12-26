Астрологиня назвала знаки зодіаку, які впевнені, що весь світ має крутитися навколо них

Гороскоп / © Credits

Одні люблять бути в центрі уваги, а іншим зручно перебувати в «тіні», де ніхто і нічого не стане від них вимагати, а треті вважають, що всі навколо зобов’язані забезпечувати їм комфорт — як моральний, так і матеріальний.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які впевнені, що весь світ має крутитися навколо них.

Близнята

Близнята — можливо, тому, що в них одночасно «живуть» двоє людей — ніколи не бувають до кінця задоволені тією увагою, яку приділяє їм оточення, адже їм її потрібно удвічі більше. А оскільки так, вважають вони, то всі, хто перебуває поруч, просто зобов’язані в усьому їм догоджати й виконувати будь-які їхні забаганки.

Лев

Леви, які вважають себе не тільки головними представниками зодіакального кола, а й центром Всесвіту, упевнені, що решта з’явилися на світ винятково для того, щоб служити їм. Поклоніння вони вважають самозрозумілим, а неувагу або, тим паче, зневагу — обурливою.

Водолій

Водолії впевнені, що весь світ має крутитися навколо них, з тієї простої причини, що вони розумні, красиві та талановиті, а такі люди завжди потребують допомоги та підтримки оточення. До того ж, з ними — і це свята правда! — ніколи не буває нудно, тож певна частка істини в їхньому переконанні є.

