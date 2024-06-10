Білий Місяць у Близнятах від 12 червня 2024-го до 11 січня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Світла кармічна точка – Білий Місяць, допомагає нам стати кращими, вказує вірний шлях у житті, уособлює світло та доброту. Кожні 7 років по 7 місяців, коли Білий Місяць переміщається Близнятами, люди отримують нагороду за напрацювання світлої карми в галузі інформації, комунікації, розвитку та навчання.

12 червня 2024 року об 11:08 (gmt+3), світла кармічна точка – Біла Місяць (Селена) увійде у знак Близнята до 11 січня 2025 року. У грецькій міфології Селена – це богиня повні. В астрології Білий Місяць належить до фіктивних планет, визначає зв'язок людини зі світлим егрегором. Є похідною Місяця та описує місячний перигей, коли Місяць перебуває близько до Землі, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У роки, кратні 7, щасливих шансів та можливостей у кожної людини набагато більше, ніж зазвичай. У натальній карті становище у певному знаку показує сферу життя, де людина накопичила світлу карму і тому знайшла захист, за умови продовження відповідної поведінки та роботи над помилками.

Люди, які мають Селену в Близнятах, як правило, товариські і приємні, їм вдається легко заводити нові знайомства. А в період повернення у знак Близнята, у їхньому житті відбувається багато приємних подій, нових зустрічей, поїздок.

Так чи інакше кармічні іспити з якостей знака Близнята проходять все, незалежно від розташування світлої кармічної точки в особистому гороскопі. Це пов'язано з тим, що знак Близнюки та Меркурій, як управитель знака, належить до сфери третього будинку в натальній карті, і він має кожен.

Третій будинок пов'язаний зі сферою комунікації, взаємовідносин з оточуючими людьми, родичами та сусідами, однокласниками та одногрупниками, навчанням, переміщенням. А Близнята та Меркурій належить до серії третього будинку.

Транзит Білого Місяця Близнятами містить заклик запровадити свідому боротьбу з шахрайством, інтригами, брехнею, концентруючи на цьому свою увагу та усвідомлюючи причинно-наслідковий зв'язок минулого із сьогоденням та майбутнім. Дуже важливо в цей період говорити правду, працювати з інформацією та передавати її далі. Також розширювати контакти, робити корисні поїздки, наводити порядок із документами.

Цей процес якраз і характеризує знак Зодіаку Близнята та Білий Місяць у цьому знаку, третій натальний будинок та Меркурій в особистому гороскопі. І, навіть якщо в гороскопі народження, світла кармічна точка знаходиться в іншому знаку, робота над собою за якостями знака Близнюки, в цей період просто необхідна, адже в Близнюках можуть бути планети та інші елементи особистого гороскопа. Докладніше про це можна дізнатися на консультації астролога.

Якщо давно хотіли освоїти іноземну мову або пройти навчальний курс, зробіть це до 11 січня 2025 року. Більше гуляйте, подорожуйте, катайтеся на велосипеді – адже в цей час ви можете зустріти потрібну вам людину, зрозуміти те, що не піддавалося усвідомленню, оскільки стихія Повітря, до якого належить знак Близнята, сприяє покращенню інтелектуальної діяльності, приходять світлі думки, що дозволяє вийти із стресових ситуацій.

За становищем Білого Місяця в натальній карті можна чітко побачити, в чому полягає духовне завдання людини. Як і через які життєві сфери, ця особистість може повноцінно розвиватися, тобто піднімати свій рівень вібрацій.

Періоди транзиту Білого Місяця Близнятами:

17.06.1954 – 16.01.1955

16.06.1961 – 15.01.1962

16.06.1968 – 14.01.1969

16.06.1975 – 14.01.1976

15.06.1982 – 14.01.1983

15.06.1989 – 13.01.1990

14.06.1996 – 13.01.1997

14.06.2003 – 13.01.2004

13.06.2010 – 12.01.2011

13.06.2017 – 11.01.2018

12.06.2024 – 11.01.2025

12.06.2031 – 11.01.2032

12.06.2038 – 10.01.2039

Як помітно з цього переліку, дата і час, тобто. перетин кордону знаків Зодіаку, зсуваються дуже повільно і, в осяжній перспективі, Білого Місяця у Близнятах у гороскопі народження не буде у тих, хто народився у першій половині календарного року – приблизно з другої декади січня до середини червня.

І якщо ви маєте поєднання Білого Місяця з Меркурієм у будь-якому знаку Зодіаку, якщо світла кармічна точка у вас у третьому будинку або в Близнятах, то обов'язково отримаєте невидиму, але дуже відчутну підтримку Білого Місяця під час її транзиту Близнюками і від 12 червня 2024 року. до 11 січня 2025 року.

Саме в цей період можна привнести в своє життя гармонію за якостями знака Близнята та Меркурія, що допоможе залишатися молодим, зі світлою головою та думками.

Людина, у якої в натальній карті Білий Місяць у Близнятах, у минулих втіленнях виявляла винахідливість, мала швидкість мислення. Мова, слова, документи, які він підписував, рятували життя. Можливо, був посланцем, який приносив довгоочікувані листи, міг пожертвувати своїми інтересами заради брата чи сестри. У минулих втіленнях не робив різницю між багатими і бідними, знаходив можливість підтримати словом, жартом, міг бути хорошим оповідачем, просвітителем, докладав зусиль для боротьби з неписьменністю, працював у віддалених місцях учителем на добровільних засадах.

Існує три рівні опрацювання чи усвідомлення світлої кармічної енергії.

Прояв Білого Місяця на І рівні – людина не користується благами, немає потреби. Все добре у нього, особливо не замислюється над проблемами, все "просто так", є і добре, багато сприймає, як даність і ніяк не намагається посилити потік цієї благодатної енергії.

На II рівні – людина бажає отримати щастя, удачу, полегшити життя, ситуацію підлаштовує під себе, спеціально добре поводиться, щоб увімкнувся Білий Місяць. Якщо людина зробила добро, благодійність і ставить собі за це галочку, акцентує, розголошує, то це другий рівень прояву Білого Місяця.

На III рівні, людина сама, ніби-то, стає Білим Місяцем, несе допомогу, підтримку і дає її просто так. І в цьому має бути не потрібно пам'ятати, отримувати компенсацію за свої старання. Люди, які досягли найвищого рівня прояву Білого Місяця, мають здатність відтворювати цілі системи знань, пишуть наукові книги, методики.

Білий Місяць у Близнятах можна уявити як Світлий Меркурій, це мутабельний Білий Місяць, мінливий. Від 26 травня 2024 року до 9 червня 2025 року, Юпітер переміщається за знаком Близнята, збільшуючи силу світлої кармічної точки.

Усі люди, у період транзиту Білого Місяця через Близнюки, можуть отримати енергетичну підтримку через стихію Повітря. Добре, що транзит припадає на літо та осінь, коли ми більше буваємо на відкритому повітрі. Якщо хтось працює зі стихіями на вищому рівні, чудово зможете отримати ще більше можливостей. І, головна умова – зберігайте оптимізм, легкий підхід до життя, чесність навіть у дрібницях.

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