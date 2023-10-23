Час можливостей для Раків, Скорпіонів та Риб: що чекає на представників стихії Води від 24 жовтня до 24 листопада

18 листопада – з'єднання Марса і Сонця в Скорпіоні, такий аспект відбувається приблизно раз на два роки. Під час з'єднання із Сонцем планета "заходить" за зірку і стає невидимою для Землі на кілька днів. Від цього дня починається новий 2-річний цикл Марса і ті, хто працював над собою, знайдуть внутрішні опори, необхідну енергію та сили для ривка вперед, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Гармонійні аспекти транзитних Сонця, Меркурія та Марса до Сонця, народжених під знаками стихії Води, дозволяють простіше налагоджувати контакти та вибудовувати спілкування як на професійній, так і на особистій ниві, а ризики конфліктів помітно знижуються. Особливо яскравий і позитивний період для Скорпіонів, оскільки транзити перерахованих вище планет проходять цим знаком.

До 10 листопада Меркурій, планета мислення та комунікацій, переміщується Скорпіоном і сприяє угодам купівлі-продажу, ближнім і далеким поїздкам, навчанню та творчій діяльності, пошуку інформації. У цих областях щастить усім, хто народився під знаками стихії Води, але Скорпіони одержують максимум позитивних результатів у цей період.

Гарний час для створення власних проектів та залучення спонсорів, розвитку бізнесу, серйозних розмов із високопоставленими людьми. Застоєні справи одержують новий темп і виходять на новий рівень. Раки, Скорпіони та Риби стають більш серйозними, відповідальними і готовими докладати як розумових, так і комунікативних зусиль для досягнення своєї мети. Останній тиждень жовтня та перша декада листопада чудово підходять для аналізу будь-якої важливої для вас інформації, як щодо роботи, так і у спілкуванні з близькими та рідними людьми, вирішення спірних питань.

Причина більшості проблем – неправильний вибір, непродумані дії та незбалансовані взаємини. Але найближчого місяця є шанс виправити помилки, визначити, що саме для вас є корисним, а що забирає сили. Особливо потужні дні до 10 листопада, коли багато стає на свої місця, а навколишній світ підкидає приємні сюрпризи.

Частина сприятливого періоду, що залишилася, запам'ятається значними результатами, і багато в чому цьому сприятиме інтуїція, кармічна пам'ять. Саме вона допоможе зрозуміти багато життєвих ситуацій, розібратися з чуттєвими прив'язками, розібратися з тим, які ролі ви граєте щодня, і як вони позначаються на вашому житті.

Від природи у підсвідомості Раків, Скорпіонів та Риб є всі необхідні ресурси для досягнення будь-яких цілей, але включаються вони лише в тому разі, якщо ви знаєте, як воно працює, усвідомлюєте свої сильні та слабкі сторони, свій натальний потенціал. Знайомство з особистим гороскопом допоможе знайти баланс у житті, розібратися зі своїм призначенням, знайти відповіді на бентежливі питання, зрозуміти, як безболісно проходити будь-які випробування.

У період активних енергій Скорпіона представники символів стихії Води зможуть навчитися керувати своїм станом та контролювати свої емоції, якщо всерйоз цим займуться. Прекрасний час для особистих трансформацій та покращення якості життя. Але в цей час посилюється фантазія, легко втратити зв'язок із реальністю, тому важливо "заземлятися", спиратися на факти, підтверджену інформацію.

Це час, коли можна переписувати старі сценарії у своїй голові, виліковуватись від дитячих травм, щоб жити вільно. Використовуйте період від 24 жовтня до 24 листопада найефективніше – займайтеся своїм психічним здоров'ям, пізнайте себе, консультуйтеся у астрологів та психологів – результат перевершить усі ваші очікування.

Сонце і Марс, утворюючи гармонійні зв'язки України із натальним Сонцем Раків, Скорпіонів і Риб, формують відповідні умови для соціальної інтеграції, професійної реалізації, спільної роботи. Багато представників стихії Води знайдуть для себе ті сфери діяльності, де на них чекають радість і гроші.

Важливо пам'ятати, що особистісний розвиток можливий, якщо людина розуміє своє духовне призначення, тобто. те, заради чого її Душа прийшла у цей світ. Але саме в найближчий місяць велика ймовірність того, що пазл складеться і всі залишаться задоволені одне одним. Прийде усвідомлення з найважливіших питань, а складні завдання несподівано вирішаться на краще.

Максимально відкриються шанси для щасливих перетворень після місячного затемнення 28 жовтня, тому починайте рішуче діяти не раніше, ніж 29 жовтня. До цього часу ви встигнете нагромадити позитивну життєву енергію, що дозволить вам досягати задуманого вже у листопаді. Повністю розкриваються ваші таланти та здібності, що дозволяє швидко просуватися соціальними сходами. Не бійтеся діяти – і успіх буде на вашому боці!

У період руху Сонця і Марса Скорпіоном посилюється чуття до використання відповідних ситуацій для досягнення своєї мети. Раки, Скорпіони та Риби легко поєднують можливості з реальними умовами, що робить представників цих знаків зодіаку успішними як у підприємницькій діяльності, так і на наявному місці роботи. Гарний час для того, щоб організувати новий проект, власний бізнес. Важливо використовувати кожен день цього сприятливого для вас періоду, і тоді зможете створити для себе міцний фундамент на найближчі два роки.

З одного боку, гармонійні аспекти допомагають легко досягати бажаного, але з іншого боку, вони розслаблюють. Тільки ті Раки, Скорпіони та Риби, які здатні активно і напружено працювати, займати лідерські позиції, йти на обдуманий ризик, мудро творячи своє життя, досягнуть мети до кінця листопада. Творча особистість, яка прагне самоствердження, має всі шанси на успіх. Всесвіт підтримуватиме кожен ваш крок, якщо він не суперечить інтересам оточення.

Якщо хтось із представників символів стихії Води хворіє, перебуває у процесі лікування, обов'язково почне видужувати. Відповідний час для проведення медичних процедур, хірургічних операцій, початку необхідного курсу терапії. Гармонійні аспекти від активних чоловічих планет – Сонця та Марса, дозволяють розвивати Ракам, Скорпіонам та Рибам величезну життєву силу.

Транзити планет Скорпіоном дає шанс багатьом парам налагодити своє сімейне життя, а самотнім людям знайти свого ідеального партнера. Чоловіки, що народилися під знаком стихії Води, стають дуже сприйнятливими у цей період, і жінки легко можуть вплинути на їхній грошовий дохід через красу та ніжність. Зовнішня привабливість, доглянутість наповнює саму жінку, а також чоловіка. Тому намагайтеся бути красивою вдома, а не лише на роботі, щоб наповнювати саме свого чоловіка та свою родину. Енергія краси штовхає його на дії, на залучення грошей у ваше спільне життя.

Читайте також: