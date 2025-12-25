ТСН у соціальних мережах

Рецепти
57
1 хв

Бутерброди з оселедцем, плавленим сиром і морквою: рецепт оригінальної закуски

Закускові бутерброди готуються з простих продуктів, оселедець чудово поєднується з ніжним плавленим сиром, вареними яйцями і морквою.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
40 хвилин
323 ккал
Бутерброди з оселедцем, плавленим сиром і морквою / © Credits

Це чудовий варіант подавання оселедцевого салату на шматочках обсмаженого чорного хліба з пікантним ароматом часнику.

Інгредієнти

хліб "Бородинський"
10-12 шматочків
оселедець слабосолоний
1 шт.
сир плавлений
100 г
яйця
3 шт.
морква
1 шт.
часник
3 зубчики
майонез
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень кропу

  1. Часник очистьте.

  2. Розігрійте суху пательню на невеликому вогні, викладіть шматочки хліба і підсушіть його до рум’яної скоринки з двох боків по 2-3 хвилини. Остудіть і натріть часником.

  3. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте і натріть на дрібну тертку.

  4. Моркву помийте, викладіть у сотейник із холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 25-30 хвилин, дістаньте з окропу, остудіть, очистьте від шкірки та натріть на дрібній тертці.

  5. У оселедця відріжте голову, хвіст, видаліть нутрощі, шкіру і розділіть рибу на філе, дрібні кістки видаліть, і наріжте на дрібні кубики.

  6. Сир плавлений натріть на велику тертку.

  7. У миску викладіть оселедець, сир плавлений, яйця, моркву, поперчіть, злегка посоліть, додайте майонез і добре перемішайте.

  8. На кожен шматочок хліба викладіть оселедцевий салат і прикрасьте кропом.

Поради:

  • Щоб плавлений сирок легко натирався, попередньо ненадовго відправте його у морозильну камеру.

Наступна публікація

