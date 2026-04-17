ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких не можна посвячувати у свої плани

Про таке явище, як пристріт, кожен з нас знає не з чуток — всі ми стикалися з ним хоча б раз у житті.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Часто в цьому процесі винні ми самі — точніше, наше невміння у важливих питаннях тримати язик за зубами.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представників яких не можна посвячувати у свої плани.

Близнята

Близнята, почувши про те, що співрозмовник націлився на роботу, якою вони хотіли б зайнятися самі, найчастіше починають переконувати його в тому, що братися за справу — з найрізноманітніших причин — не бажано. У результаті їм вдається позбавити його мотивації, яка так важлива для будь-якої діяльності.

Риби

Риби мають унікальну властивість — накопичувати свою заздрість, яка притаманна їм, як і всім живим людям, а потім, зібравши її в певний енергетичний «кулак», завдати удару по біополях людини, яка перебуває поруч і яка з наївності розповіла їм про свої плани.

Діва

Діви про чужі плани не мовчать — вони активно їх обговорюють, до того ж не тільки з самими їхніми володарями, а й із третіми особами, чим розсіюють енергію, потрібну для того, щоб втілити заплановане в життя. Не дивно, що в результаті їх не вдається здійснити.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie