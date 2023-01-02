Чорний Місяць у Леві 8 січня - 3 жовтня 2023 року: що нас чекає в цей час

8 січня о 15:44 за київським часом кармічна негативна точка входить на знак Лева майже на 9 місяців. Транзит Чорним Місяцем Левом можна назвати періодом "чорного Сонця", коли дійсно існує загроза всьому живому на Землі. Проте, Чорний Місяць – це фіктивна точка, сильна лише у періоди, коли поблизу перебувають планети, тобто. влітку 2023 року та в дні переміщення Місяця у Леві (2-3 дні щомісяця).

Цикл Чорного Місяця – 9 років, попередній такий транзит був у період від 6 січня до 27 листопада 2014 року. Психологічний стан багатьох людей майже весь 2023 схоже на те, яке було в той період. Чорний Місяць – полюс темного, іньського, пасивного, формується за гріхи всіх попередніх втілень, що постійно вимагає "дай". Образ Чорного Місяця – найжирніше і нахабне пташеня в гнізді.

Транзит Чорного Місяця Левом показує, що в цей період люди нераціонально використовують свою енергію, коли намагаються отримати все і відразу, бо здається, якщо не зараз, то все закінчиться. Усі бажання Чорної Місяці здатні перекрити все інстинкти за знаком Лева, тобто це і є принцип життя. Сонце віддає тепло всім, без винятку, нічого не вимагаючи натомість. А Чорний Місяць спотворює сонячну енергію, робить її руйнівною. Плюс у тому, що подібні устремління одразу помітні і в основному припиняються вчасно. Тобто. Сонце висвічує все, як хороше, і погане. Енергії Чорного Місяця пов'язані зі спокусами, спокусами, непереборними бажаннями, збоченнями, залежностями, страхами, пороками, гріхами, одержимістю.

Фіксований Чорний Місяць, вогненний, Карма Его, марнославство. Виявляється швидко, вогонь Лева надає демонстративність, на відміну від Чорного Місяця на знаках стихії Води (у знаку Рак від 14 квітня 2022 року до 8 січня 2023 року), де вона розтікається, і негативні наслідки тримаються довго.

У період Чорного Місяця у Леві на перший план виходить прагнення мати хороший вигляд в очах оточення, у багатьох людей виявляється гостра потреба у підтвердженні своєї переваги. Час лестощів, марнославства, ігри та авантюр, примірювання на себе різних образів. Цього ж дня, 8 січня, ретро-Меркурій у гармонійному аспекті з ретро Ураном – час несподіваних подій різноманітних, в основному, приємних, хоча спочатку це може здатися зовсім не так. Аспект сприяє інтелектуальному розвитку, пробудженню надздібностей, прояву індивідуальності.

Чорний Місяць повністю пропрацювати не можна. Чорний і Білий Місяці – це як сполучені судини. Якщо з Чорним Місяцем не працювати, то Білий також стане темним. Чорний Місяць у Леві спотворює уявлення про себе, з'являється хворобливе марнославство і підвищена самооцінка. Значно збільшується кількість людей, які готові піти на все, щоб отримати бажане та задовольнити власні амбіції. Часто витрачаються всі наявні ресурси і відтік йде від усіх сфер життя саме на підживлення свого его, відбувається злив життєвої енергії як у вирву.

Дуже яскраво Чорний Місяць проявляється у дитинстві, коли дитина транслює без перешкод усі якості по Чорному Місяцю. Звідси вислів, який можна застосувати до людини у віці "як малі діти". Найскладніший рівень – інстинктивний, тваринний, ще немає блоків на прояві, її ніхто не контролює. Це перший рівень Чорного Місяця, часом переходить і в доросле життя. Яскравий приклад – Путін зі своєю хворобливою жагою до влади.

ІІ рівень – Чорний Місяць у людині не накопичується, але вже вона спостерігає його навколо і починає працювати з нею. На цьому рівні людині віддається за те, що вона "хоче", бачить, чим пожертвувала через це "хочу".

III рівень – у високорозвинених особистостей. Така людина працює над собою та над Чорним Місяцем інших людей. Це рівень цілительства, здатність усвідомити та позбутися негативних рис характеру, допомогти іншим людям із цим.

У період від 8 січня до 4 жовтня 2023 року люди, які мають владу, схильні зловживати нею своїм соціальним становищем популярністю. Чорний Місяць у Леві у президента РФ — Путіна, він займає центральну роль, але веде людей не туди, що призводить до загибелі, втрат. Заради амбіцій йде головами, щоб увійти до історії. Все життя Путіна – гра, він легко йде на інтриги, підставляє, знищує. Веде подвійне життя – знають як одного персонажа, а насправді – зовсім інша людина. Вовк в овечій шкурі. Легко може позбавити життя людини чужими руками – не царську справу вбивати. 2023 року хворобливі потреби Его Путіна триматимуть у напрузі весь світ. Але це останнє, що він зробить, від жовтня 2023 року Путін більше не зможе впливати на ситуацію і лякати людство ядерною зброєю, бо позбудеться влади, отримає за заслуги за свої чорні справи. А разом із Путіним постраждають і всі його послідовники – гучна, яскрава поразка.

Від 8 січня починається важливий період людей творчих професій, оскільки вони дуже сильно схильні до впливів Чорного Місяця у Леві (бажання прославитися, набути популярності). Будьте готові до того, що ваші роботи зазнають критики. З'являться твори, які зроблять людину відомою, але насправді творіння можуть бути і не її, наприклад, картини напише інший. Потрібно берегти те, що престижно, бо зросте кількість випадків крадіжки справді цінних, антикварних речей, витворів мистецтва.

Пристрасть до гри, ігрову залежність посилює транзит Чорного Місяця Левом. У цей період частіше виникають проблеми з дітонародженням та дітьми – не лише зі своїми, а й, взагалі, складно налагодити з ними контакт. На рівному місці може статися розставання з людиною, яка дійсно любить, тільки через те, що партнер сказав правду, а не лестив.

Представники знака Лева, а також ті, у кого в натальній карті Чорний Місяць у Львові незалежно від приналежності до знака зодіаку, найсильніше відчують негативні впливи Чорного Місяця у цьому знаку. Підвищена зарозумілість, егоїзм, хвороблива невпевненість у собі можуть призвести до непоправних наслідків. Неадекватна самооцінка призводить до хворобливого сприйняття оцінки з боку оточення. Гординя змушує робити вчинки, про які потім ці люди шкодуватимуть. Можна звести до мінімуму ймовірність неприємностей у перші 9 місяців 2023 року, якщо відсунути своє его подалі, докласти зусиль і робити все, що пов'язане з поняттям життя: висаджувати дерева, охороняти тварин, надихати інших, вселяти бажання радіти життю тому, хто в депресії.

Також, під прицілом Чорного Місяця у Леві, але все ж таки зіткнуться з неприємностями меншою мірою, виявляться представники знака Водолій і ті, у кого Чорний Місяць у Водолії. Негативна кармічна точка змушує заявити про себе, але, спочатку, такі люди потрапляють у неприємні ситуації. Будьте готові, що потрапите під гнів начальства, щодо вас можуть перевищувати свою владу керівники, найвпливовіші люди. На вас може бути покладено відповідальність за всіх. Добре, якщо в якийсь момент ви все усвідомлюєте та починаєте працювати, демонструєте свій талант, нічого не вимагаючи натомість. До вас починають тягнутися люди, бо ви стаєте Сонцем – виходьте до центру.

Представники інших знаків зодіаку повинні розуміти, що транзит Чорного Місяця Левом пов'язаний із яскравими подіями, але короткостроковими, тому не варто чекати на неприємності на кожному кроці. Враховуючи загальні рекомендації, ви уникнете помилок. Консультація астролога допоможе розібратися в ситуації, якщо зайшли в глухий кут. Марнославство і завищена самооцінка заважають досягати цілей, відштовхують людей. Чорний Місяць у Леві робить жертвою свого марнославства та заздрісності. Намагайтеся жити повноцінніше, радіти життю, сміятися не з когось, а разом із кимось.

Читайте також: