Білий Місяць у Водолії 11 лютого - 12 вересня 2022: що на нас чекає в цей час

Білий Місяць у Водолії 11 лютого - 12 вересня 2022: що на нас чекає в цей час

У період транзиту Білого Місяця у Водолії енергії Урана виявляються м'якшими, легшими і швидше приймаються оновлення, встановлюються довгострокові дружні зв'язки. Планетарні впливи в цей період сприяють корисним контактам із потрібними людьми, здоровій допитливості та широкому кругозору.

Світла кармічна точка – Білий Місяць, допомагає нам усім стати кращим, вказує вірний шлях у житті. Їй приписують якості, що уособлюють світле, добрий початок у людині. Завдяки свідомій роботі над собою, Білий Місяць (Селена), стає сильнішим і приносить життєві блага. Чим більше людина прагне духовного та інтелектуального вдосконалення, тим сильнішим стає його зв'язок з ангелом-охоронцем (Селеною), розповідає астрологиня Марина Скаді.

У грецькій міфології Селена — це богиня повного Місяця. Згідно з легендою, Білий Місяць закохався у прекрасного Ендімона. Юнак лежав, занурений у вічний сон, у печері гори, розташованій у Карії. У класичній астрології Селена є символом Повного місяця в сонячно-місячному циклі. Білий місяць — фіктивна точка (перигей), тобто. найбільш наближена до Землі точка місячної орбіти. Цикл Білого Місяця — 7 років, кожні 7 років Білий Місяць, повертається в один і той же знак Зодіаку і рухається цим знаком близько 7 місяців.

11 лютого о 08:06 за київським часом, Селена (Біла Луна), входить на знак Водолія до 12 вересня 09:39. Селена у Водолії допомагає людям спілкуватися, навчатися, ефективно взаємодіяти у колективі. Водолієм управляє Уран – планета несподіванок та революцій, прогресу, нових сучасних технологій. Водолій — знак людства, суспільства в цілому, а також науки, прогресу, мирних революцій та оновлень. У період транзиту Білого Місяця по Водолію, енергії Урана виявляються м'якшими, легшими і швидше приймаються оновлення, встановлюються довгострокові дружні зв'язки. Планетарні впливи в цей період сприяють корисним контактам з потрібними людьми, здорової допитливості та широкому кругозору.

Основний принцип знака Водолія — подолати всі перешкоди та внести у навколишній світ щось нове.

Девіз: "Я вільний!", "Всі вільні"

Завдання Водолія — має бути усвідомленість у застосуванні та втіленні в реальність всього незвичайного, неординарного, нового.

Місія Водолія – рух, динаміка, пізнання нового, прогрес. Допомагати людям, реалізовувати їхні мрії.

До весни 2023 року, у Водолії знаходиться Сатурн, його становище в одному знаку з Білим Місяцем, створює захист і підтримку тим, хто готовий ставити реальні цілі та досягати їх, дотримуючись дисципліни, обов'язковості та помірності у всьому. Також найближчими місяцями вдається правильно спланувати своє майбутнє, скласти стратегічний план. І, крок за кроком, використовуючи сучасні можливості, Інтернет – ресурси, сміливо діяти та досягати цілей.

Сатурн — планета карми, під впливом енергій Білого Місяця, пробуджує у світі соціальну справедливість, а людей — розумні думки, почуття обов'язку, професіоналізм, дотримання норм і правил. Чим вище усвідомленість людини, тим більше можливостей Всесвіт надасть, щоб знайти своє місце у суспільстві та зміцниться на досягнутому рівні.

Соціальне життя звичайних людей стане більш ефективним і позитивним, але само собою нічого не відбувається. Важливо зрозуміти, у чому ви сильні, намагатися знаходити ідеї у нових та складних ситуаціях, розвивати свою здатність працювати у групі. Це допоможе почуватися комфортно в соціумі, користуватися своїми правами і виконувати свої обов'язки як особисті інтереси і на благо суспільства.

