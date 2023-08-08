Астропрогноз для України на період від 24.08.23 до 23.08.24: що чекає на нас і нашу країну в цей час

Має бути дуже відповідальний період, який змінить ситуацію в країні, насамперед, у державному апараті, що дозволить навести лад у всіх ключових органах влади та системах управління, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Варто зазначити, що в солярній астрологічній карті 2023 року Меркурій і Венера – ретроградні, тобто перебувають у такій же фазі руху, як і у гороскопі України. Це є підтримувальним чинником, природні енергії особистих планет задають тон протягом року, тобто у цей період наша країна набуває природної сили.

Україна – це чудова країна, тут дуже багато ресурсів та можливостей, яких близько немає за кордоном. Саме тому агресивна політика РФ спрямована на ослаблення аж до знищення нашої країни, але нічого не зламає Дух України та українців. Найближчий рік стане роком максимального розкриття закладеного потенціалу та повернення до свого природного ресурсного стану.

Солярний Асцендент потрапляє на знак Скорпіона, до 9 астрологічного будинку України, відповідно, весь рік наша країна перебуває під управлінням Плутона, планети трансформацій, питань життя та смерті, а також багатства та влади. У період від 23 березня 2023 року до 20 листопада 2024 року Плутон змінює знак зодіаку – переходить з Козорога на знак Водолія на наступні 20 років. Наприкінці 2024 року відбудуться кардинальні зміни, насамперед це завершення активних військових дій, а також зміна влади у країні.

Оскільки кармічні Місячні Вузли на 1,5 року перейшли у вісь взаємин Овен – Терези від 18 липня 2023 року, то до 2025 року завершується цей транзит, а отже й домовленостей буде досягнуто, завдяки чому закінчиться збройна агресія РФ проти України.

Марс у Солярній карті України перебуває у Діві в 11 солярному будинку, у тому ж знаку, що й у натальному гороскопі нашої країни. Починається новий 2-річний цикл для України, який пов'язаний із налагодженням та розвитком дружніх відносин, створенням нових альянсів та міжнародних співтовариств. Протягом року буде визначено конкретні терміни з питань євроінтеграції України, отримання гарантій безпеки від дружніх держав.

Сонце в 10-му будинку (або Сонце в зеніті) соляра – сильна позиція, що показує визнання значущості України на міжнародному рівні. Якщо спиратися на символізм, Сонцю відведено особливе місце. Зеніт – найвище становище денного світила, у гороскопі завжди показує центральну позицію, повагу суспільства, що відкриває безліч можливостей та процвітання.

З інтересами України рахуватимуться, ретельно підготовлені плани успішно реалізуються, а обґрунтовані амбіції винагороджуються. Напружений аспект солярних Сонця та Місяця показує труднощі для народу, емоційну напруженість, але загалом, якщо розглядати перспективи України на найближчий рік, то можна сказати, що наша країна виходить із темряви у бік світла.

Місяць у гороскопі держави – це народ. Знак Стрільця пов'язаний зі сферою зарубіжжя, захистом та заступництвом, розширенням світогляду. У солярному гороскопі перебуває в першому градусі Стрільця, в 2 солярному будинку, що ставить тему грошей, матеріальні потреби, майно та питання місця проживання, на чільне місце. Таке становище також показує фінансову підтримку для України з боку держав-партнерів, допомогу українцям за кордоном, продовження статусу захисту. З одного боку, для задоволення основних потреб ресурси є, але, з іншого боку, внутрішня напруженість зростає – і це призводить до публічного невдоволення, звинувачень та конфліктів між українцями та мешканцями тих країн, у яких набули статусу тимчасового захисту.

Незважаючи на напружений аспект між Сонцем та Місяцем, найстрашніші події для України вже позаду. У січні 2024 року всі процеси прискорюються, наприкінці місяця Плутон здійснює другий захід на знак Водолія до кінця серпня 2024 року. Але після цього ще на три місяці востаннє повернеться на знак Козорога, щоб від 20 листопада 2024 року на 20 років влаштуватися у Водолії.

Саме транзити вищих планет визначають глобальні світові тенденції, тому після інгресії Плутона на знак людства, яким є Водолій, поступово настане стабільність. Наприкінці 2023 та до осені 2024 року Україна є ключовою країною у формуванні нового світоустрою та міжнародної безпеки. У цей час лідери всіх цивілізованих країн усвідомлюють, що майбутнє Європи визначається в Україні.

Куспід 10 вдома або МС (Medium Coeli, Середина Неба) – точка перетину екліптики з небесним екватором із південного боку. Це точка верхньої кульмінації, в якій Сонце опівдні. Ця точка визначає життєві мету та завдання, кар'єру, призначення. У гороскопі країни показує міжнародно-правове визнання, який статус і становище в усьому світі держава може досягти. Враховуючи те, що МС солярної карти у Леві, а в 10-му будинку перебуває Сонце Соляра, то можна з упевненістю сказати, що це показник соціального розвитку України, прогресу, піднесення.

Напружений аспект від транзитного Урану до Місяця України триматиметься весь рік, але найскладніші періоди для населення країни це вересень та жовтень 2023 року, а також квітень 2024 року. Місяці вимушених оновлень, різких змін, революційних настроїв, але в результаті Україна та українці, де б не перебували набувають свободи, щоправда, ціною величезних потрясінь.

Осінній коридор затемнень 14 – 28 жовтня 2023 року у 12 та 7 солярних будинках показує таємні ігри партнерів, перезавантаження у галузі дипломатичних взаємин. З одного боку, весь світ має багато суперечливих інтересів і в Україні, і Росії. Але, з іншого боку, наша країна у вигіднішому становищі найближчого року, тому навіть закулісні справи не зашкодять Україні.

Весняний коридор затемнень 25 березня – 8 квітня 2024 року в 11 та 6 солярних будинках акцентує звичайнісінькі життєві теми, облаштування побуту, повсякденні справи. Задіяна вісь соціальних взаємин Овен – Терези, що сприяє досягненню компромісів, виробленню певних кодексів та законів щодо покращення життя людей.

Дирекції відображають найважливіші, доленосні події, які визначають тло на довгі роки і навіть десятиліття. У карті дирекцій на найближчий солярний рік України показано, що навесні 2024 року Венера змінює знак – зі статусу падіння у знаку Діви переходить на знак Терези, де має статус керування.

У гороскопі України Венера керує купідом 4 будинки або IC, який характеризує коріння, рід, націю, генетичний код. Також планета має стосунок до 8 будинку (криза, небезпеки, питання життя та смерті). Вихід Венери зі слабкого стану та інгресія на знак своєї сили, що принесе помітні покращення вже від травня 2024 року. З кожним роком дирекція Венери за знаком Терези приноситиме все більше і більше позитивних подій для України. Вона триватиме 30 років, після чого Венера увійде на знак свого вигнання – Скорпіон, що супроводжуватиметься черговими трансформаціями нашої країни.

Прогресивна карта України на 32 рік говорить про кардинальні зміни вже в березні 2024 року, які всю весну будуть дуже інтенсивні, але у бік стабілізації, спокою та миру. Прогресивний Місяць із войовничого Овна переходить на знак Тельця на 2,5 року, що найкраще позначиться на житті кожного українця.

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