Астрологиня назвала знаки Зодіаку, які є переконаними атеїстами

Вірити в бога чи ні, особиста справа кожної людини, яка не повинна стосуватися сторонніх.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А ось поцікавитися, хто релігійний, а хто залишиться, як то кажуть, безбожником, не лише можна, а й треба - це дасть змогу необережно не образити нічиїх почуттів.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які є переконаними атеїстами.

Козеріг

Козероги в усьому - як у житті, так і в професії - звикли розраховувати тільки на себе, тож навіть релігію представники знака ставлять на друге місце - після самих себе і своїх здібностей. Саме тому їх практично неможливо зустріти в церкві - хіба що вони зайдуть туди на екскурсію.

Телець

Тельці, як істинні представники стихії Землі, не вірять в ефемерні речі - їм усе треба не просто побачити, а помацати і навіть понюхати. Зрозуміло, що з релігією такі номери не проходять, тому вони приходять до неї тільки в найгірших випадках, та й то ненадовго - доти, доки ситуація не заладиться.

Близнюки

Близнюки постійно вагаються, перебуваючи між вірою і невір'ям: сьогодні вони готові дійти у своїх релігійних переконаннях до крайнощів, тобто, до монастиря, а вже завтра їм здається, що там - нагорі - нікого немає, тож не варто обмежувати себе у вчинках, продиктованих церковними правилами і догмами.

