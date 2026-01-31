- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, для яких зовнішність партнера значення не має
Нових людей ми, як правило, зустрічаємо «за одягом» — тобто, оцінюємо насамперед і зовнішні дані.
І тільки потім, познайомившись ближче, добираємося до внутрішніх — розуму, моральних і душевних якостей. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, для яких зовнішність їхнього партнера не має жодного значення.
Рак
Ракам дуже важливо перебувати з близькою людиною, як то кажуть, на одній хвилі, тільки в такому разі вони відчувають повний душевний комфорт, що, на їхній погляд, є основною умовою щасливого сімейного життя. Зовнішність, звісно, теж має значення, але вона точно стоїть не на першому і навіть не на другому місці.
Телець
Тельці — як істинний знак стихії Землі — завдяки своїй практичності, міцно стоять на ногах, тому під час вибору партнера орієнтуються, насамперед, на матеріальне становище. І якщо воно їх влаштовує, то зовнішність не має особливого значення — звісно ж, випадки геть неприйнятної зовнішності до уваги не беруться.
Близнята
Близнята, налаштовані на професійну кар’єру, часто обирають у супутники життя людей, які — завдяки власним здібностям або нажитим зв’язкам — можуть їм у цьому допомогти. Якби представники знака спокусилися на привабливу зовнішність партнера за цілковитої нездатності розв’язувати питання, вони б самі себе не зрозуміли.
