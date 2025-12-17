Астрологиня назвала знаки зодіаку, які живуть у гонитві за адреналіном

Гороскоп / © Credits

Реклама

Для одних — це кохання, для інших — професія, якою вони захоплені, для третіх — мистецтво, а є й ті, для кого «життя без ризику, однаково, що їжа без солі». Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які живуть у гонитві за адреналіном.

Овен

Овни — знак стихії вогню, до того ж, молодого і яскравого, тому вони не розуміють, як можна, образно кажучи, «тліти», їм потрібно тільки «горіти», і адреналін у цьому сенсі дає їм відчуття повноти життя: щойно справа, якою вони займаються, стає менш ризикованою, вони починають шукати іншу.

Водолій

Водоліям адреналін потрібен як повітря — саме він допомагає представникам цього — найкреативнішого — знака зодіакального кола знайти натхнення, без якого вони не можуть не лише працювати, а й жити. Тож не дивно, що вони усюди шукають можливість «розбурхати» свою нервову систему до крайнощів.

Реклама

Скорпіон

Скорпіони, які є майстрами у створенні екстремальних ситуацій у стосунках з оточенням, особливо близькими людьми, максимум адреналіну отримують від конфліктів, але не бурхливих і коротких, а спокійних і неквапливих, протягом яких вони начебто граються із вогнем, самі до кінця не розуміючи, чим усе закінчиться в результаті.

Читайте також: