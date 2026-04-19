Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть викинути сміття, не донісши його до урни

Гороскоп від астрологині / © Credits

Звісно, не всі: хтось готовий цілий квартал нести обгортку від морозива, щоб залишити її в призначеному для цього місці, а хтось кидає її просто на асфальт, не вбачаючи в цьому нічого поганого.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть викинути сміття, не донісши його до урни.

Рак

Ракам байдуже, що відбувається на вулиці, для них головне — чистота, порядок і затишок у їхній власній оселі. Для того, щоб цього досягти, вони сумлінно докладатимуть зусиль, прибираючи не лише вдень, а і вночі. А ось те, що перебуває за її межами, їх начебто й не стосується — жителями всієї планети вони не почуваються.

Діва

Діви лише зовні демонструють стриманість і крижаний спокій, а насправді вони дуже залежать від свого настрою і, перебуваючи не в найкращому гуморі, цілком можуть запустити предмет, який перебуває в їхніх руках, куди завгодно. Якщо ж це буде сміття, воно точно пролетить повз урну.

Водолій

Водоліям, по правді кажучи, байдуже, є на вулиці сміття чи ні: якщо цієї миті вони обмірковують нову ідею, то не помітять навіть гори обгорток і використаних паковань. Та й самі вони в такий час, абсолютно не замислюючись, можуть кинути сміття абикуди, а потім навіть не згадати про це.

