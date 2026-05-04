- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які розуміють тільки мову сили
Прийнято вважати, що, якщо сила є, то й розуму не треба, але всі знають, що це так далеко не завжди.
Проте трапляється, що інакше довести свою правоту неможливо, водночас далеко не завжди йдеться про фізичну силу — моральна діє на опонентів нітрохи не гірше.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які розуміють тільки мову сили.
Скорпіон
Скорпіони, чинячи тиск на своїх співрозмовників, вважають за краще застосовувати моральну силу — вони можуть так «натиснути» на свого партнера, що йому просто нікуди буде подітися. Утім, для тих, хто не знає, як спілкуватися з представниками знака, це хороша новина: з ними потрібно спілкуватися точно так само.
Овен
Овни — один із найсильніших представників зодіакального кола, тож не дивно, що відповідну мову вони застосовують часто й успішно. Тож, коли справа стосується їх самих, вони дослухаються до тих, хто має переконливіші аргументи і, відповідно, більш наполегливу — з позиції сили — манеру їх подання.
Водолій
Водолії у спілкуванні прості й складні водночас, оскільки найчастіше вони керуються своїм настроєм: якщо він гарний, то проблем у співрозмовника не виникне, зате якщо поганий, домогтися від них нічого не вдасться. Тут-то і варто застосувати силу, намагаючись «натиснути» на представників знака — вони одразу все викладуть.
Читайте також:
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Як Уран і Юпітер вплинуть на події в Україні в травні-липні 2026 року
Зодіакальний гороскоп на травень 2026 року для всіх 12 знаків