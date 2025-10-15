Астрологиня назвала знаки зодіаку із завищеною самооцінкою

Гороскоп / © Credits

Але й надмірне перебільшення своїх здібностей і, як наслідок, власної цінності, небажане — воно змушує робити помилки, не всі з яких ми у змозі виправити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку із завищеною самооцінкою.

Лев

Леви, мабуть, найвпевненіший у собі та своїх силах знак зодіаку — закоханість його представників у самих себе воістину не знає меж. Вони впевнені, що можуть розв’язати будь-яке завдання, якої б сфери життя воно не стосувалося, і гідні найкращого, і — завжди це отримують.

Овен

Овни абсолютно впевнені в тому, що немає такої перешкоди, яку вони не могли б подолати, оскільки на їхньому боці стрімкість, наполегливість і наполегливість. Досягти поставленої мети їм справді вдається — за винятком тих випадків, коли вони біжучи охолонуть до своєї ідеї.

Терези

У Терезів завищена самооцінка пов’язана з їхніми стосунками з протилежною статтю: представники знака вважають, що можуть підкорити будь-кого, на кого впаде їхній погляд. Треба віддати їм належне: вони легко домагаються такого результату за допомогою численних компліментів.

