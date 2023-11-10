Білий Місяць у Тельці від 12 листопада 2023 до 13 червня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Новий кармічний цикл, пов'язаний зі світлою кармою, розпочинається 12 листопада у знаку Тельця. Протягом 7 місяців з'явиться безліч можливостей покращити своє фінансове становище, вирішити майнові питання, якщо рухатись у цьому напрямі.

12 листопада світла кармічна точка – Білий Місяць – входить на знак Тельця о 09:45 за київським часом до 13 червня 2024 року. Земний знак зодіаку, найспокійніший і найстійкіший, який має талант заробляти гроші, поділиться своїми знаннями з усіма. А Білий Місяць, переміщуючись Тельцем, допоможе у справах, пов'язаних із матеріальними благами, їхнім збереженням і примноженням, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Не у всіх представників зодіакальних знаків у натальній карті буває Білий Місяць у Тельці. Цей знак відповідає не лише за гроші, а й за ресурси загалом, до яких належать також імунітет та тілесне здоров'я, уроджені таланти та здібності. Але шанси набути хорошого здоров'я, миру та процвітання в будинку, з'являться у всіх знаків Зодіаку. Просто у когось їх більше, а когось менше.

У представників перших двох декад знака Скорпіон, Терезів, Дів, Львів, Раків та третьої декади Близнят світлої кармічної точки у Тельці, бути не може. Варто задуматися, чому саме так розпорядився мудрий Всесвіт. Можливо, представникам цих знаків зодіаку з кармічних причин потрібно докладати більше зусиль, щоб заробити гроші та розкрити свій творчий потенціал, а також ставитись з особливою увагою до свого здоров'я.

Роки транзиту Білого Місяця Тельцем:

16.11.1953 – 16.06.1954

16.11.1960 – 16.06.1961

16.11.1967 – 15.06.1968

16.11.1974 – 15.06.1975

15.11.1981 – 15.06.1982

15.11.1988 – 15.06.1989

15.11.1995 – 13.06.1996

13.11.2002 – 14.06.2003

13.11.2009 – 12.06.2010

12.11.2016 – 12.06.2017

12.11.2023 – 13.06.2024

12.11.2030 – 12.06.2031

11.11.2037 – 12.06.2038

Білий Місяць (Селена) – це похідна Місяця, фіктивна планета, що уособлює Ангела-Хранителя. Астрономічно – перигею нашого нічного світила, найближча до Землі точка її навколоземної орбіти. Захисні сили Білого Місяця у Тельці багаторазово зростають, оскільки це знак екзальтації Місяця.

Транзит світлої кармічної точки матеріальним Тельцем принесе блага представникам цього ж знака зодіаку, якщо вони робили добрі вчинки протягом попередніх 7 років. А ось Скорпіонам (знак опозиції Тельця) доведеться постаратися, щоби отримати допомогу Вищих Сил. У період цього транзиту дуже шкідливо накопичувати у собі злість, заздрити багатству інших, тим паче мстити і відбирати чужі речі, гроші, майно.

Незважаючи на те, що у представників знака Діви не буває Білого Місяця в Тельці, проте це, як і Телець, знак стихії Землі. А отже, везіння та сприятливі обставини будуть супроводжувати матеріальні справи, якщо не порушуються закони Всесвіту. А Дівам зараз це дуже необхідно, оскільки цим знаком переміщується негативна кармічна точка – Чорний Місяць (Ліліт).

Дівам, як і Козорогам, що також належать до знаків стихії Землі, варто зосередитися на створенні краси навколо себе і навчитися бачити її в простих речах, постаратися встановити баланс між духовним і матеріальним, особистим та соціальним. Представники цих знаків зодіаку здебільшого найвідповідальніші та працездатніші, тому можуть розраховувати на приємні бонуси.

Період від 12 листопада 2023 року до 13 червня 2024 року сприятливий для опрацювання грошової карми, відкриття потоку достатку. Цьому сприяє благодійність і будь-які добрі справи, допомога тим, хто потребує найнеобхіднішого. Всі хто працюватиме над собою, сумлінно виконуватиме свої зобов'язання, дотримуватиметься основних моральних законів у питаннях товарно-грошових відносин та власності, отримають гідну нагороду від Білого Місяця.

У період транзиту Білого Місяця Тельцем медичні процедури швидше дають бажаний результат. Це плідний знак зодіаку, тому і народжуваність після цього транзиту має збільшитися. З відкритою душею і серцем годуйте, лікуйте і дбайте про людей і тварин – про тих, хто дійсно цього потребує, і світла кармічна точка оберігатиме вас.

Практично кожна людина в натальній карті має якусь планету або інший елемент гороскопу в знаку Тельця. Транзит Білого Місяця за цим знаком ушляхетнює планети, які знаходяться в Тельці, посилюючи їх позитивні властивості. Саме за принципами цих планет і приходитимуть блага за дотримання певних умов, про що згадувалося вище. Щоб розширити можливості, слід розуміти, чому саме слід приділити увагу насамперед. Це можна дізнатися на консультації астролога чи спробувати самостійно вивчити тему.

Поряд із Білим Місяцем у кожної людини в особистому гороскопі є і Чорний Місяць. Ці фіктивні точки, похідні Місяця можна у вигляді двох сполучених судин, але важливо не дати Чорному Місяцю наростити силу, що зробити досить непросто. Надаючи підтримку нужденним, можна посилити Білий Місяць, стати багатшим і здоровішим фізично та психічно.

Білим Місяцем у Тельці управляє Венера. Впливи планети любові і краси, партнерства, грошей і комфорту будуть набагато інтенсивнішими в найближчі 7 місяців. Те, що буде посіяно в цей час, має дати добрі результати та плоди у прямому та переносному значенні. Гарний період для відкриття підприємств, започаткування нового бізнесу, створення міцного фундаменту та зачепила на майбутнє. Людям легше знаходити ресурси, вирішувати фінансові питання, збирати, накопичувати та зберігати енергію. Буде значно більше вдалих надбань, інвестицій, щасливих зустрічей та довгих шлюбних спілок.

Білий Місяць у Тельці не дозволяє добувати гроші нечесним шляхом. Якщо таке відбувається, то розплата буде негайно у вигляді хвороб і втрат. Будьте щедрими, уникайте жадібності та проявів власництва в особистих і ділових взаєминах і тоді не доведеться турбуватися про хліб насущний. Білий Місяць у Тельці дає нагороду за щедрість, виявлену безкорисливо.

Левам та Водоліям не просто вирішувати фінансові питання в період транзиту Білого Місяця Тельцем. Напружені аспекти до натального Сонця вогняних Львів та повітряних Водоліїв змушують зробити переоцінку цінностей, навчитися правильно розподіляти свої доходи та витрати. Прагнення до розваг, гри та куражу не принесе задоволення. Слід напрацювати практичні навички, трохи "заземлитися" та уважно подивитися навколо. Найімовірніше, у полі зору Левів та Водоліїв виявляться ті, хто опинився у скрутній ситуації. Допомагайте іншим і отримайте в сто разів більше земних благ!

Транзит Білого Місяця Тельцем – це шанс для всього світу вийти з глобальної кризи, врятувати від руйнування планету. Нещадна експлуатація надр і забруднення довкілля може призвести до незворотних наслідків. Настав час кожній людині задуматися про справжні цінності, про збереження та підтримання життя на Землі.

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