Астрологиня назвала знаки зодіаку, які говорять одне, а роблять інше
Спілкуватися з людьми, у яких слово не розходиться з ділом, не тільки простіше, а й спокійніше.
Завжди відомо, що від них неприємних сюрпризів не передбачається, на відміну від тих, хто чинить навпаки.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які говорять одне, а роблять інше.
Близнята
Близнята кажуть одне, а роблять інше не через шкідливість, як можна було б подумати, а через власну двоїстість, від якої вони самі страждають насамперед. Їхня думка з будь-якого приводу змінюється дуже швидко, тому й слова часто абсолютно не збігаються з їхніми подальшими справами.
Терези
Терези відомі тим, що постійно вагаються, насилу ухвалюючи те чи те рішення, до того ж часто варіанти, між якими вони перебувають, прямо протилежні один одному. Якщо потрапити в серединну точку їхніх коливань, то слова, сказані в цей час, не збігатимуться з їхніми подальшими діями.
Водолій
Водолії — особливо ті з них, хто займається творчістю, — буквально фонтанують різними ідеями. Зовсім необов’язково, що висловлювання в цей момент збіжаться з їхніми діями за кілька годин, оскільки на той час вони вже можуть опинитися під впливом нової ідеї.
