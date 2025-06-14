Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди все знають краще за інших

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Зміст Діва Лев Риби

Більше того, люди впевнені, що не тільки можуть, але й мають навчити цього інших, чим викликають у них серйозне роздратування. Головне, щоб такі «уроки» проводилися якнайрідше, інакше вони можуть призвести до серйозних конфліктів. Але що робити, якщо людина постійно навчає оточення? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які все знають краще за інших.

Діва

Діви мають рідкісну самовпевненість, яка дозволяє їм цілком серйозно стверджувати, що вони знають все і про все. Той факт, що більшість того, що вони знають, вони взяли з Інтернету, тому часто помиляються, ними до уваги не береться — вони однаково з апломбом стверджуватимуть, що мають рацію.

Лев

Леви впевнені, що знають усе, так би мовити, за визначенням — хто ще так добре може знатися на всіх сферах знань, якщо не представники цього — «королівського» — знака. Щоправда, роздратування вони водночас майже ні в кого не викликають, оскільки мають серйозний авторитет, який ніхто не заперечує.

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Риби

Риби дуже часто наполягають на своїй правоті... зі шкідливості: навіть не знаючи правильної відповіді на запитання, вони наполягатимуть на своїй винятковій компетенції, щоб позлити свого опонента, який нервуватиме, доводячи свою правоту — у таких випадках сперечатися з ними не варто.

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