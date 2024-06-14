Чорний Місяць у Терезах від 29 червня 2024-го до 27 березня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Знак Зодіаку Терези характеризує сферу партнерства, соціальні взаємини, естетику, дипломатію. Це знак рівності та справедливості, балансу та гармонії. Переміщаючись Терезами, Чорний Місяць (Ліліт) спотворює ці області життя, дає тенденцію до крайнощів у судженнях, відсутність зваженого підходу до справ.

29 червня 2024 о 12:20 (gmt+3) Ліліт входить у знак Терези до 27 березня 2025 року. У цей період взаємозв'язки з іншими людьми спотворені, кожна людина проходитиме певні уроки і складатиме кармічні іспити з якостей знаку Терези. І той потужний емоційний досвід, який ми винесли з минулих втілень, у найближчі 9 місяців доведеться переробляти, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Чорний Місяць або Ліліт – це похідний Місяця, його апогей (найвіддаленіша точка місячної орбіти) і не залежить від місячних фаз. Ця фіктивна планета зберігає багато таємниць і варта того, щоб її вивчати. Чорний Місяць відповідає за найпотаємніші куточки душі людини, за негативну карму, яка накопичена в попередніх втіленнях. Однак у нинішньому втіленні її потрібно відпрацювати, тобто. розв'язати кармічні вузли.

Знаком Терези управляє Венера, в екзальтації – Сатурн, у вигнанні – Марс та Плутон, у статусі падіння – Сонце. За аналогією з реальними планетами Ліліт схожа на негативні якості Венери, постійно вимагає – дай, хочу. Образ Чорного Місяця – найжирніше і нахабне пташеня в гнізді.

Чорний Місяць у Терезах – Чорна Венера. Кардинальний Чорний Місяць, повітряний, показує карму взаємин на соціальному рівні. Люди, які мають Чорний Місяць у Терезах у минулих втіленнях, зраджували інших людей, лжесвідчили. У поточному втіленні тема шлюбу та партнерства дуже болісна. Терези мають відношення до судів, юриспруденції, закону та порядку.

Венера характеризує наші бажання, і щось отримати будь-яким шляхом буде величезно в період її транзиту за вагою Терези. Для отримання бажаного людина, яка заплуталася в мережах Ліліт, готова йти на все. Він витрачає свої ресурси, а відтік йде від усіх сфер життя. Якщо людина потрапляє у пастку Ліліт, то початкових етапах зазвичай отримує велике задоволення, та був не може зупинитися. Тому пізніше стає жертвою цієї негативної кармічної точки, живлячи її своєю слабкою волею.

Забирати і приносити неприємності під час транзиту цим знаком, Чорний Місяць буде витончено. Розквітне мистецтво ведення переговорів – все буде в рамках закону, так що й не причепишся. Не варто довіряти посмішкам та показній привітності – важливо тримати дистанцію з іншими людьми та нікого не пускайте на свою територію. Партнери частіше намагаються використовувати один одного в період цього транзиту, а за маскою пристойності дуже часто буде ховатись дволичність.

Періоди Ліліт у Терезах:

8 січня — 4 жовтня 1936

14 листопада 1944 – 8 серпня 1945

18 вересня 1953 – 14 червня 1954

16 липня 1962 – 19 квітня 1963

30 травня 1971 – 23 лютого 1972

5 квітня — 29 грудня 1980

8 лютого – 3 листопада 1989

14 грудня 1997 — 9 вересня 1998

20 жовтня 2006 – 16 липня 2007

25 серпня 2015 – 21 травня 2016

29 червня 2024 – 27 березня 2025

Вік, кратний дев'яти: 9, 18, 27, 36, 45 — це роки, коли можна зісковзнути вниз, роки особливої спокуси. У ці періоди можуть відбуватися абсолютно незрозумілі події, які здатні привести нас як до руйнування, і творення. А у віці 54, 63, 72, 81, вплив Чорного Місяця мінімальний, оскільки все найнеприємніше він зробить у 27 і 36 років – у ці роки найлегше оступитися. Водночас вони можуть як зруйнувати людину, так і вивести її на зовсім новий рівень життя.

