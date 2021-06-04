Це відбувається просто зараз: чим небезпечний «коридор затемнень» для деяких знаків Зодіаку

Період, протягом якого Земля перебуватиме між двома затемненнями, астрологи називають "коридором".

Чим небезпечний "коридор затемнень" і як себе поводити цього часу, розповідає астропсихолог Валентина Віттрок.

"Час карми"

Зазвичай, "коридором" називають магічний час між двома затемненнями, який триває два тижні. У нашому випадку, якщо врахувати, що місячне затемнення відбулося в повний місяць 26 травня, а сонячне нам доведеться пережити в молодик 10 червня — з 27 травня по 9 червня, але його вплив буде відчутно за кілька днів до і після цих дат. Оскільки всі скоєні протягом цього часу вчинки будуть піддаватися детальному розбору, "коридор" також називається "часом карми" або "бумеранга". Тим, хто не вчинив негожих вчинків, боятися нема чого, ну а нагрішив — з пісні слів не викинеш — отримають по заслугах.

Робота над помилками

Як конкретно вплине на нас "коридор затемнень"? Важливо розуміти, що мета вищих сил в цьому випадку — не кара, а привернення уваги до зроблених в попередній період помилок. Необхідно зробити висновки про те, що було зроблено неправильно, і надалі не повторювати колишніх промахів. Зірки будуть водити людину по колу і тицяти її носом в помилки доти, поки він вона не виправить, так що чим швидше вона це зробить, тим краще для неї.

Погіршення самопочуття і доленосні знайомства

Як впливає "коридор затемнень" на людей? На фізичному рівні можна говорити про погіршення самопочуття і загостренні хронічних захворювань, підвищиться тривожність, недовірливість, вразливість. На рівні моральному необхідно звернути увагу на конфлікти і знайомства, які можуть статися цього часу. І те, і інше триватиме дуже довго, тому сварок — особливо з близькими людьми — потрібно уникати, а на знайомства звернути особливу увагу — нові люди, які приходять в наше життя цього часу, затримаються в ньому надовго.

Хто потрапить у фокус "коридору затемнень"

У центрі уваги "коридору затемнень" будуть Близнюки і Стрільці, трохи менше він зачепить Риб і Дів. Позитивний енергетичний вплив він матиме на Овнів, Львів, Терезів і Водоліїв, а на представниках інших знаків не відіб'ється взагалі. Тим, кого так чи інакше торкнеться "коридор затемнень" — як, втім, і всім іншим — необхідно уникати місць великого скупчення людей, не здійснювати фінансові операції — особливо брати гроші в борг, емоційно не реагувати на чиїсь недружні випади і не спілкуватися з токсичними людьми. Користь принесуть медитація, прибирання приміщень (особливо якщо вона буде пов'язана з позбавленням від мотлоху) і самоосвіта — отримані цього часу знання дуже скоро знадобляться їх власникові.

"Коридор затемнень" vs ретроградний Меркурій

Значна частина "коридору затемнень" випадає на період дії ретроградного Меркурія, який триватиме до 23 червня, що призведе до протистояння цих космічних явищ. Справа в тому, що всі проєкти, реалізовані під час ретроградного Меркурія, швидко підуть в нікуди, в той час як всі здійснене під час "коридору затемнень" розраховане на тривалу перспективу. Меркурій, що рухається в зворотному напрямку, приносить скоростиглі і швидкоплинні зв'язки та знайомства, а "коридор затемнень" — тривалі і фатальні. Як зрозуміти, що з вищесказаного буде грати переважну роль? На це питання зможе відповісти тільки саме життя.

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