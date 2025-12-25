- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Бутерброди з оселедцем, плавленим сиром і морквою: рецепт оригінальної закуски
Закускові бутерброди готуються з простих продуктів, оселедець чудово поєднується з ніжним плавленим сиром, вареними яйцями і морквою.
Це чудовий варіант подавання оселедцевого салату на шматочках обсмаженого чорного хліба з пікантним ароматом часнику.
Інгредієнти
- хліб "Бородинський"
- 10-12 шматочків
- оселедець слабосолоний
- 1 шт.
- сир плавлений
- 100 г
- яйця
- 3 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- майонез
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень кропу
-
Часник очистьте.
Розігрійте суху пательню на невеликому вогні, викладіть шматочки хліба і підсушіть його до рум’яної скоринки з двох боків по 2-3 хвилини. Остудіть і натріть часником.
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте і натріть на дрібну тертку.
Моркву помийте, викладіть у сотейник із холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 25-30 хвилин, дістаньте з окропу, остудіть, очистьте від шкірки та натріть на дрібній тертці.
У оселедця відріжте голову, хвіст, видаліть нутрощі, шкіру і розділіть рибу на філе, дрібні кістки видаліть, і наріжте на дрібні кубики.
Сир плавлений натріть на велику тертку.
У миску викладіть оселедець, сир плавлений, яйця, моркву, поперчіть, злегка посоліть, додайте майонез і добре перемішайте.
На кожен шматочок хліба викладіть оселедцевий салат і прикрасьте кропом.
Поради:
Щоб плавлений сирок легко натирався, попередньо ненадовго відправте його у морозильну камеру.