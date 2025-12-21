Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до пасивної агресії

Гороскоп від астрологині / © Credits

Реклама

Вона буває найрізноманітнішою — як відвертою і навмисною, так і прихованою, як активною — у вигляді гучних скандалів, так і пасивною — наприклад, у вигляді гри в мовчанку.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до пасивної агресії.

Рак

Може здатися, що Раки потрапили до цього переліку випадково — вони такі скромні та милі, що їх важко запідозрити в агресії, але саме в цьому й полягає їхня підступність: представники знака не стануть влаштовувати експресивні розбірки, а просто замкнуться в собі, чим доведуть партнера буквально до відчаю.

Реклама

Терези

Терезів не дарма називають «залізними руками в оксамитових рукавичках»: домагаючись свого, вони не будуть сваритися і скандалити, але водночас майже непомітно — створивши для партнера нестерпну моральну обстановку — змусять його діяти у своїх, а не в його інтересах, а це — вищий пілотаж пасивної агресії.

Скорпіон

Зі Скорпіоном краще не зв’язуватися: коли йдеться про пасивну агресію, вони майстри своєї справи. Їхня агресія спокійна і глибоко психологічна: інтуїція у представників знака розвинена краще, ніж у будь-кого, вони буквально бачать інших людей наскрізь, тому добре знають, на яку «кнопку» натиснути, щоб не було замало.

Читайте також: