Чорний Місяць у Раку 15 квітня 2022 - 9 січня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Чорний Місяць у Раку 15 квітня 2022 - 9 січня 2023 року: що на нас чекає в цей час

15 квітня о 01:22 за київським часом негативна кармічна точка Чорний Місяць (Ліліт) входить на знак Рака та переміщуватиметься за цим знаком до 10 січня 2023 року.

Цього ж дня о 06:06 Марс входить у знак Риби та будує гармонійний аспект із Ліліт. Але насправді гармонійний аспект у разі Ліліт є негативним, оскільки він дає "солодкий дурман", заважає виявити підводне каміння, причини, які в майбутньому завдадуть неприємностей. День дуже важливий, тривожний, відбуваються події, які торкнуться багатьох держав, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Рак – жіночий знак, це сам процес зачаття, витоки, належить до стихії Води, характеризує сімейні стосунки, малолітніх дітей, родове коріння, пам'ять, дає більший акцент на події внутрішнього життя. Психіка, почуття, емоції перебувають під впливом нічного світила та знаку Рак. Тому похідний Місяця – Чорний Місяць (фіктивна точка – апогей місячної орбіти), у цьому знаку має величезну силу.

Питання еміграції стануть актуальними, оскільки Чорний Місяць, переміщаючись Раком, всіляко заважатиме багатьом людям отримати задоволення на батьківщині. У цей період все, що пов'язане з будинком, сім'єю, батьками, супроводжуватиметься занепокоєнням та хвилюваннями. Активізуються пологові кармічні теми, найчастіше виявляються генетичні захворювання.

Численні лики Чорного Місяця (Ліліт) у міфології та різних культурах ми знаємо її під різними іменами – Геката, Калі, Тіамат, Астарта, Морана та ін.

Чорний Місяць (зворотний бік Місяця, якого ніколи не видно) — Темна Мати, богиня темряви, руйнувань та трансформацій, а також захисниця скривджених жінок. Перша дружина Адама, демониця і спокусниця, Мати гріха і пороку — і та Жінка, яку жоден чоловік ніколи не зможе забути і буде знову і знову прагнути її мережі.

Згідно з міфами, Ліліт охороняла перехід у тонкий світ і карала людей безумством, якщо вони займалися магією без правил і не дотримувалися законів. 15 квітня 2022 – 9 січня 2023 року, може стати часом пробудження магічних здібностей, але потрібно десять разів подумати, перш ніж стати на цей шлях. Найчастіше це оманлива, навіяна собі впевненість у своїй суперсилі.

Особливо відчувається зміна знаків зодіаку, перехід кардинальної точки – з Близнят на знак Рака. Тобто друга половина квітня – це період концентрації темних енергій, прояви страхів та залежностей. Масова паніка і критичні зовнішні умови наражають на небезпеку психіку багатьох людей, що може в результаті обернутися невралгією та депресією. Діти стануть дуже емоційними та вразливими у період транзиту Чорного Місяця за знаком Рак.

Марс після інгресії в Риби (третій знак стихії Води), утворюючи аспект із Ліліт, ще більше акцентує її вплив. Люди схильні заглиблюватися в себе, вдаватися до роздумів, переживань. Навіюють собі почуття та думки, які не відповідають дійсності. Цей психологічний феномен може бути формою психологічного захисту особистості.

Цикл Чорного Місяця (Ліліт) – 9 років, у кожному знаку зодіаку фіктивна точка перебуває приблизно 9 місяців. За цей час змушує виявляти чорні боки життя, що під впливом цього знака, темні енергії, які є в людях. Переміщуючись Близнятами в період від 18 липня 2021 до 14 травня 2022, Чорний Місяць вніс безлад в інформаційний простір. Було закрито багато телеканалів, профілів у соціальних мережах, з'явилося багато спотворених фактів, через засоби масової інформації відбувалася маніпуляція підсвідомістю мільйонів людей.

