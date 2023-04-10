Білий Місяць в Овні від 13 квітня до 12 листопада 2023 року: що на нас чекає в цей час

Від 13 квітня до 12 листопада 2023 року світла кармічна точка — Білий Місяць (Селена) — переміщуватиметься Овном — знаком мужності та сили, підтримуючи та захищаючи від негативу всіх, хто чесний і відважний, хто відданий Батьківщині та захищає інтереси співвітчизників. Агресивні та загарбницькі дії в цей період матимуть особливо тяжкі наслідки.

Селена (світло, сяйво) — у грецькій міфології — богиня Повні. Вона має крила і на голові золотий вінець, від якого м'яке світло розливається небом і землею. Їй присвячений день весняного рівнодення, який завжди відбувається у момент входження Сонця на знак Овна, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Білий Місяць – фіктивна точка, ангел-охоронець, накопичена в минулому житті позитивна карма, завдяки якій люди, які мають світлі якості вогняного Овна (патріот, воїн, захисник, спортсмен), тепер пожинає плоди щастя та талану. Цей знак пов'язують із такими характеристиками, як лідерство, ініціатива, активність, щирість, самостійність.

Антипод Білого Місяця – Чорний Місяць, який зараз переміщується Левом, що також належить до стихії Вогню. Дві кармічні планети невидимі, але відчутні. За аналогією можна уявити так: холоду немає, тепла також немає, але ми їх відчуваємо.

Стихія Вогню пов'язана з боротьбою, дією, війнами, тому в найближчі 7 місяців відбудуться важливі події на фронті, це час інтенсивних боїв, до того ж не лише між Україною, що захищається, і Росією, що нападає. Цілком можливе виникнення нових збройних конфліктів, стихійні лиха, пов'язані з вогненною стихією (виверження вулканів, масштабні пожежі), поява нових військових альянсів та приватних військових компаній, розвиток оборонно-промислового комплексу.

Щоб отримати підтримку Білого Місяця в Овні, необхідно розвивати та виявляти якості, що відповідають світлим характеристикам цього знака. Овен – перший знак зодіаку, що символізує початок нового циклу, який триває 7 років. Тому дуже важливо з усією відповідальністю підійти до питання, ретельно планувати та продумувати всі свої дії, допомагати тим, хто потребує, захищати слабких і тих, хто не може за себе постояти (дітей, людей похилого віку, тварин).

Управитель Білого Місяця в Овні — Марс, що перебуває до 21 травня у знаку Рака. Ці транзити посилюють патріотичні настрої у всьому світі, сприяють згуртуванню людей та героїчному опору ru-агресору. Після спроб Росії знищити Україну багато країн мобілізували всі свої сили для захисту власної унікальної національної ідентичності. Нападник зазнає поразки, з високою ймовірністю – вже 2023 року, оскільки добро завжди перемагає зло – такий закон Всесвіту. Всі, хто через свої можливості допомагає наблизити перемогу, отримають винагороду від Білого Місяця, наприклад, позбавить агресивних людей, нейтралізує ворогів, забезпечить захист від труднощів і перешкод у нових починаннях.

Овен – "дитина зодіаку", невичерпне джерело енергії, у найвищому своєму прояві це кристальна чистота, бажання жити, пізнавати світ. Білий Місяць в Овні дуже сильний, його світлі якості сприяють народженню дітей, позитивним оновленням, створенню чогось нового, розвитку на всіх рівнях та у всіх сферах.

Саме зараз ситуація у світі динамічно змінюється, формується новий світоустрій. Транзит Білого Місяця Овном допоможе набути чітких обрисів того, що попередні 7 місяців відбувалося на внутрішньому рівні, коли Білий Місяць переміщувався у Рибах, знаку, що завершує зодіак. Після періоду глибинних трансформацій і потрясінь поступово переходимо до обнулення, після чого для всіх настане нова реальність.

На світовій політичній арені з'являться нові лідери, які відіграють найважливішу роль формуванні майбутнього нашої планети. Мислення багатьох людей змінюється, кожен хоче зберегти свою індивідуальність, а не розчинятися у загальній сірій масі. Зараз кожній людині необхідно наново визначити свої життєві цілі, принципи взаємодії з навколишнім світом. Будь-які дії мають бути беземоційні, математично прораховані та вивірені. Настав час нових методик і стратегій, іншої тактики, на основі яких можна розробити новий ефективний сценарій з виходу з кризи та вирішення складних завдань.

Всі нові обставини і тенденції, що намічають, набудуть форми в середині липня 2023 року, коли вісь місячних вузлів увійде в знаки Овен — Терези на 1,5 року. Білий Місяць у поєднанні з висхідним місячним вузлом благословить і принесе позитив, винагородить весь цивілізований світ. Двері в минуле будуть зачинені, а за ними залишиться агресор і руйнівник.

Важливо не забувати, що Чорний Місяць у Леві також сильний і підкидатиме різні спокуси, які можуть збити з істинного, світлого шляху. Але варто піддатися їм, вчинити нечесно — і все почне руйнуватися. Будь-який негативний вчинок, егоїзм, спроби заподіяти зло чи образити іншу людину, блокує кармічний потік успіху та добробуту.

Транзит Білого Місяця Овном закликає творити, творити, створювати, підтримувати сам принцип життя. Вісь знаків Овен – Терези є віссю взаємовідносин і найближчими місяцями корисно поміркувати про те, як гармонізувати сферу партнерства, навчитися приймати компромісні рішення, знаходити спільну мову з іншими людьми.

Також Білий Місяць у Овні допомагає усвідомити необхідність діяти більш рішуче, боротися за себе та перемагати у різних життєвих битвах. Водночас необхідно дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і не намагатися розштовхувати інших ліктями. Малоініціативним, ледачим людям Білий Місяць в Овні підкине проблемні ситуації, в яких доведеться опрацьовувати якості Овна.

Білий Місяць в Овні пробуджує дух авантюризму, бажання ризикувати, змагатися та перемагати. Сприятливий період для бізнесу та підприємницької діяльності, пов'язаної зі спортом, спортивними товарами та харчуванням. Ті, хто давно хоче покращити фізичну форму, зайнятися фітнесом, навчитися керувати автомобілем — не відкладайте надовго, саме час втілити свої прагнення в реальність.

Від 13 квітня до 13 листопада — щасливий час для Овнів та для всіх, хто має в натальній карті Білий Місяць у цьому знаку зодіаку. Світла кармічна фіктивна планета оберігатиме вас від зловмисників, захищатиме від неприємностей і подарує шанс, якщо зробили провину, але розкаялися, визнали помилки і хочете змінити своє життя. Щоб отримати ще більшу підтримку від Білого Місяця, намагайтеся уникати рутини та буденності, ведіть активне соціальне життя, допомагайте тим, хто потрапив у біду, але завжди дотримуйтесь правил і будьте чесними.

Наявність натальних планет в Овні збільшує можливість отримати блага від Білого Місяця у цьому знаку, детальніше можна отримати інформацію на консультації астролога. Всі люди, здатні до хорошої концентрації у процесі виконання дій, відповідальні, активні та добропорядні, зможуть отримати максимальну користь від такого транзиту.

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