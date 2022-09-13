Чарльз III – король-садівник: астрологиня розповіла, яким буде правління наступника Єлизавети II

Природним є інтерес до його персони, адже досі він перебував у тіні жінок, що оточували його, тому до фокусу уваги ЗМІ потрапляв найчастіше як син Єлизавети II або колишній чоловік принцеси Діани. Тепер же Чарльз III став самостійною фігурою, тому можна – і потрібно – запитати у зірок, якою буде його доля на престолі. Про астрологічні характеристики Чарльза III розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Інтроверт у тіні своєї матері

Принц Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

У натальній карті новоспеченого британського короля велике скупчення планет перебуває нижче горизонту, що дозволяє охарактеризувати його як інтроверта з властивою Скорпіонам (а він з'явився на світ саме під цим знаком) схильністю не виділятися – саме її він демонстрував протягом усього свого життя. До того ж натальний Місяць Чарльза стоїть просто на Сонці його матері, Єлизавети II, а це свідчить про те, що саме вона завжди керувала його життям.

Не варто забувати про те, що 1 листопада 1948 року сталося сонячне затемнення, і день народження Чарльза –14 листопада – потрапляє в його ауру. Життя людей, народжених у такі дні, завжди регламентоване зовнішніми обставинами, життя дає їм мало свободи і водночас закликає виконати важливу місію. Від 10 січня 2022 року Північний місячний вузол почав просування за знаком Тельця, де у Чарльза розташований будинок кар'єри, тож вже на початку цього року було зрозуміло, що незабаром він посяде королівський престол.

Народжений, щоб стати королем

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Асцендент у знаку Лева та Північний вузол на вершині кар'єри буквально закликають його посісти трон Англії. До того ж у Чарльза, як і буває у гороскопі історичних особистостей, місячні вузли поєднуються з планетами. Так, на Північному місячному вузлі у першому градусі Тельця розташований Місяць, а на Південному – Меркурій у сьомому градусі Скорпіона. Неподалік – у двадцять третьому градусі Скорпіона – розташувалося Сонце, а все разом це свідчить про те, що новий король повинен зіграти свою роль в історії – це йому, як кажуть у таких випадках, на роду написано.

Король–садівник

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Відповідь на запитання, яким буде правління Чарльза III, також можна знайти у його гороскопі. Місяць у Тельці дає Чарльзу і потяг до землі та любов щось робити руками – у прямому значенні цього слова: він захоплюється садівництвом. "Якщо любиш землю, – сказав якось принц в інтерв'ю, – і ставишся до неї з повагою як до основи всього живого на нашій планеті, вона обов'язково віддячить тобі за це". А Плутон, розташований у його натальній карті в першому будинку, вказує на короля як на особистість, здатну все навколо трансформувати на свій смак.

Можна припустити, що з притаманною йому пристрастю садівника Чарльз "підстриже" і надасть бажаної форми всьому, зокрема й відносинам між людьми. Він уже почав наводити лад у своїй сім'ї, буквально наказавши своїм синам, Вільяму та Гаррі, помиритися. Скоро ця доля спіткає всю країну. Нинішній король, ще коли був принцом, уже намагався вплинути на політику Кабінету міністрів, який тоді очолював Тоні Блер. Тоді його втручання закінчилося тривалим судовим позовом, тепер же, незважаючи на те, що конституція наказує монархові лише консультувати, заохочувати або попереджати, навряд чи, подібно до своєї матері, дотримуватиметься нейтралітету. Йому буде дуже важко не втручатися у відносини Британії з іншими країнами, тому іноді він – з великою часткою ймовірності – це робитиме.

Правління буде легким

Дуже важливо також звернути увагу на момент, коли принца Чарльза було офіційно оголошено королем Великої Британії – в цей час на небі склалася дуже цікава конфігурація планет. Вона вказує на те, що включається кармічна програма, яка сягає корінням у глибоке минуле. Зважаючи на все, за час свого існування династія Віндзорів накопичила достатню кількість позитивних факторів, щоб нинішньому королеві правління далося легко – з особливими проблемами він не має стикнутися.

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