У знаку Рака Ліліт впливає емоціями та глибиною почуттів, виявляються стійкі особливості сприйняття світу та проблем співіснування, характерні для тієї чи тієї національної спільноти. Попередній транзит Чорного Місяця через Рак спостерігався в період від 9 червня 2013 до 4 березня 2014 року. На той час Донбас був окупований РФ, багато людей втратили житло, змушені були шукати відповідне місце, де зможуть "пустити коріння". Події повторюються, ще актуальні питання проживання, нерухомості, сімейних взаємин. Психіка людей у період транзиту Ліліт за знаком Рак дуже рухлива, більш ніж в інший час необхідна допомога спеціалістів.

Оскільки Раком керує Місяць, то всі Молодики і Повні у період транзиту Чорного Місяця за цим знаком гостро сприйматимуться всіма людьми. Тобто приблизно кожні два тижні, тією чи тією мірою, будуть порушуватися теми сім'ї, майна, місця проживання. Багато сімей розпадаються через різний погляд на події, що відбуваються в Україні. Розриваються зв'язки між росіянами та українцями через те, що перебувають по різний бік барикад.

Особливо складний період від 21 червня до 22 липня у цей час Сонце та Меркурій переміщаються по Раку та максимально висвічують теми цього знака Зодіаку, очорненого Ліліт. У другій половині липня – першій половині серпня Венера також зайде у цей знак, порушить матеріальні питання, збільшиться кількість сімейних конфліктів, проблем у чуттєвій сфері. На рівні держави в липні – серпні будуть підписані документи, які навряд чи можна назвати такими, що задовольняють, пізніше вони будуть переглянуті.

Грудень 2022 та перша декада січня 2023 – небезпечний період, може стати доленосним у всій світовій історії. Може говорити про руйнування та втрату територій різними державами, а насамперед це стосується агресора – РФ. Чорний Місяць буде в опозиції з Плутоном, але він покаже багато чого в істинному світлі, настане визначеність, оскільки напружені аспекти Чорного Місяця, що зачіпає, насправді корисні, оскільки нічого неможливо завуалювати під їхнім впливом. Але важливо у цей час уникнути енергетичного та емоційного перекосу.

Опрацювання Чорного Місяця допоможе мінімізувати можливі неприємності, зумовлені цим транзитом. Насамперед полягає в тому, щоб проявити силу волі та подолати свої страхи, позбавитися психологічних залежностей, не вплутуватися в скандали, служити Батьківщині, вивчати свою історію, підтримувати свою національну ідентичність, зводити пам'ятники загиблим воїнам. У період транзиту Чорного Місяця через Рак важливо вивести енергії цього знака зодіаку на максимально високий рівень. Хоча б спробувати це зробити, поборивши у собі свої темні сторони.

Знак Рак ставить кардинальне завдання – зробити місце, територію найбільш прийнятною для життя, розмноження, розвитку. Саме цей знак у потенційному вигляді зберігає все, що вбере, збере, засвоїть. Це і пам'ять, і спадщина предків, і почуття, враження, що виявляються, як інтуїція. Це здатність тонко відчувати настрій та стан навколишнього світу, що дозволяє визначати найбільш комфортні та безпечні умови для життя.

Найбільше схильні до транзиту Ліліт Раком представники цього знака, а також ті, хто має в натальній карті таке саме положення Чорного Місяця. Представникам знаку Козоріг та всім людям, які мають Чорний Місяць у цьому знаку, також доведеться пережити складні місяці.

Практично всі люди в період транзиту Ліліт Раком зіткнуться з проблемами взаємин батьків і дітей, у сімейному житті відбудуться зміни, можливо неприємні, але необхідні. Залежно від накопиченої важкої карми, зокрема пологової, сила впливу Ліліт буде різна. Однак кожна людина може знизити її негативні впливи, зменшити свої емоційні коливання, якщо дотримуватись загальних рекомендацій щодо опрацювання Чорного Місяця в Раку.

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