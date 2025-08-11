Білий Місяць у Леві від 12 серпня 2025 до 13 березня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Білий Місяць у Леві / © Associated Press

Селена уособлює ідею небесного світла, що висвітлює шлях у темряві. Її місячне світло показує приховані істини, допомагає знайти правильний життєвий шлях у важкі часи і нагадує нам про те, що навіть у темряві завжди є світло, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Селена — це втілення ідеалу добра, яке надихає нас бути кращими, світлішими й чеснішими із собою та світом. Її транзити дають можливість зміцнити свій зв’язок із духовним началом і побудувати гармонійне життя.

Білий Місяць — це символ світлої карми, захисту, духовного заступництва та підтримки від вищих сил. Астрономічно — перигей нашого нічного світила, найближча до Землі точка його навколоземної орбіти.

В астрології Білий Місяць належить до фіктивних планет, визначає зв’язок людини зі світлим егрегором. Білий Місяць у Леві розкриває найсвітлішу Сонячну енергію. Це фіксований Білий Місяць, вогненний. Кожні 7 місяців він переміщається зодіаком, міняючи знаки, активуючи їхні найкращі якості та відкриваючи людям можливості для зростання, очищення й захисту вищих сил.

Кожен транзит Селени по зодіаку — це шлях душі, який веде до внутрішнього світла і можливість отримати підтримку, якщо діяти з добром, чесністю, з огляду на якості того знака, по якому переміщається ця світла кармічна точка.

Білий Місяць не дає «бонусів просто так» — він дає можливість посилити найкращі якості знака, у якому перебуває. І ті планети, які перебувають у цьому знаку в натальній карті, отримують максимум милостивої енергії.

А це означає, що сфери життя, які перебувають під управлінням цих планет, розвиваються в позитивному ключі, якщо, звісно, вкладати в це свою енергію, а не просто отримувати блага, як даність.

Якщо людина діє в дусі знака, за яким транзит (наприклад, турбота за Селени в Раку, сміливість за Селени в Овні), вона отримує невидиму підтримку, везіння і захист.

Хто знайомий зі своєю натальною картою, для гарного контакту зі своїм ангелом-охоронцем, якого символізує Білий Місяць в особистому гороскопі, намагайтеся вживати заходів за якостями того знака, де Селена в натальній карті.

Коли Селена (Білий Місяць) проходить транзитом по знаку Лева, це час, коли Всесвіт немов підштовхує нас віддавати любов, нічого не вимагаючи натомість, до прояву шляхетності, демонстрації свого творчого потенціалу, надихаючи інших жити і творити.

Знак Лева — це серце зодіакального кола, де Сонце в обителі. Сонце символізує сам принцип життя, а також благородний метал — золото.

Знак Лева пов’язаний із п’ятіркою, як образом ідеальної людини, характеризує свідомість, а також енергію любові, творчості, продовження роду. Цифра п’ять — це так званий 5-й елемент. У метафізиці східних вчень — це ефір. У розумінні сучасного напряму — це сама людина, як особистість.

Транзит Селени по Леву пов’язаний з підтримкою у сфері здоров’я і фінансів, особливо через родинні зв’язки, постать батька, діда. У цей період особливо важливо зміцнювати зв’язок із родом, помиритися з батьками, прийняти й пробачити одне одного. Це час, коли внутрішня зірка може сяяти особливо яскраво.

Корисними є різні практики, наприклад, можна створити родове дерево. Якщо ж є можливість, то подаруйте батькові, дідові, рідному дядьку, золотий ланцюжок, як символ захисту та зв’язку з родом. Або ж ті чоловіки, які вже стали батьками, можуть подарувати дітям подібні прикраси. І слід пам’ятати про те, що кармічне очищення відбувається через вчинки, без очікування нагороди.

Періодично Білий Місяць перевіряє душевну чистоту — не зовнішні здобутки, а внутрішні мотиви та дії. У кожного з нас ця світла кармічна точка перебуває в певному знаку зодіаку й астрологічному домі, можливо, і в аспектах з іншими планетами. Відповідно до чого, можна визначити для себе шлях виправлення та зростання, тобто зрозуміти, як отримати максимальну підтримку від вищих сил.

Для всіх, у кого Білий Місяць — Селена перебуває у Леві, не забувайте, що найближчі 7 місяців є найкращими для того, щоб переоцінити своє життя в певній сфері життя та відповідно до знака Лева, а отже, поліпшити карму, особисті риси характеру та значно підвищити якість життя.

Селена «працює» м’яко, без примусу, але відгукується тільки на чисте, добре, світле. Громадська і колективна діяльність теж може бути «каналом сили» за її транзиту по Леву.

Селена підсвічує світлий бік особистості, її вищі устремління. У періоді повернення в натальне положення людина може спокутувати помилки минулого, отримати допомогу Долі. У кожному знаку зодіаку Селена «воскрешає» її вищий духовний потенціал, дає можливість прожити його красиво, по-справжньому, «божественно».

Вплив Селени відчувається через світлі події та осяяння. У житті відбуваються добрі, «чисті» події, які неможливо логічно пояснити. Можуть раптом приходити потрібні люди, інформація, підтримка.

Селена начебто «веде» дорогою, де менше перешкод, якщо людина діє в злагоді з душею. Але світла кармічна точка Селена, або Білий Місяць, вимагає чистоти намірів і вчинків. Люди, що йдуть «чистим шляхом», відчувають її підтримку особливо яскраво.

Вона підсилює тільки світле: якщо наміри корисливі — вона не допомагає і навіть навпаки, поступається дорогою негативній кармічній точці — Чорному Місяцю або Ліліт, яка до 20 грудня 2025 року переміщається по Скорпіону. Будь-яка фальш, брехня, агресія — і енергія Селени «йде».

Білий Місяць — це архетип світлого шляху душі та вищої правди. Проходячи через знаки, він активує їхнє духовне ядро і дає шанс на очищення, прозріння і підтримку. Але діє він лише тоді, коли людина сама прагне до чистоти, добра і внутрішньої правди.

Коли Білий Місяць входить у знак Лева, небеса згадують про велику роль серця. У цей час душа закликає пригадати про своє божественне походження, пробуджує іскру Творця, що дає змогу засяяти так, як вона колись сяяла до зіткнення з усіма земними страхами та втратами.

Лев — знак царственого світла, великодушності, таланту й сили волі. У його володіннях Селена стає Зоряною Матір’ю, що охороняє тих, хто йде шляхом любові й творчого розкриття. Разом вони створюють високочастотний союз, що кличе нас проявити найкращі якості душі. Це час, коли янгол-охоронець встає за спиною в того, хто наважується бути собою — справжнім, щедрим, сміливим.

Транзит Білого Місяця по знаку Лева дає кожному з нас шанс проявити себе з найвищою чесністю і шляхетністю, реалізувати свою духовну місію, стати Сонцем у своєму житті і житті інших.