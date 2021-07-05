Білий Місяць у Козорозі: астрологиня розповіла, на кого чекає успіх у цей період

Білий Місяць у Козорозі: астрологиня розповіла, на кого чекає успіх у цей період

Це гарний час для всіх, хто займається своєю кар'єрою і для кого професійна діяльність має головне значення.

Цикл Білого Місяця — 7 років, він показує зв'язок зі світлим Егрегором. Транзит Білого Місяця знаком земної стихії — Козорогом, допомагає досягненню мети, отримання реальних результатів від докладених раніше зусиль. Можна очікувати поліпшень в глобальних масштабах — у багатьох державах встановлюється лад, відбуваються позитивні зміни у світовій економічній політиці, розповіла астрологиня Марина Скаді.

Білий Місяць у Козорозі — це Світлий Сатурн — головний управитель Козорога — суворий вчитель, планета норм, правил і обмежень, а також, Світлий Уран — незалежний оригінал, другий управитель цього знака. У найближчі 7 місяців, поки Білий Місяць рухатиметься знаком Козорога, в світі з'являться нові харизматичні лідери, талановиті стратеги, революціонери, які формують громадську думку, з розвиненим почуттям обов'язку і відповідальності перед людьми.

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Білий Місяць у Козорозі надає захист і підтримку тим, хто готовий ставити реальну мету і досягати їх, дотримуючись дисципліни, обов'язковості і помірності у всьому. Найближчим часом важливо визначити глобальну мету, скласти план роботи і діяти, а результатом буде не тільки власне піднесення, а й поліпшення якості життя інших людей.

Сатурн — планета карми, рухається Водолієм до 7 березня 2023 року. Білий Місяць у Козорозі — кардинальний, земний, робить Сатурн м'якшим, добрішим, всі ми відчуємо потепління в найближчі 7 місяців. Через розумні самообмеження, самодисципліну, кожна людина може прийти до дуже високого рівня розвитку. Тому варто скористатися цим періодом і скласти довгострокові плани, і, не відкладаючи на потім, зайнятися процесом реалізації головної життєвої мети. Економно витрачаючи свої ресурси — задовольняючись малим, обходячись найнеобхіднішим, можна домогтися багато чого в найближчі місяці.

Період транзиту Білого Місяця Козорогом — хороший час для всіх, хто займається кар'єрою, для кого професійна діяльність, має першорядне значення. Нарешті вдається захистити дисертацію або отримати схвалення з боку державних органів на реалізацію грандіозного архітектурного або будь-якого іншого проєкту. Головне, дотримуватися правил і законів. Як правило, перевірки, контроль, облік найближчими місяцями минатимуть легко.

Також у період транзиту Білого Місяця Козорогом обставини складаються якнайкраще для того, щоб зрушити з мертвої точки давно тривалий процес. Люди в цей час готові до революцій з ідейних міркувань, до боротьби за свободу, рівність, братерство. Дуже важливо знайти однодумців, застосовувати креативний, нестандартний підхід у справах, і тоді вдається отримати бажане. Намагайтеся включатися в нові, сучасні проєкти, течії, напрями. Якщо хтось шукає роботу з вільним графіком, то ваші старання увінчаються успіхом.

Інтенсивно розвиваються інноваційні технології, сфера інформації і зв'язку, астрологія і астрономія, точні науки, вдосконалюються космічні апарати та авіаційне обладнання. Чуттєво-емоційні зв'язки в цей час не є головними. Багато хто готовий присвячувати себе іншим людям і розкриватися через суспільні взаємини.

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