ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до пасивної агресії

Усі ми практично щодня стикаємося з агресією, яка виходить від людей навколо — як незнайомих, так і рідних та близьких.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Вона буває найрізноманітнішою — як відвертою і навмисною, так і прихованою, як активною — у вигляді гучних скандалів, так і пасивною — наприклад, у вигляді гри в мовчанку.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до пасивної агресії.

Рак

Може здатися, що Раки потрапили до цього переліку випадково — вони такі скромні та милі, що їх важко запідозрити в агресії, але саме в цьому й полягає їхня підступність: представники знака не стануть влаштовувати експресивні розбірки, а просто замкнуться в собі, чим доведуть партнера буквально до відчаю.

Терези

Терезів не дарма називають «залізними руками в оксамитових рукавичках»: домагаючись свого, вони не будуть сваритися і скандалити, але водночас майже непомітно — створивши для партнера нестерпну моральну обстановку — змусять його діяти у своїх, а не в його інтересах, а це — вищий пілотаж пасивної агресії.

Скорпіон

Зі Скорпіоном краще не зв’язуватися: коли йдеться про пасивну агресію, вони майстри своєї справи. Їхня агресія спокійна і глибоко психологічна: інтуїція у представників знака розвинена краще, ніж у будь-кого, вони буквально бачать інших людей наскрізь, тому добре знають, на яку «кнопку» натиснути, щоб не було замало.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie