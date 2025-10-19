- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які зберігають спокій у будь-якій ситуації
Такі люди — наче острівці спокою і стабільності в будь-яких — особливо емоційних, ситуаціях і пристрасних стосунках.
Коли інші впадають у паніку та істерику, що здебільшого зрозуміло і виправдано, вони демонструють рідкісну холоднокровність і витримку. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які зберігають спокій у будь-якій ситуації.
Телець
Тельці — як яскраві представники стихії Землі — спокійні й ґрунтовні: поки інші бігають і метушаться, вони спокійно «переживають» ситуацію, як траву на лузі, а потім завдають одного-єдиного, але прямого і точного «удару», після чого все стає на свої місця.
Терези
Терези і раді б реагувати емоційно, але не можуть: їхні постійні коливання призводять до того, що вони протягом тривалого часу не розуміють, до якого ситуативного «берега» прибитися, а на оточення це справляє враження холоднокровності та спокою.
Козоріг
Козероги вміють зберігати спокій настільки добре, що здаються оточенню людьми зі сталевими нервами. У душі вони переживають будь-яку ситуацію так само емоційно, як і всі інші, але їхня зовнішня холодність справляє на нього заспокійливе враження.
