Байден vs Трамп: відомий астролог розповів, хто переможе на виборах у США

Восени 2024 року у США відбудуться президентські вибори. Політологи вважають, що за посаду глави Білого дому скоріше за все знову боротимуться Джо Байден та Дональд Трамп.

Хто з них має більше шансів, оцінив відомий український астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua.

Росс прокоментував чутки про погіршення здоров'я Джо Байдена, про що активно пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Зазначимо, що чинному президентов США уже 80 років.

"У Байдена насправді буде покращення здоров'я. По його гороскопу, зі здоров'ям у нього все буде добре. Найкритичнішим був для нього 2022 рік", – зазначив астролог.

За його словами, ймовірно, демократи вважатимуть, що Трамп – вигідний конкурент для чинного президента США, адже Байден вже одного разу переміг його.

"Але я думаю, що це не дуже вдала комбінація, адже окрім Дональда Трампа, Джо Байден ні в кого не зможе виграти на виборах. Будь-який інший кандидат від Республіканської партії його скоріше за все обіграє. Виграти можна лише на антирейтингу Трампа", – припустив Влад Росс.

Проте астролог попереджає, що Трампа ще зарано скидати з рахунків.

"Я дивився на 2024 рік комбінацію на Дональда Трампа: планета Юпітер, планета влади і успіху у нього з'єднується із сонцем. Тому якщо Трамп піде на вибори, він все ж може виграти, але я думаю, що його можуть взагалі не допустити до участі у виборах. Шанси приблизно 50 на 50", – зазначив Росс.

Він нагадав, що Володимир Путін мріє, аби президентом США знову став Дональд Трамп.

"Тому війну в Україні потрібно закінчувати вже у цьому році", – наголосив астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше Дональд Трамп заявив, що "дозволив Москві захопити певні території України", які він назвав російськомовними, щоб закінчити російську агресію проти України. Також Трамп виступив категорично проти зміни режиму Путіна у Росії.

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