- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку із завищеною самооцінкою
Значення самооцінки перебільшити — за всього бажання — не можна, вона є спонукальним мотивом у багатьох діях.
Але й надмірне перебільшення своїх здібностей і, як наслідок, власної цінності, небажане — воно змушує робити помилки, не всі з яких ми у змозі виправити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку із завищеною самооцінкою.
Лев
Леви, мабуть, найвпевненіший у собі та своїх силах знак зодіаку — закоханість його представників у самих себе воістину не знає меж. Вони впевнені, що можуть розв’язати будь-яке завдання, якої б сфери життя воно не стосувалося, і гідні найкращого, і — завжди це отримують.
Овен
Овни абсолютно впевнені в тому, що немає такої перешкоди, яку вони не могли б подолати, оскільки на їхньому боці стрімкість, наполегливість і наполегливість. Досягти поставленої мети їм справді вдається — за винятком тих випадків, коли вони біжучи охолонуть до своєї ідеї.
Терези
У Терезів завищена самооцінка пов’язана з їхніми стосунками з протилежною статтю: представники знака вважають, що можуть підкорити будь-кого, на кого впаде їхній погляд. Треба віддати їм належне: вони легко домагаються такого результату за допомогою численних компліментів.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 13 до 19 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13–19 жовтня
Місячний гороскоп на 13–19 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Венера у Терезах від 14 жовтня до 6 листопада 2025 року: що на нас чекає в цей час