Астрологиня назвала знаки зодіаку, які є поліглотами
Що більше іноземних мов знає людина, то краще для неї, особливо — в наш час.
Ось тільки здібності до їх вивчення у всіх нас різні: хтось схильний до поліглосії — тобто, здатний опанувати безліч мов, а хтось не в змозі опанувати навіть рідну. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є поліглотами.
Близнята
Близнята — найбільш товариський знак зодіаку, можливо, саме тому вони легко засвоюють мови і не відчувають труднощів у спілкуванні з людьми, які проживають в інших країнах, до того ж, іноді вони роблять це так добре, що їх не відрізниш від корінних жителів.
Водолій
Водолії — люди творчі, і вивчення іноземної мови вони сприймають як нове завдання, яке потрібно розв’язувати з креативного погляду. У результаті вони знаходять художній — у буквальному сенсі слова — спосіб вивчити навіть найскладнішу іноземну мову.
Стрілець
Стрільцям іноземні мови необхідні винятково з практичного погляду: представники цього знака обожнюють подорожі, в яких треба якось спілкуватися з місцевим населенням. І, можливо, їхній лексикон небагатий, а вимова залишає бажати кращого, порозумітися вони можуть.
