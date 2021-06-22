Це на гроші: астрологи розповіли, які прикмети обіцяють багатство

Грошей, як відомо, багато не буває, тому ми завжди сподіваємося на те, що завтра їх буде більше, ніж сьогодні.

Але як дізнатися, що на тебе чекає в матеріальному плані — прибуток чи збиток? На це запитання відповідають прикмети, що стали результатом багатовікових спостережень, останнім часом до них додалися підказки астрологів і психологів. Про те, на які грошові прикмети необхідно звертатися увагу, розповідають астропсихологиня Валентина Віттрок і астрологиня Людмила Булгакова.

Народні прикмети

Наші предки здавна помічали, після яких подій грошей у людини стає більше. Так, однією з грошових прикмет вони вважали залетілого в будинок метелика — як правило, це говорило про те, що на господарів цього житла незабаром чекає солідний прибуток. Те ж саме віщувала — і віщує — ліва долоня, яка раптово почалася свербіти. На найближчі виплати вказують також два жовтки в одному яйці (це легко зрозуміти — вони за формою нагадують золоті монети) і злива перед початком важливої зустрічі, від якої залежить вирішення важливих фінансових питань. Ну а найправильніша — хоч і найнеприємніша — грошова прикмета пов'язана з субстанцією, яка погано пахне: варто в неї вступити, як тут же отримаєш прибуток — він врівноважить неприємність самої події.

Що говорить астрологія

Астрологи знають, що прибуток часто приходить в період повні, а якщо вже вона збігається з місячним затемненням, а таке буває час від часу, то можна очікувати подвійного прибутку. В такий час людині можуть збільшити зарплату, виписати премію, повернути старий борг, можна також знайти — в буквальному сенсі слова, на дорозі — якусь цінну річ. А щоб бізнес приносив прибуток, необхідно починати його на зростальному Місяці, що перебуває в знаках Тельця або Рака: в зростання в цей час піде все — від розсади до зарплат, рахунків у банку і депозитів.

Сон у руку

У різних сонниках, кількість яких зараз зашкалює, можна виділити цілу низку грошових прикмет. Отже, до грошей найчастіше сняться: слонова кістка, оформлення документів, боброве хутро, бородавки, таргани, повні бочки (до того ж зовсім неважливо, що в них є), фрукти на дереві і навіть люди, які біжать. До того ж цим грошові сни не обмежуються — у кожного з нас, напевно, є свої, перевірені часом сюжети сновидінь, які віщують прибуток і багатство.

Сам собі провісник

Психологи часто радять знайти власні грошові прикмети, які будуть "працювати" тільки щодо конкретної людини. Наприклад, розсипавши ґудзики з коробки або крупу з пакета, можна сказати собі: "Це до грошей!" Цікаво, що після двох-трьох таких випадків можна буде помітити: прикмета збувається, гроші — коли очікувані, а коли і несподівані — дійсно приходять. "Саморобна" прикмета може бути якою завгодно і стосуватися будь-яких дій і предметів, головне, зробити для себе своєрідну "зарубку" в підсвідомості, яка і буде стежити, щоб прикмети збувалися.

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