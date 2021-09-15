Чорний Місяць — уособлення зла: астрологиня розповіла, як він впливає на наше життя

Ми часто чуємо про Чорний Місяць, який негативно впливає на наше життя, але погано уявляємо собі, про що йдеться насправді.

Проте ця планета зберігає багато таємниць і гідна того, щоб про неї розповісти. Про те, що таке Чорний Місяць і як він впливає на наше життя, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Планета, якої не існує

Чорний Місяць — або Ліліт — планета, якої насправді — точніше, на фізичному рівні — не існує. Супутник Землі — Місяць — рухається навколо нашої планети еліптичною орбітою, і точку його максимального віддалення від нашої планети — так званий апогей — і називають Чорним Місяцем, на відміну від найближчої до Землі точки місячної орбіти, перигею, який називають Білим Місяцем, або Селеною. Чорний Місяць є сенситивною планетою, вона відповідає за душу людини — точніше, за негатив, який та схильна в собі накопичувати протягом життя.

Час приходу у світ людської душі

Цикл проходження Чорного Місяця кожним знаком зодіаку становить дев'ять місяців, і ця цифра не випадкова. У Корані сказано, що коли-небудь наближений до Аллаха, але скинутий з небес за гординю занепалий джин Ібліс отримує владу над грошима і дітьми протягом дев'яти місяців — це термін, упродовж якого людська душа приходить у цей світ. Саме на дев'ять місяців Чорна Місяць заходить до кожного знаку зодіаку, змушуючи його представників робити роботу над помилками, зробленими ними в попередній життєвий період — від минулого її заходження у цей знак. З тих, хто встиг серйозно нагрішити, суворо спитають, якщо ж людина не зробила нічого поганого, їй і боятися нічого. За період перебування Чорного Місяця в знаку представниці слабкої статі, які належать до нього, можуть також завагітніти і виносити дитину — це теж буде впливом фіктивної планети на життя людини.

Планета, що не дає тепла

У земному житті Чорний Місяць, як правило, дає людині різноманітні спокуси і не приносить тепла. У який би знак зодіаку або будинок — сектор, що відповідає за ту чи ту частину життя людини — гороскопу, він не потрапив, або не дає відповіді на важливі запитання, або приносить суцільні розчарування у цій сфері. Наприклад, Чорний Місяць, який потрапляє в гороскопі в знак Терезів, на сто відсотків гарантує проблеми в партнерських взвєминах — людина, що має таку конфігурацію в своїй натальній карті, ніколи не влаштує своє особисте життя. Чорний Місяць — уособлення зла. Втім, навіть якщо він створює хороші аспекти в якомусь секторі гороскопу, це не вирішує проблему, а навпаки, посилює її.

Знак божевілля і демоноїдів

Найгірше, якщо він у гороскопі людини з'єднується зі звичайним Місяцем або Сонцем. У першому випадку, оскільки Місяць відповідає за підсвідомість, може йтися про проблеми з психікою — від легкої неадекватності до шизофренії та інших психічних розладів. У другому на світ з'являються демоноіди — провідники сил зла, як трапляється, якщо Чорний Місяць потрапляє в третій градус Сонця. Саме такі показники були в гороскопі у одного з найжорстокіших вбивць в історії людства — Чикатила. Втім, навіть якщо йдеться про менш страшний градус, люди, що народилися під таким поєднанням, як правило, злі, агресивні і неадекватні.

Чорний Місяць у будинках гороскопу

Потрапляючи в різні будинки гороскопу, Чорний Місяць поводиться по-різному. Так, в третьому будинку, що відповідає за здатність людини пізнавати навколишній світ, він, як правило, несе багато перекрученої інформації, на яку можна спиратися під час вирішення важливих питань. У четвертому будинку, що відповідає за дитинство, сім'ю, батьків і предків, він свідчить про наявність пологового прокляття. У десятому будинку — так званому будинку матері, що відповідає, зокрема, і за професійні аспекти, він може дати відчуття помилкової популярності і зоряної хвороби. Потрапивши в дванадцятий будинок — обмежень і таємниці, він може дати проблеми з законом і навіть захопити людину до в'язниці. Але, мабуть, найстрашнішим в цьому плані є восьмий будинок, який відмірює кількість сексу і насильства в життя людини. Якщо йдеться про гороскоп жінок, занадто велика ймовірність зґвалтування. Дівчинку з такими показаннями в гороскопі батькам не можна відпускати від себе навіть на хвилину.

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