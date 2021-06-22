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Це на гроші: астрологи розповіли, які прикмети обіцяють багатство

Це на гроші: астрологи розповіли, які прикмети обіцяють багатство

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Грошей, як відомо, багато не буває, тому ми завжди сподіваємося на те, що завтра їх буде більше, ніж сьогодні.

Але як дізнатися, що на тебе чекає в матеріальному плані — прибуток чи збиток? На це запитання відповідають прикмети, що стали результатом багатовікових спостережень, останнім часом до них додалися підказки астрологів і психологів. Про те, на які грошові прикмети необхідно звертатися увагу, розповідають астропсихологиня Валентина Віттрок і астрологиня Людмила Булгакова.

Народні прикмети

Наші предки здавна помічали, після яких подій грошей у людини стає більше. Так, однією з грошових прикмет вони вважали залетілого в будинок метелика — як правило, це говорило про те, що на господарів цього житла незабаром чекає солідний прибуток. Те ж саме віщувала — і віщує — ліва долоня, яка раптово почалася свербіти. На найближчі виплати вказують також два жовтки в одному яйці (це легко зрозуміти — вони за формою нагадують золоті монети) і злива перед початком важливої зустрічі, від якої залежить вирішення важливих фінансових питань. Ну а найправильніша — хоч і найнеприємніша — грошова прикмета пов'язана з субстанцією, яка погано пахне: варто в неї вступити, як тут же отримаєш прибуток — він врівноважить неприємність самої події.

Що говорить астрологія

Астрологи знають, що прибуток часто приходить в період повні, а якщо вже вона збігається з місячним затемненням, а таке буває час від часу, то можна очікувати подвійного прибутку. В такий час людині можуть збільшити зарплату, виписати премію, повернути старий борг, можна також знайти — в буквальному сенсі слова, на дорозі — якусь цінну річ. А щоб бізнес приносив прибуток, необхідно починати його на зростальному Місяці, що перебуває в знаках Тельця або Рака: в зростання в цей час піде все — від розсади до зарплат, рахунків у банку і депозитів.

Сон у руку

У різних сонниках, кількість яких зараз зашкалює, можна виділити цілу низку грошових прикмет. Отже, до грошей найчастіше сняться: слонова кістка, оформлення документів, боброве хутро, бородавки, таргани, повні бочки (до того ж зовсім неважливо, що в них є), фрукти на дереві і навіть люди, які біжать. До  того ж цим грошові сни не обмежуються — у кожного з нас, напевно, є свої, перевірені часом сюжети сновидінь, які віщують прибуток і багатство.

Сам собі провісник

Психологи часто радять знайти власні грошові прикмети, які будуть "працювати" тільки щодо конкретної людини. Наприклад, розсипавши ґудзики з коробки або крупу з пакета, можна сказати собі: "Це до грошей!" Цікаво, що після двох-трьох таких випадків можна буде помітити: прикмета збувається, гроші — коли очікувані, а коли і несподівані — дійсно приходять. "Саморобна" прикмета може бути якою завгодно і стосуватися будь-яких дій і предметів, головне, зробити для себе своєрідну "зарубку" в підсвідомості, яка і буде стежити, щоб прикмети збувалися.

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