Час поворотних моментів: три знаки, яким потрібно бути обережними у серпні 2025 року

Астропрогноз на серпень / © Credits

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Це час перевірки на стійкість, гнучкість та внутрішню зрілість. Певний виклик его, домаганням і фіксованим переконанням. Але саме через конфлікти та дискомфорт приходить визволення, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У всіх трьох знаків серпень минає під лупою: опозиції та квадратури змушують відмовитися від старих схем, вступити у чесний діалог із собою та світом, та знайти спосіб виявлятися у світі Лева — яскраво, але не агресивно. Це місяць усвідомлення своєї сили, оголення та перезавантаження.

ТЕЛЕЦЬ

Протистояння старих схем та нових викликів підривають стабільність

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Для Тельців серпень — місяць душевної напруженості. Планети у Леві (Сонце, ретро-Меркурій та Венера) формують жорсткі квадратури до Сонця Тельця, викликаючи стрес, емоційне вигоряння та відчуття, що тебе витісняють із звичної зони комфорту.

Найгострішою буде перша половина серпня. Можливі удари по фінансовій стабільності, почуттю безпеки, сімейних стосунках. Обставини змусять зайнятися обов’язками та справами, які відкладалися, але тепер вони вимагають енергії, якої немає.

Негативні емоції можуть вийти назовні у вигляді подразнення чи пасивної агресії. Можливе відчуття, що тебе не цінують, не помічають, використовують. Але витоки цих почуттів усередині. Варто поставити собі чесні запитання: чого ви по-справжньому бажаєте? Чому чіпляєтесь за те, що припинило наповнювати?

Серпень відчувається як непередбачуваний ривок у зонах, де зазвичай відчуваєте опору. Квадратури від планет у Леві провокують необхідність перегляду того, що вважалося стійким:

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у стосунках може виявитися роздратування, бажання відстояти свої кордони чи закритися від партнера;

у фінансах можливі непередбачені витрати, конфлікти цінностей, критика, пов’язана із способом життя;

у зовнішності та самовідчутті — можливі метання, зниження впевненості.

Але! Усередині цих «струсів» живе шанс — перезавантаження самооцінки, усвідомлення, які ресурси справді ваші, а що нав’язано.

Не бійтеся визнати, що старі схеми не працюють. Серпень — не для розслаблення, а для внутрішнього ремонту. Почуття, які здаються настрашливими, насправді ведуть до внутрішнього визволення.

Порада місяця: не ухвалюйте імпульсивних рішен піьд впливом тиску. Нехай серпень стане місяцем духовного «детоксу». Менше соціальних очікувань — більше внутрішньої чесності.

СКОРПІОН

Глибокий внутрішній опір змінам, але жорсткі повороти

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Серпень може здаватися Скорпіонам часом зовнішнього тиску та внутрішніх метаморфоз. Планети у Леві формують напружені квадратури до Сонця Скорпіона, активуючи теми статусу, професійних амбіцій та необхідності проявити себе там, де ви не відчуваєте ґрунту під ногами.

Пік напруженості — другий тиждень серпня. Це може спричинити кризові ситуації на роботі, у сім’ї, у стосунках. Особливо болісними можуть бути спроби контролювати те, що вийшло з-під контролю.

Активізуються підсвідомі теми: приховані страхи, почуття провини та/або обов’язку стежити за здоров’ям, не пригнічувати тривогу, а працювати з нею конструктивно.

Для Скорпіонів серпень 2025 — час потужного тиску на внутрішні та зовнішні структури. Квадратури від планет у Леві змушують зіткнутися з:

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питаннями влади: хто контролює? чи потрібно тримати все під контролем?

емоційними реакціями: можуть посилитися ревнощі, роздратування, потреба замкнутися;

питаннями кар’єрного шляху: де ви втрачаєте енергію, але боїтеся змінювати тактику?

Ці напружені ситуації є каталізатором внутрішньої трансформації, очищення масок і примусових ролей.

Важливо не придушувати емоції, а й дозволяти їм керувати вами. Скорпіон має мистецтво переродження — серпень може стати точкою початку нового циклу, якщо ви використовуєте тиск як стимул, а не як руйнування.

Порада місяця: трансформація потребує відваги, але не боротьби. Не боріться, а спостерігайте, відпускайте, переплавляйте. У серпні можна багато залишити в минулому — і це буде благом, якщо з мудрістю відпустити.

ВОДОЛІЙ

Випробування для серця, стосунків та життєвого курсу

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Серпень для Водоліїв, як дзеркальна зала, де кожна зовнішня подія відбиває внутрішні протиріччя. Сонце, Венера та Меркурій йдуть за знаком Лева, утворюючи опозиції до Сонця Водолія. Особливо напруженим стане період до 22 серпня, поки Сонце рухається протилежним знаком. Цей час може принести конфлікти у стосунках, кризу у діловому партнерстві чи переоцінку особистих цінностей.

Особливо важливо бути обережними 9 серпня, в день повні у Водолії. Це момент емоційної кульмінації, коли внутрішні бажання можуть розпочати жорсткий конфлікт із зовнішніми обставинами. Можна почуватися незрозумілим, відстороненим, ніби світ вимагає не те, що ти готовий дати. Але саме в таких ситуаціях формуються зрілість та стійкість духу. Незважаючи на тиск, можна знайти союзників, якщо діяти дипломатично.

Серпень може відчуватись як випробування на стійкість. Опозиції від планет у Леві регулярно зачіпатимуть ваше Сонце, викликаючи внутрішній дискомфорт, боротьбу між індивідуальністю та зовнішніми очікуваннями. Вам доведеться балансувати між потребою бути собою та необхідністю враховувати почуття інших. Особливо напруженими можуть бути:

стосунки: зіткнення з авторитарними фігурами, необхідність перегляду балансу парі;

робота: тиск від начальства чи групи, необхідність заявити себе;

емоції: відчуття самотності навіть у компанії, потреба у духовній свободі.

Практикуйте чітку комунікацію, але уникайте конфліктів. Це не час для битви, а для тактичного прояву своєї правди.

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Порада місяця: не піддаватися на провокації, особливо в особистому житті. Поважайте кордони — і свої, і чужі. Не бійтеся завершувати зв’язки, у яких давно немає розвитку.