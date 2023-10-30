Час виконання бажань: що чекає на Близнят, Терези, Водоліїв від 8 листопада до 4 грудня 2023 року

8 листопада об 11:31 Венера входить у знак свого управління – Терези – до 4 грудня 20:51 за київським часом. У цей час легко зав'язуються нові соціальні, партнерські, дружні взаємини, що дозволяє поліпшити фінансове становище. Венера відповідає не лише за романтику та баланс у житті, а й у зоні її впливу перебувають гроші, майно, комфорт, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У період транзиту Венери Терезами більше шансів встановити довгострокове взаємовигідне співробітництво, вирішити суперечливі питання з діловими партнерами, а також привнести у життя романтику. Не варто квапити події, особливо у сфері любовних взаємин, оскільки Венера у Терезах – це точно не про швидкість, за такого транзиту все відбувається природно та гармонійно.

Від 8 листопада до 4 грудня багато бажань виконуються, якщо вони не суперечать інтересам інших людей. Венера у Терезах спонукає багатьох прагнути до мирних переговорів, спілкування, оточуючи себе красою і даруючи її оточенню. Зухвала і груба поведінка – не властива цьому часу. Звісно, найбільше щастить представникам символів стихії Повітря, бо планета "малого щастя" утворює гармонійні аспекти з натальним Сонцем Близнят, Терезів і Водоліїв.

Активне соціальне життя, відвідування різних виставок, презентацій та інших заходів, метою яких є формування естетичної свідомості людини, найкраще вплинуть на поточний стан речей, взаємини між подружжям та дітьми. У період транзиту Венери Терезами вдається знайти корисне для всіх рішення з суперечливих питань, залагодити юридичні та правові справи. Прекрасна можливість згладити "гострі кути", налагодити складні стосунки, поставити крапку у сімейних суперечках.

Чуттєвість та емоційне життя Близнят, Терези та Водоліїв – стабільні, що дозволяє ефективно працювати, не відволікаючись на внутрішні проблеми. Представники цих знаків зодіаку діють як магніт на оточення, притягуючи своєю легкістю та приємними манерами. Знакам стихії Повітря варто скористатися періодом транзиту Венери Терезами, якщо необхідно донести свою думку до інших людей, сформувати певну громадську думку.

Енергія знака Терези надає ввічливість і м'якість у спілкуванні, навіть якщо людина зазвичай поводиться інакше. Особливо це стосується різких Водоліїв та високошвидкісних Близнят. У період транзиту Венери Терезами представники цих двох знаків зодіаку стають трохи схожими на тих, хто народився під знаком Терези, які від природи є миротворцями та дипломатами.

Коли Венера рухається Терезами, багатьом людям хочеться покращити свій зовнішній вигляд, відвідати косметолога, перукаря або стиліста. У цей час сфери діяльності, пов'язані з індустрією краси, магазини гарного одягу та взуття, б'юті-бізнес, процвітають, а їхні власники багатіють.

Якщо Близнята, Терези, Водолії у пошуку себе та тієї професійної діяльності, яка приноситиме задоволення та гроші, то варто серйозно зайнятися цим питанням одразу ж після молодика 13 листопада.

Не забувайте, що у час транзиту Венери у знак стихії Повітря "гроші відлітають на вітер". Хочеться зустрічатися з друзями, влаштовувати свята та просто проводити вечори у улюблених громадських місцях, витрачати гроші на гарні речі, прикраси та красу будинку. Тому не дивуйтеся, якщо ви або ваша дорога людина, народжена під одним із повітряних знаків, на початок грудня виявиться без грошей, зате задоволена і щаслива.

Транзит Венери Терезами – це період рівноправних взаємин, коли все відбувається з позиції "ми", а не "я". Почуття справедливості загострюється цими днями, незбалансовані взаємини можуть принести великий дискомфорт у цей період. Але водночас з'являється шанс домовитися про те, як тепер далі будувати взаємини, щоб їх зберегти, зблизитися одне з одним і повернути колишню пристрасть. Гарний час для того, щоб звернутися до астролога, сімейного психолога, сексопатолога – це допоможе внести позитивні зміни у взаємини або почати все заново. До того ж це стосується не лише знаків стихії Повітря, а й усіх інших, оскільки спільне тло для гармонізації сфери взаємин сприятливе.

Як відомо, знак зодіаку поділяється на три декади:

Близнята

I декада: 22 – 31 травня (Сонце в 0 – 10 градусах Близнят)

II декада: 1 – 10 червня (Сонце в 10 – 20 градусах Близнят)

III декада: 11 – 21 червня (Сонце в 20 – 30 градусах Близнят)

Терези

I декада: 23 вересня – 3 жовтня (Сонце в 0 – 10 градусах Терезів)

II декада: 4 – 13 жовтня (Сонце о 10 – 20 градусах Терезів)

III декада: 14 – 23 жовтня (Сонце о 20 – 30 градусах Терезів)

Водолій

I декада: 21 – 29 січня (Сонце в 0 – 10 градусах Водолія)

II декада: 30 січня – 8 лютого (Сонце о 10 – 20 градусах Водолія)

III декада: 9 – 18 лютого (Сонце о 20 – 30 градусах Водолія)

Кожен представник знака зодіаку може зрозуміти, в якій декаді народився, і виділити для себе найбільш подієві періоди. Але загалом всі три декади підходять для будь-яких дій, спрямованих на гармонізацію взаємин і поліпшення якості життя. Більшість партнерів розуміють бажання та потреби одне одного, особливо якщо обидва народилися під знаками стихії Повітря. Це час досягнення внутрішнього та зовнішнього балансу, виправлення помилок минулого у взаєминах. Найміцніші та довгострокові шлюбні спілки народжуються в періоди транзиту Венери за знаком Терези.

Від 8 до 16 листопада найбільше благ, компліментів, приємних ситуацій станеться у тих символів стихії Повітря, які народилися в І декаді зодіакального місяця. Правильний хід думок дозволяє вам вийти на новий рівень розвитку, а також допомогти у цьому своєму партнерові, оскільки сила впливу на інших людей у цей період значно зростає.

Від 16 до 25 листопада Близнята, Терези та Водолії, народжені у II декаді зодіакального місяця, нарешті отримують бажане, а у повсякденне життя повертається романтика, настрій покращується, стосунки приносять радість. Гарний час для вирішення майнових та фінансових питань, набуття спокійного стану.

Від 25 листопада до 4 грудня народжені в III декаді Близнята, Терези або Водолії зможуть правильно довести всі найважливіші справи до логічного завершення та залишитися задоволеними собою та навколишнім світом. Не пропустіть сприятливий момент і займіться особистими взаєминами або наведенням краси в навколишньому просторі! Результати перевершать усі ваші очікування.

У період від 8 листопада до 4 грудня представники протилежної статі притягуються одне до одного, утворюється більше пар, оскільки зростає бажання знайти свого ідеального партнера. Особливо пощастить тим, у кого не лише Сонце на знаках стихії Повітря, а й натальна Венера. Щасливчики в цей період представники знаку Терези, але і Близнята, і Водолії, регулярно отримуватимуть приємні бонуси з навколишнього простору.

Венеру називають Вечірньою або Ранковою зіркою, тому що вона сяє особливо яскраво ввечері, одразу після заходу Сонця, а також вранці перед сходом сонця. Красуня Венера обдарує своєю увагою не лише представників знаків стихії Повітря, а й усіх, хто прагне жити в гармонії з собою та зі світом, хто підтримує красу та баланс у навколишньому просторі, дає справедливі оцінки.

Читайте також: