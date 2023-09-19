Це особливий час: що чекає на Близнят, Терези та Водоліїв від 23 вересня до 23 жовтня

Від 23 вересня до 23 жовтня 2023 року в житті представників знаків стихії Повітря: Близнят, Терезів та Водоліїв будуть виникати цікаві та позитивні ситуації. Це період інтелектуальної та фізичної активності, коли можна зробити багато корисного та вирішити найскладніші питання.

Коли Сонце входить у будь-який із знаків стихії Повітря, всі три повітряні знаки зодіаку одержують сприятливу сонячну енергію, наповнюються життєвими силами, знаходять міцний тил і впевненість у щасливому майбутньому. Всі обставини, що формуються, і внутрішній стан Близнят, Терезів і Водоліїв цьому сприяє. Саме в цей інтервал часу найлегше знайти своє місце під Сонцем, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Особливо яскравий період у тих, хто народився під знаком Терези — світ крутиться навколо вас, вам приділяють набагато більше уваги, ніж зазвичай. Але і Близнята з Водоліями також дуже привабливі для протилежної статі, можуть набути популярності, якщо до цього прагнуть. Знакам стихії повітря варто зосередитися на важливих справах, працювати, творити, тому що можна зробити соціальний ривок, прославитись за рахунок якоїсь ідеї, проєкту. Гарний час для відкриття власного бізнесу, але й супроводжує везіння під час пошуку роботи, у поїздках.

Найбільш вдалий час для повітряних знаків зодіаку – від 23 вересня до 13 жовтня. Всесвіт дає можливість розширити свій вплив на оточуючих, вирішити підприємницькі завдання та покращити стан фінансових справ. Крім того, переміщуючись Терезами, Сонце актуалізує питання взаємовідносин, а ті з представників повітряної стихії, хто в пошуку, можуть зустріти свого ідеального партнера, досягти гармонії в сімейних зв'язках.

Найближчого місяця Терези, Близнята та Водолії, набагато частіше і більше отримуватимуть компліменти та подарунки від оточення. Але варто бути обережними і не втрачати голову в період затемнень – від 14 до 28 жовтня, коли все спотворюється і важко дати правильну оцінку того, що відбувається навколо. Вже давно не було затемнень у знаку Терези – попереднього разу це було місячне затемнення 4 квітня 2015 року.

Сонячне затемнення 14 жовтня у 22-му градусі Терезів вплине на життя на представників цього знака, особливо народжених у третій декаді зодіакального місяця – від 13 до 23 жовтня. Тому необхідно одразу ж після Осіннього рівнодення 23 вересня передбачити всі можливі варіанти розвитку подій у другій половині жовтня і, як то кажуть, «соломку підстелити».

Близнята та Водолії меншою мірою відчують непрості енергії осіннього сезону затемнень 2023, порівняно з Терезами, тому слід дотримуватися загальних рекомендацій у сезони затемнень. У будь-якому разі, якщо правильно використовувати сприятливі періоди, щоб підготуватися до складних днів, то нічого поганого не станеться. Попереджений – отже, озброєний!

Після кардинальної точки року – Осіннього рівнодення, яке завжди настає під час інгресії Сонця у знак Терези, загальне тло в країні та світі відносно стабілізується і настане хоч якась визначеність. Можна буде спокійно займатися справами, готуватись до зими, вирішувати професійні питання. Переміщуючись Терезами, Сонце утворює поєднання з натальним Сонцем народжених під цим знаком зодіаку, а також гармонійні аспекти з натальним Сонцем Близнят і Водоліїв.

Близнята – перший знак стихії Повітря, що перебуває під керуванням Меркурія. Планета зайде у знак Терези в ніч проти 5 жовтня і також буде будувати гармонійні аспекти до натального Сонця тих, хто народився під знаками Близнята та Водолій, утворюючи аспект з'єднання з натальним і транзитним Сонцем у Терезах до 22 жовтня. Меркурій у Терезах додасть сприятливих можливостей, насамперед, близнюкам, а також Терезам та Водоліям. У цей період на будь-яку справу витрачається менше часу, оскільки оточення йде назустріч, менше виникають перешкоди, а якщо вони і трапляються, то швидко усуваються.

У період транзиту Сонця і Меркурія Терезами у представників стихії Повітря ясніша голова, з думками все гаразд, з'являється багато ідей і бажання творити, створювати навколо себе красу. До 12 жовтня цим же знаком зодіаку переміщується Марс, забезпечуючи Близнят, Терезів і Водоліїв достатньою кількістю улюбленої роботи, яка дає можливість ще й отримувати хороші гроші, знайомитися з цікавими людьми.

Останній тиждень вересня та перша половина жовтня сприятлива у всіх сенсах для повітряних знаків зодіаку. Підхожий час для відвідування косметолога, стиліста, перукаря, для будь-яких заходів, спрямованих на покращення здоров'я та зовнішнього вигляду. Це період, коли можна добре впорядкувати своє життя, увійти в режим і внести баланс у своє життя.

Транзити Марса, Меркурія і Сонця за знаком Терези дозволяють завести безліч найкорисніших знайомств і зв'язків, які сприяють просуванню в соціумі. З'являться однодумці та вірні друзі, які підтримають у важку хвилину. Хоча в цей період потрібно дуже постаратися, щоб потрапити до неприємностей. Адже успіх супроводжує Близнят, Терезам і Водоліям, принаймні, до початку сезону затемнень 14 жовтня.

Управитель знаку Терези — Венера — до 9 жовтня переміщується за знаком Лева і перебуває в петлі ретроградності від 19 червня до 7 жовтня 2023 року. Найважливіший період для всіх, хто народився під знаком Терези, особливо для соціально активних особистостей, для тих, хто шукає себе та намагається виявити свою індивідуальність. Саме після Осіннього рівнодення багато чого стане на свої місця і почнеться новий життєвий цикл, гармонійніший і світліший.

Близнята, Терези та Водолії перебувають під певним захистом від 23 вересня до 23 жовтня. Вас завжди підтримають близькі люди, так ще й не лише морально, а й матеріально допоможуть уникнути будь-яких ризиків. Але все ж таки, у сезон затемнень 14 – 28 жовтня розслаблятися не варто. Зробіть по максимуму все зараз. Добре попрацюйте, сходіть до офіційних інстанцій, отримайте юридичні консультації, якщо це необхідно, а в другій половині жовтня зможете дозволити собі відпочинок.

Водоліям складніше, оскільки цим знаком керує найвища планета – Уран, що переміщується Тельцем від листопада 2018 до кінця квітня 2026 року. У цьому знаку планета має статус падіння, що привносить у життя Водоліїв постійні подолання. Але наприкінці вересня — першій половині жовтня позитиву побільшає і це допоможе набути внутрішнього комфорту. Другий управитель Водолія — Сатурн, соціальна планета, від 7 березня 2023 року до 15 лютого 2026 року рухається за знаком Риби.

Повільні планети — Уран і Сатурн — не дають розслабитися, накладають на Водоліїв велику відповідальність. Набагато простіше Близнятам та Терезам, які перебувають під управлінням особистих планет, швидких. Тим не менш, у період активних енергій знаку Терези – від 23 вересня до 23 жовтня – всі три знаки стихії Повітря набудуть сили та зможуть підвищити якість свого життя.

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