З 15 лютого Меркурій входить на знак Водолія (до 10 березня) і з'єднується з Білим Місяцем — голова стає світлою та ясною, що допоможе просуванню особистих ініціатив, люди будуть відчувати задоволення від самого процесу мислення. Запитання, що тривало, з документами, важливими паперами, допусками та дозволами, щасливо вирішаться.

Перша половина березня особливо сприятлива для особистих, дружніх, соціальних взаємин — Біла Місяць з'єднується з Венерою та Марсом у Водолії. Збільшиться кількість офіційно оформлених спілок (особистих, ділових), групи однодумців матимуть змогу створити нові цікаві проєкти, знайти нові майданчики для реалізації своїх ідей.

Переміщуючись водою, Біла Місяць будує напружений аспект з його управителем — Ураном, але також, з'єднання з другим управителем Водолія — Сатурном, допомагає досягти балансу в житті з мінімальними втратами і хвилюваннями в період з 11 лютого по 12 березня 2022 року. Рівновага і порядок досягається через обмеження — йде процес відсіювання зайвого, зачиняються непотрібні двері, залишається лише те, що законно, справедливо, корисно людині та суспільству загалом.

У сфері політики (зовнішньої та внутрішньої), у міжнародних взаєминах, починається період стабілізації. Лідерам країн легше домовлятися між собою, знаходити компромісні рішення, встановлювати дружні зв'язки між державами. У багатьох країнах та регіонах люди почуваються комфортніше, підвищиться рівень порозуміння між народами, націями. Соціальна політика країн, повільно, але впевнено, сприятиме сучасному економічному розвитку суспільства.

Представники знаку Водолій отримають максимум користі під час транзиту Білого Місяця за цим знаком. Але й відповідальність перед Всесвітом за ці блага значно підвищується. Актуальним стає вирішення питань тут і зараз – це допоможе створити надійну опору на довгі роки уперед. Сатурн, звичайно, приносить певні незручності Водоліям, обмежує їх прагнення свободи і незалежності, але при цьому, трохи заземляє, показує те, що найбільш корисно в даний період і варто попрацювати з цим.

Близнята і Терези також потрапляють під явний позитивний вплив транзиту Білого Місяця у Водолії. Особливо Близнюки – адже 15 квітня залишає цей знак Чорний Місяць, який вже завдав багато неприємностей представникам Близнюків (з 18 липня 2021 року). Але найближчим часом, усе, що приносило неприємності, поступово піде, легше буде адаптуватися до сформованих ситуацій і умов сучасного світу. Радості, позитиву, приємних моментів у житті стане значно більше.

Для представників знаку Терези, найкращі умови для соціальної реалізації, побудови кар'єри, професійного просування. Також перша половина березня дуже сприятливий час для вирішення особистих питань, гармонізації сімейного життя, романтики. У період транзиту Білого Місяця за знаком Водолій, в якому знаходиться Сатурн, Терези отримують зовнішню підтримку, знаходять точку рівноваги між особистим життям та соціальною діяльністю.

Овни та Стрільці також відчувають себе комфортно в найближчі місяці. Щоправда, доведеться докласти зусиль, бути в курсі того, що відбувається, дотримуватися законів справедливості, щоб не прогаяти свій щасливий шанс змінити життя на краще.

Леви відчувають опозицію Білого Місяця: довкілля показує те, що раніше не хотілося бачити і приймати в собі. Період життєвих уроків — 11 лютого — 12 вересня 2022 року, але результат буде дуже хорошим, якщо серйозно попрацювати над собою, усвідомити те, що можливо не представлялося значущим до цього. Як у дзеркалі, Всесвіт нагадує, на що звернути увагу.

Скорпіони і Тельці перебувають під напруженим впливом Білого Місяця, але ця фіктивна точка настільки позитивна, що будь-яка неприємність, нарешті, закінчується щасливо.

Раки, Діви, Козорога, Риби часто стають свідками щасливих подій, що відбуваються в житті інших людей. Нехай навіть доводиться в прямому розумінні боротися за своє щастя, але найсміливіші і завзяті, обов'язково зможуть отримати максимум користі з гармонійного транзиту Білого Місяця по Водолію.

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