Астропрогноз на кінець грудня: час, коли напруженість зміниться гармонією і можливістю змін

Астропрогноз на кінець грудня / © Associated Press

У третій декаді грудня енергетичне тло стає важким через напружені аспекти Венери до Сатурна і Нептуна. Це шлях від обмежень та ілюзій до пробудження сили й гармонії. Від 31 грудня відбуваються різкі поліпшення — кризові моменти стають підготовкою до яскравого старту нового циклу, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Передноворічні дні завжди забарвлені метушнею й очікуванням змін. У цей період відчувається особлива динаміка, сповнена турботами й внутрішніми коливаннями, переплітаючи радість із випробуванням терпіння. І багато хто може відчувати втому, роздратування або бажання обстоювати свою правоту. Але саме зараз важливо пам’ятати, що будь-які конфлікти або претензії до партнера здатні залишити гіркий слід і створити ризик опинитися на самоті в найсвітліше свято року.

Під впливом напружених аспектів у період від 20 до 30 грудня важливо зберігати спокій і повагу до людей із оточення. Адже тепло і гармонія у стосунках стають тією невидимою основою, яка формує атмосферу довіри і близькості.

Не варто з’ясовувати стосунки і піддаватися на провокації, особливо 21 і 24 грудня. Коли між людьми є турбота й уміння чути одне одного, виникає простір, наповнений легкістю і позитивом. У такому полі кожен почувається прийнятим і потрібним, а спільні моменти перетворюються на джерело натхнення і сили. Саме ця внутрішня узгодженість створює умови для єдності, де спільна енергія спрямовується на створення та підтримку одне одного.

21 грудня Венера утворює квадрат із Сатурном, і це може виявитися як почуття обмежень у стосунках, фінансових питаннях або сфері задоволень. Зовнішні обставини немовби ставлять нас у ситуації, де проявляється справжня сила наших цінностей і глибина почуттів.

З одного боку — Сатурн, суворий хранитель кордонів, який змушує нас бути чесними із собою, переглядати зобов’язання, усвідомлювати, що у стосунках, фінансах або особистих бажаннях потрібні зрілість і відповідальність.

Сатурн нагадує про кордони, роблячи почуття спокійнішими і стриманішими. Планета немов ставить перепони, і замість м’якості народжується роздратування, яке вимагає усвідомленого контролю. Під впливом напруженого аспекту Венери і Сатурна, емоції знаходять строгий ритм.

Енергія Сатурна вносить елемент жорсткості, і емоції виявляються через роздратування і схильність до конфліктів. Почуття стають важкими, накопичується невдоволення, і найменша незгода може перерости в суперечку і тривалу сварку.

24 грудня Венера вступає у квадрат із Нептуном, і тут виникає ризик ілюзій, розчарувань або плутанини в очікуваннях. Це час, коли важливо бути уважним до обіцянок і не піддаватися спокусі гарних, але порожніх картин. Нептун може розкрити самообман, він розмиває орієнтири, створює емоційний туман, робить сприйняття чутливішим і вразливішим.

Але, з іншого боку, Нептун у своєму вияві здатний стати джерелом натхнення саме тоді, коли творчий процес вимагає напруженої праці та повної віддачі. Його енергія відкриває доступ до глибинних пластів уяви, даючи змогу знаходити образи та ідеї там, де раціональний розум уже вичерпав свої ресурси.

У моменти, коли доводиться працювати на межі сил, Нептун допомагає перетворити зусилля на потік, а напруженість — на творче осяяння. Він дарує можливість з’єднати дисципліну та натхнення, щоб навіть в умовах втоми й тиску народжувалися твори, сповнені красою та духовним змістом.

І коли Венера утворює напружені аспекти із Сатурном і Нептуном, виникає внутрішній конфлікт:

між тим, що ми відчуваємо,

і тим, що «правильно»,

між мрією і реальністю,

між бажанням близькості та необхідністю тримати кордони.

Це створює загальний тон кінця року — напружений, контрастний, насичений різноманітними провокаціями і переживаннями. Уповільнюються багато процесів, пов’язаних із грішми, особистими і діловими стосунками. Ці сфери вимагають виразності, обережності, чесності.

Але цей самий період дає можливість побачити, де ми ідеалізували, ігнорували факти, не помічали чужих і власних кордонів. Завершення року відкриває простір для роздумів, розставляння акцентів і усвідомленої спрямованості в майбутнє. І напружені аспекти Венери до Сатурна й Нептуна підводять нас до цих висновків максимально чітко.

Від 31 грудня небесна картина змінюється стрімко: формується потужний стеліум Сонця, Марса і Венери. Ця рідкісна конфігурація буде позитивно впливати на взаємини і матеріальні питання весь перший тиждень січня. Вона відкриває браму в новий простір — простір сили, пристрасті та оновлення. Там, де ще нещодавно ми стикалися з кризами, сумнівами і внутрішніми протиріччями, з’являється можливість залишити все позаду і зробити крок у майбутнє з ясним серцем і відкритим поглядом.

Сонце дарує світло і чіткість, Марс — енергію дії, а Венера — здатність до любові й гармонії. Разом вони створюють потік, що наповнює нас життєвою силою й мотивацією. Це символічний знак, що кінець року стає точкою переходу від важкості випробувань до стану внутрішньої свободи й творчої сили.

Саме в цей момент важливо пам’ятати: будь-які конфлікти, непорозуміння й образи, накопичені в році, що минає, можна відпустити. Венера в стеліумі нагадує нам про цінність близькості та єдності, про те, що любов і злагода здатні зцілити навіть найглибші тріщини. Марс дає сміливість зробити перший крок назустріч іншому, а Сонце висвітлює шлях, показуючи, що примирення — це сила, яка відкриває нові горизонти.

Останній день 2025 року — це шанс не лише підбити підсумки, а й відновити зв’язки. Нехай слова примирення пролунають щиро, нехай жести доброї волі стануть мостами між серцями. Адже саме в атмосфері злагоди народжується радість, а в єдності — енергія творення.

Попереду — нові цілі, нові горизонти, нові можливості. Але щоб зробити крок у них упевнено, важливо зустріти Новий рік не на самоті, а в оточенні тих, хто дорогий. Нехай цей день стане символом оновлення не лише для кожного з нас, а й для наших стосунків. Примирення — це подарунок, який ми можемо подарувати собі та іншим, щоб увійти в новий цикл із легкістю та надією.