Під впливом негативної кармічної точки Чорного Місяця виявляються хворі імпульси, відбуваються невмотивовані вчинки. Людина стає податливим на спокусу, відбувається якесь затемнення свідомості, коли він не знає що творить. На противагу впливу Чорного Місяця людина має виробити самозахист. Ця фіктивна точка несе в собі спокусу і в натальній карті це покаже знак Зодіаку та астрологічний будинок, в якому знаходиться Чорний Місяць в особистому гороскопі.

Проробка Чорного Місяця у Терезах полягає в тому, щоб знайти баланс, золоту середину, вчасно зупинитися, не дозволяючи низинним бажанням опановувати людину. Ліліт штовхає людей на стежку зла, але, залежно від рівня свідомості особистості, це відбувається по-різному. У період транзиту Терезами, Ліліт призводить в життя нечесних людей і труднощі з цим пов'язані. Фіктивна точка є лійкою, через яку йде енергія, описує таємні риси характеру та кармічні завдання людини. Той, хто не здасться, зможе зректися пороку і виправити помилки, вийде на новий рівень.

Дуже важливо до 9-річного віку вжити заходів, щоб послабити Ліліт ще до її включення. У 36 років цикл Юпітера та Чорного Місяця збігаються – у цьому віці людина схильна переоцінювати себе, свої сили та можливості, що може призвести до сумних наслідків у кар'єрі та особистому житті, через нерозуміння меж допустимого. Юпітер взагалі дає багато всього, примножує як погане, так і хороше. Чорному Місяцю необхідне постійне енергетичне підживлення, але ця енергія йде в нікуди.

Вона вимагає дедалі більше і якщо зараз собі не дати цієї потреби, то виникає відчуття, що все закінчиться. Всі бажання під час Чорного Місяця (Ліліт) здатні перекрити всі інстинкти за знаком, у якому вона знаходиться, показує нераціональне витрачання енергії, а також її відшкодування. Тому важко пояснити цей процес із погляду норм моралі.

Існує три рівні прояви Чорного Місяця у Терезах:

На I рівні опрацювання: людині складно погодитись на компроміс, прийняти думку іншої людини. Дратує необхідність підкорятися іншій людині. Вирішує свої проблеми за рахунок інших людей, що легко може підставити. Важко знайти партнера, можливо вдівство, зради, зраду.

На II рівні опрацювання: дізнається про зради інших людей. Часто є свідками у справі у суді. Але сама людина зазвичай програє судові процеси, бо спочатку треба опрацювати тему справедливості через когось, а потім уже й свої питання в судах вирішувати. Хороше опрацювання виходить, якщо він працює консультантом.

На III рівні опрацювання: людина не сумнівається у правильності своїх рішень, знає свої права. Слідує за законом, оформляє договори і все виконує у строк. Залучається до справи іншої людини та врегулює питання. Гармонізує все, що довкола нього. Він стає миротворцем – врівноважує людей, що сперечаються, заспокоює конфлікти і напружені ситуації. Діяльність може бути пов'язана з естетикою та красою. Займається мистецтвом, візажистом працює.

Чорний Місяць розкриває наші страхи та помилки, вважає, що в минулому ми зробили багато помилок за тим знаком зодіаку, де він знаходиться. Якщо Ліліт в натальній карті перебуває в сильній позиції, у знаках статусу Місяця – у Тельці, Раку, Скорпіоні чи Козорога, то в минулих втіленнях людина зробила багато зла, його карма обтяжена, тому життєві випробування поточного втілення дуже важкі.

Гармонійні аспекти з негативною кармічною точкою з натальними планетами в особистому гороскопі дають солодкий дурман, при якому дуже важко знайти свій Чорний Місяць. Заважають виявити підводне каміння, розпізнати Чорний Місяць та його опрацювати. А ось напружені аспекти планет із Чорним Місяцем її роблять видимим, тому усвідомленій людині її легко послабити. Ліліт має протилежність — Білий Місяць (Селена) і посилення її якостей сприяє нейтралізації кармічного негативу.

Читайте також: