Астрологиня назвала знаки зодіаку, які живуть у гонитві за адреналіном
Кожен із нас шукає сенс життя, а з ним і засоби, які тримають його, образно кажучи, на плаву, у чомусь своєму.
Для одних — це кохання, для інших — професія, якою вони захоплені, для третіх — мистецтво, а є й ті, для кого «життя без ризику, однаково, що їжа без солі». Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які живуть у гонитві за адреналіном.
Овен
Овни — знак стихії вогню, до того ж, молодого і яскравого, тому вони не розуміють, як можна, образно кажучи, «тліти», їм потрібно тільки «горіти», і адреналін у цьому сенсі дає їм відчуття повноти життя: щойно справа, якою вони займаються, стає менш ризикованою, вони починають шукати іншу.
Водолій
Водоліям адреналін потрібен як повітря — саме він допомагає представникам цього — найкреативнішого — знака зодіакального кола знайти натхнення, без якого вони не можуть не лише працювати, а й жити. Тож не дивно, що вони усюди шукають можливість «розбурхати» свою нервову систему до крайнощів.
Скорпіон
Скорпіони, які є майстрами у створенні екстремальних ситуацій у стосунках з оточенням, особливо близькими людьми, максимум адреналіну отримують від конфліктів, але не бурхливих і коротких, а спокійних і неквапливих, протягом яких вони начебто граються із вогнем, самі до кінця не розуміючи, чим усе закінчиться в результаті.
