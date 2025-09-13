ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвав найбільш упевнені в собі знаки зодіаку

Впевненість у собі — завидна якість, яка допомагає досягти в житті цілей, перед якими зупиняться інші.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Ось тільки властива вона, на жаль, далеко не всім — багато хто може тільки не без заздрощів дивитися на тих, хто ніколи в собі не сумнівається. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш упевнені в собі знаки зодіаку.

Лев

Леви вважають себе королівськими персонами, а де ви бачили невпевнених у собі монархів? Кожна поява представників цього знака на публіці схожа на червону доріжку королівських осіб — уже з одних тільки їхніх звичок і широких жестів стає зрозуміло, що їхню впевненість у собі не похитне ніщо.

Овен

Овни настільки впевнені в собі, що ні хвилини не роздумують над своїми діями — їхні вчинки стрімкі та, як правило, безповоротні — повернути назад те, що вони накоїли, як правило, не можна. Утім, навіть помилки нічого представників знака не вчать, а їхня впевненість у собі від них меншою не стає.

Стрілець

Стрільці народжуються впевненими в собі, тому й ідуть по життю з високо піднятою головою й упевненістю в тому, що вони варті найкращого. Мабуть, їхня висока самооцінка на енергетичному рівні передається іншим людям, бо представники знака справді отримують усе, чого хочуть,

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie