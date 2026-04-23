Астрологиня назвавла знаки Зодіаку, які не розуміють наслідків своїх вчинків

Реклама

Дорослі люди, на відміну від дітей, розуміють не тільки сенс своїх вчинків, а й наслідки, до яких вони можуть призвести.

Але трапляється, що людина чинить дії, які інакше як нерозважливими і необачними не назвеш, абсолютно не усвідомлюючи того, чим все це може для неї закінчитися.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не розуміють наслідків своїх вчинків.

Реклама

Водолій

Водолії — це великі діти, які можуть прорахувати наслідки своїх дій тільки на крок уперед, але — не більше того. Не дивно, що через таку непередбачливість вони часто потрапляють у незручне, а інколи й відверто неприємне — і навіть небезпечне — становище.

Лев

Леви, як правило, стають жертвами власного свавілля, яке змушує їх діяти, як їхня ліва нога захоче. Вони не стільки не можуть, скільки не хочуть розуміти, які наслідки можуть спричинити їхні нерозумні дії, вважаючи їх виключно проблемою тих, хто їх оточує.

Риби

Риб часто підводить логіка, точніше — її повна відсутність: вони замінюють реальність ілюзіями і фантазіями, а вони рідко дають правильну відповідь на поставлені запитання. Унаслідок цього, зіткнувшись з істинним станом справ, представники знака дивуються, чому все вийшло так, а не інакше.

