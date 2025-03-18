Чорний Місяць у Скорпіоні 27 березня – 20 грудня: чому це складні місяці та для яких знаків зодіаку

Від 27 березня до 20 грудня 2025 року негативна кармічна точка – Чорний Місяць (Ліліт) – переміщається знаком Скорпіона. Насамперед представники цього знака, а також Тельці пройдуть життєві іспити на стресостійкість і здатність до трансформацій.

Чорний Місяць, або Ліліт, – це загадковий елемент гороскопу, який протягом століть надихав міфи, легенди та езотеричні традиції. Його символіка пов'язана з тіньовими аспектами людської природи, внутрішніми конфліктами й кармічними уроками, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Чорний Місяць є в натальній карті кожної людини, він показує зв'язок із темним егрегором, але й нагадує нам про те, що в кожному з нас є приховані глибини, які можуть стати джерелом сили й натхнення, якщо ми не піддаватимемося спокусам і звабам.

У міфах і традиціях різних народів Ліліт постає як символ первісної жіночої сили, бунту, заборонених знань і магії. Це точка внутрішньої кризи та сили. Вона виявляє заборонені бажання, провокує на помилки, але також дає можливість знайти справжнє розуміння себе.

Ліліт – внутрішній демон, що символізує ті боки нашої натури, які ми часто пригнічуємо або не усвідомлюємо, але які можуть виявлятися у вигляді спокус, страхів чи внутрішніх конфліктів. Ліліт – це таке собі дзеркало, яке відображає наші глибинні пристрасті та слабкості. Транзит може приносити ситуації, де спокуса "зайти надто далеко" буде особливо великою. Випробування можуть стосуватися тем фінансів, сексуальності, містики, влади та зради.

Коли Ліліт входить до знака Скорпіона, вона активує теми трансформації, влади, пристрасті та глибинних емоційних переживань. Скорпіон – знак, пов'язаний з інтенсивністю, таємницями і відродженням, а Ліліт посилює ці якості, підіймаючи на поверхню приховані страхи й бажання. Цей транзит триває близько 9 місяців і може стати часом глибоких внутрішніх змін.

У Скорпіоні Ліліт дуже сильна, оскільки наше нічне світило – Місяць – має слабкий статус у цьому знаку зодіаку. В цей період людство зіткнеться з темами влади та криміналу, глибокими перетвореннями, війнами за ресурси, а також складними питаннями сексуальної сфери життя, забороненими бажаннями й таємними процесами. Це час випробувань, але й можливості глибинного оновлення.

Переміщаючись Скорпіоном, Ліліт сприяє самопізнанню, але її підказки можуть зрозуміти лише усвідомлені особистості. Транзит негативної кармічної точки цим знаком зодіаку може стати потужним інструментом для особистісного зростання і трансформації.

Чорний Місяць в астрології вважається фіктивною точкою, пов'язаною з апогеєм місячної орбіти. Її вплив інтерпретується як акцент на прихованих аспектах особистості, пригнічених емоціях і кармічних завданнях.

Міфологія Ліліт

Найбільш ранні згадки про Ліліт сягають давніх шумерів (близько 3000 років до н. е.). Там вона фігурувала як Ліліт – дух ночі та бур, який відвідував людей уві сні і міг приносити хвороби, спокуси та зваби. Пізніше вона з'являється у єврейських текстах, де описується як перша дружина Адама. Згідно з легендою, Ліліт залишила Едем, відмовившись підкорятися Адаму, і стала символом незалежності та свободи.

У християнському Середньовіччі образ Ліліт трансформувався в демонічну постать, пов'язану зі спокусами й магією. Вона почала асоціюватися з відьмами, сукубами та нічними духами, які полюють на сплячих. Її ім'я було табуйоване, а в народних повір'ях її вважали покровителькою темних сил та окультизму.

В кабалістичних текстах Ліліт вважається царицею демонів і дружиною Самаеля (Сатани). Вона уособлює хаос, сексуальність, жіночу незалежність і силу, що не підкоряються законам патріархату.

У міфах Ліліт часто асоціюється з нічною пітьмою, загадковістю і силою, яка виходить за межі традиційних уявлень про жіночність. Вона уособлює бунт проти встановлених норм і прагнення самовираження.

В народних повір'ях Ліліт пов'язували з магією та нічними ритуалами. Вважалося, що в її дні (9, 15, 23, 29) краще уникати конфліктів і зосереджуватися на духовних практиках.

Хоча Чорний Місяць не має офіційних свят, його вплив часто святкується в езотеричних колах. У такі періоди проводяться ритуали очищення і звільнення від минулого. Люди прагнуть працювати з внутрішніми страхами та трансформувати їх у силу. Також популярні медитації, спрямовані на усвідомлення своїх тіньових боків і прийняття їх як частини цілісної особистості.

Чорний Місяць у різних сферах життя:

заборонені стосунки, фатальна пристрасть, спокуса і руйнівні почуття

витіснені страхи, тіні минулого, внутрішні демони

робота з тіньовим боком, трансформація, усвідомлення справжніх бажань

уроки, пов'язані з владою, спокусами та кармічними боргами

Ліліт у Скорпіоні – це час зіткнення з тіньовим боком психіки. Для всіх знаків вона несе теми пристрасті, влади, фінансових питань і таємниць. Та особливо гостро її відчують Скорпіони й Тельці, а також ті люди, у яких Місяць, Меркурій, Венера чи Марс перебувають у цих знаках зодіаку. Цей період вимагає контролю над бажаннями та вміння давати раду внутрішнім демонам. Висока ймовірність фінансових труднощів чи несподіваних витрат, особливо пов'язаних з інвестиціями, спадщиною, кредитами. Транзит виявить приховані бажання і пригнічені страхи та змусить засвоїти кармічні уроки.

Чого очікувати Скорпіонам

Для Скорпіонів цей транзит стане особливо значущим, оскільки Ліліт активує їхній знак. Цей час може бути пов'язаний із глибокими особистими трансформаціями. Ви можете зіткнутися з ситуаціями, які вимагатимуть від вас чесності з самими собою та всіма навколо. Важливо уникати маніпуляцій і прагнення до надмірного контролю. Натомість використовуйте енергію Ліліт для самопізнання та роботи над своїми страхами.

Чого очікувати Тельцям

Для Тельців Ліліт у Скорпіоні активує сферу партнерських взаємин, основою яких є фінансовий інтерес. Це може бути час, коли старі конфлікти чи невирішені питання у стосунках вийдуть на поверхню. Важливо зберігати баланс між своїми бажаннями та потребами партнера. Ліліт також може підштовхувати до переоцінки цінностей і фінансових питань, тому будьте уважні до своїх ресурсів.

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