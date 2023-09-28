Чорний Місяць у Діві від 3 жовтня 2023 року до 29 липня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Від 3 жовтня 2023 року для всіх починається новий кармічний цикл – Чорний Місяць (Ліліт) входить у знак Діви на 9 місяців. Ця фіктивна точка є вирвою, якою йде енергія, визначає таємні риси характеру і кармічні завдання людини.

Діва – шостий знак зодіаку, що належить до стихії Землі, має мутабельні якості. Керівна та екзальтаційна планета Діви – Меркурій, у статусі вигнання – Нептун і Юпітер, у падінні – Венера. Це символ фізичного служіння, розважливості, відповідальності, працездатності, дисципліни. У період активних енергій знака Діви людям важче розслабитися, немає бажання веселитися, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Від жовтня 2023 року о 16:02 за київським часом Ліліт – негативна кармічна точка почне свій рух по Діві та вийде з цього знака 29 червня 2024 року об 11:20. Загалом вважається, що Ліліт відповідає за непристойні вчинки, аморальну поведінку і є "внутрішнім демоном". Кожні 9 років висуває людині певні випробування та кризи. Якщо вона зуміє їх подолати і вирости над собою, то вийде на новий енергетичний рівень, а якщо ні – застрягне, що загрожує серйозними захворюваннями, занепалою кар'єрою, втратою сім'ї та репутації.

Під впливом Ліліт у Діві спотворюються уявлення про те, що правильно та корисно, а що ні. Її можна уявити як непереборне бажання, спокусу. За аналогією до реальних планет, Ліліт схожа з негативними якостями Венери, тобто. постійно вимагає – "дай", "хочу".

Для отримання бажаного людина, що заплуталася в мережах Ліліт, йде на все – тобто витрачає всі свої ресурси і відтік йде від усіх сфер життя.

Якщо людина потрапляє в її пастку, то на початкових етапах зазвичай отримує велике задоволення, творячи безчинства, ображаючи людей і займаючись темними справами. Але пізніше вона стає жертвою цієї негативної кармічної точки, живлячи її своєю слабкою волею. Ліліт штовхає людей на стежку зла, але залежно від рівня свідомості особистості це відбувається по-різному.

Існує три рівні прояви Чорного Місяця (Ліліт):

І рівень: "Я є Чорний Місяць". Це тваринний, інстинктивний рівень – найскладніший, коли ще немає блоків на прояві негативних якостей, і ніхто цей процес не контролює. Дуже яскраво проявляється у дитинстві, але часто і дорослі зависають на цьому рівні, транслюючи без перешкод усі якості Чорним Місяцем.Звідси вислів, який можна застосувати до людини поважного віку, "як малі діти".

II рівень: Чорний Місяць у людині не накопичується, але вже він спостерігає за нею навколо і починає працювати з нею. На цьому рівні людині віддається за те, що вона "хоче". Вона бачить, чим пожертвувала через це "хочу" і чи це було потрібно взагалі. Це рівень складних життєвих уроків та усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків.

III рівень: зустрічається у високорозвинених людей. Людина виходить на цей рівень, коли працює над собою та над Чорним Місяцем інших людей, допомагає їм долати слабкості та залежності. Це рівень цілительства. Такій людині легко все дається за світлими якостями знака та астрологічного будинку, в якому розташований її натальний Чорний Місяць.

Чорний Місяць (Ліліт) у Діві – це "чорний Меркурій". Мутабельний Чорний Місяць, земний. Карма здоров'я. Часто пов'язана із побутовими складнощами, проблемами на роботі. Мутабельний хрест дає здатність змінюватися, але Чорний Місяць тут не явний, його складно виявити і опрацювати.

Незважаючи на те, що у кожної людини своє становище негативної кармічної точки в особистому гороскопі, все ж таки, в період транзиту Ліліт Дівою великий ризик потрапити до рук лікаря-недоука, опинитися в некомфортних умовах, втратити роботу. Всі, хто має домашніх тварин, повинні дуже уважно поставитися до вибору ветеринара. Багато хто зауважить, що їхні улюбленці стали частіше хворіти, у зв'язку з чим з'являється більше турбот і клопотів. Якщо людина не виконує власні кармічні завдання, то вона перша потрапить під негативний вплив транзитного Чорного Місяця за якостями знака Діви. Детальніше про особливості свого особистого гороскопу, призначення, кармічні борги, можна дізнатися, замовивши консультацію астролога.

