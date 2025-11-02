ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вдають із себе інших

Усі ми хочемо бути кращими, ніж є насправді, але кожен досягає цієї мети своїм шляхом.

Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Хтось іде важким шляхом — працює над собою, намагається стати таким, яким він бачить себе у мріях, а хтось — легшим, намагаючись мати кращий вигляд, ніж він має насправді.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто вдають із себе інших.

Близнята

Близнятам для того, щоб представити оточенню іншу — найкращу — версію себе, не потрібно надівати чужу маску, достатньо просто дати волю одній зі своїх субособистостей. Найкраще цей ефект знайомий близьким представникам знака, які ніколи не знають, з яким боком представників вони спілкуються кожної конкретної миті.

Водолій

Водолії, як творчі тособистості, люблять приміряти на себе різні «маски» і грати ролі людей, якими вони насправді не є, що часом справляє на їхнє оточення приголомшливе враження. Звісно, вони весь час повертаються до свого істинного «я», що інколи тішить, а інколи й розчаровує їхніх близьких.

Риби

Риби, як найвелелюбніший знак, готові зробити все заради того, щоб сподобатися своєму обранцеві чи обраниці, і якщо для цього потрібно трохи похизуватися і навіть прибрехати, вони залюбки на це йдуть, оскільки переконані, що така мета виправдовує всі засоби, тож в очах коханих вони завжди трохи кращі, ніж є насправді.

