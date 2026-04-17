Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких не можна посвячувати у свої плани
Про таке явище, як пристріт, кожен з нас знає не з чуток — всі ми стикалися з ним хоча б раз у житті.
Часто в цьому процесі винні ми самі — точніше, наше невміння у важливих питаннях тримати язик за зубами.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представників яких не можна посвячувати у свої плани.
Близнята
Близнята, почувши про те, що співрозмовник націлився на роботу, якою вони хотіли б зайнятися самі, найчастіше починають переконувати його в тому, що братися за справу — з найрізноманітніших причин — не бажано. У результаті їм вдається позбавити його мотивації, яка так важлива для будь-якої діяльності.
Риби
Риби мають унікальну властивість — накопичувати свою заздрість, яка притаманна їм, як і всім живим людям, а потім, зібравши її в певний енергетичний «кулак», завдати удару по біополях людини, яка перебуває поруч і яка з наївності розповіла їм про свої плани.
Діва
Діви про чужі плани не мовчать — вони активно їх обговорюють, до того ж не тільки з самими їхніми володарями, а й із третіми особами, чим розсіюють енергію, потрібну для того, щоб втілити заплановане в життя. Не дивно, що в результаті їх не вдається здійснити.
Читайте також: