Чим запам'ятається осінь 2021 року різним знакам зодіаку

Перший місяць осені перевалив за середину, залишаючи ці дні тільки в наших спогадах.

Для кожного з нас ці спогади — свої, перетинань і збігів практично немає, але менш важливими і значними вони від цього не стають. Чим запам'ятається нинішня осінь дуже різним знакам зодіаку?

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Овен (21.03 – 20.04)

Овни з великою часткою ймовірності зустрінуть людину, яка зіграє важливу роль в їхньому житті. В якій її галузі вона відзначиться, залежить від особистих обставин — у кожного представника знака вона буде своя, але факт її допомоги, участі та опіки очевидний і сумніву не підлягає. Головне — не упустити шанс познайомитися і не пропустити важливу людину, відмахнувшись від її ненав'язливої уваги.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки приготували зустріч, про яку вони будуть згадувати все своє подальше життя. Роман, який спалахне, як сірник, навряд чи виявиться тривалим, але враження про себе залишить найяскравіші. До речі, людина, яка з'явиться в житті представників знака, цілком може виявитися старим знайомим, з яким свого часу їх пов'язували серйозні стосунки, які перервалися не з їхньої вини.

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Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, які дуже люблять життєві зміни, цього разу будуть раді тому, що в їхньому житті нічого не відбувається. Останнім часом різних пертурбацій виявилося занадто багато, не всі вони були приємними, тому представники знака потребують перепочинку, а ще краще — відпочинку. Нинішня осінь надасть їм таку можливість, благо, енергетика цієї пори року розташовує до неспішності і релаксації.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки зможуть знайти своє щастя там, де зовсім цього не очікують — у власному оточенні, де вони, здавалося б, знають всіх як облуплених. З'ясується, що людина, на яку вони раніше не звертали уваги, у вирішальний момент прийде на допомогу і зробить все так, як вони попросять. Виникла в результаті цієї історії дружба, цілком можливо, з часом переросте в більш серйозні почуття, але поспішати не варто.

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Лев (23.07 – 21.08)

Леви — особливо ті з них, хто працює не покладаючи рук — можуть отримати несподіваний прибуток, на який вони і не сподівалися. Швидше за все, начальство гідно оцінить завзяття, старанність і дисциплінованість представників знака і вирішить збільшити їм заробітну плату, але можливі і зовсім вже несподівані грошові виплати: наприклад, їм залишить спадок американський дядечко, про існування якого вони досі не підозрювали.

Діва (22.08 – 23.09)

Дів очікують події, які перевернуть їхнє життя з ніг на голову — в буквальному сенсі цього слова. Взагалі-то, представники цього знака понад усе цінують стабільність і не дуже люблять зміни, але цього разу вони припадуть їм до смаку: хто, справді, відмовиться від престижної посади або переїзду до квартири в елітному ЖК?

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Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які давно мріяли потрапити в богемні кола суспільства, зможуть здійснити свою мрію. Світські раути, вернісажі, театральні та кінопрем'єри, вечірки і спілкування з людьми мистецтва стануть для них не святковою, а звичною — можна навіть сказати, повсякденною — справою. Важко сказати, чи зможуть представники знака утриматися на Олімпі, але цю блискучу — в усіх сенсах — осінь вони навряд чи коли-небудь забудуть.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони несподівано для себе зможуть вирушити в подорож: для одних представників знака це буде одна, але глобальна поїздка — наприклад, з трансатлантичним перельотом і відвідуванням однієї з найбільших в світі країн, для інших — кілька так званих "екскурсій одного дня" в міста і місця сили, що розташовані недалеко від будинку. У будь-якому разі яскраві враження, підкріплені фотографіями і відеокадрами, їм забезпечені.

Стрілець (23.11 – 21.12)

На Стрільців чекає цікава ситуація, в яку вони можуть потрапити несподівано для самих себе. Спочатку вона здасться представникам знака не найприємнішою, більш того, вони всерйоз розлютяться через те, що стали її учасниками. Однак вже на наступний день вони будуть зі сміхом розповідати про неї друзям, а через пів року стануть вважати те, що трапилося справжнім, як в кіно або романі, пригодою, в якій їм довелося взяти участь.

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Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги будуть тріумфувати: їхні працьовитість, посидючість і акуратність вищі сили гідно оцінять. Саме цієї осені представники знаку зможуть отримати пропозицію настільки вигідна, що самі не повірять своєму щастю. Проте факт залишається фактом — вони отримають вигідне замовлення, на якому зможуть непогано заробити, або вирушать у закордонне відрядження, яке дозволить їм обрости потрібними зв'язками, головне — не упустити щасливий шанс.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії — особливо ті з них, хто, як їм здається, скам'янів у душі — знову стануть такими, якими були завжди — сентиментальними і романтичними, з високим рівнем емпатії. Швидше за все, настільки сприятливо впливає на представників знака зробить кохана людина, яка дасть їм привід для душевних переживань і, як наслідок, катарсису. Легкість, яку вони в результаті відчують, приведе їх у повний захват.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби нарешті знайдуть хороший спосіб значно поліпшити своє скромне матеріальне становище. Щоправда, станеться це не зараз, а взимку або ближче до весни, але саме восени представники знака знайдуть нішу, зайнявши яку, вони зможуть згодом непогано заробити. Щоправда, будуть потрібні деякі фінансові вкладення, але без них складно отримати нові знання та навички, а результат буде того вартий.

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