У період від 3 жовтня 2023 року до 29 червня 2024 року слід з більшою відповідальністю підходити до своїх обов'язків на роботі. Не дуже добрий час для капітального ремонту, будівництва, серйозних медичних втручань – можна потрапити на некваліфікованого фахівця. Але, звичайно, багато залежить від особистої карми. А також від того, наскільки добре зрозумілі та взяті до уваги якості знака Діви. У жодному разі в цей період не можна порушувати порядок речей, послідовність у робочому процесі, інакше зруйнується ціла структура, зламається цілісність.

У період транзиту Ліліт по Дівою частіше, ніж зазвичай, нестача навичок призводить до шлюбу у роботі або її втрати. Через незначну маленьку деталь, через недотримання технології, може постраждати весь робочий колектив, а результат усієї роботи зійде нанівець. Ліліт у Діві підганяє до безпідставного критиканства, непотрібної метушні, що природно ні до чого доброго не призводить. Пророблення полягає в тому, щоб не вплутуватися в подібні ситуації, зосередитись на професійних обов'язках та отримувати необхідні навички, підвищувати рівень своєї кваліфікації.

Транзитний Чорний Місяць у Діві найбільше проблем створює сонячним та місячним Дівам та Рибам, а також тим людям, у кого в натальній карті Чорний Місяць у цих знаках зодіаку. У віці 17–18 років меншою мірою це відчувають (друге повернення Ліліт в натальне становище), але от 35–36-, 44 –45-річні відчують транзит повною мірою і з усіма "принадами".

Залежно від того, наскільки людина виконує своє призначення і відпрацювала кармічний обов'язок відповідно до особистого гороскопу, на якому рівні її натальна Ліліт, за транзиту цієї негативної кармічної точки Дівою від 3 жовтня 2023 до 29 червня 2024 року, з нею можуть відбуватися такі ситуації:

І рівень – людина стикається у лікарнях, у медицині з хибним діагнозом, некваліфікованою допомогою. Їй складно втримати всі важливі деталі в голові, часто "голова забита нісенітницею". Неуважність і розпорошеність мають місце. Смиканий ритм роботи – графік незручний, змушує людину нервувати. Людина не вписується у колектив, її відкидають. Виникають часті конфлікти на побутовому рівні. Багато сумнівів, перевірок із боку керівництва. До людини ставляться упереджено.

II рівень – людина спостерігає причіпки до інших людей, допомагає знайти необхідні навички та інструменти для того, щоб якісно виконувати роботу. Вміє замінювати недостатню деталь на щось інше, і, в результаті, система працює. Людина стає майстром, аналізує помилки та робить висновки. Але цю людину намагаються підставити, підсунути бракований інструмент. Навколо неї непрофесійні люди, недоуки. За інших доводиться виправляти помилки, розплутувати ситуації. Уже критикує правильно, але оточення вважає її критиканом. Людина займається профілактикою здоров'я, дотримується режиму дня.

ІІІ рівень – раптом може потягнути вивчати трави, сили природи. У людини прокидаються здібності цілителя, фахівця з лікувальної фізкультури. Молоді люди обирають професію лікаря чи ветеринара за призначенням. Успіх досягається у будь-якій професії, де важлива деталізація. Робота виконується зі знаком якості, скрізь чистота та лад.

Залежно від індивідуальної карми з людиною можуть відбуватися ті чи ті ситуації. Можливий негатив можна зменшити, якщо не ухилятися від отримання досвіду, керувати собою та чинити опір спокусам. Багатьох людей обставини випробовуватимуть на міцність, але важливо не озлобитись у цей період, а спробувати розкласти все по поличках, роздробити ситуацію на деталі та послідовно, крок за кроком, все вирішити.

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