Чотири знаки зодіаку, які розбагатіють цього літа

Гроші потрібні нам в будь-який час року, але влітку, в розпал відпускного сезону, — особливо.

Однак, незважаючи на наші побажання, грошовий талан не посміхається всім одночасно, рівномірно розподіляючи матеріальні блага між людьми: комусь щастить більше, а комусь — менше.

Які знаки зможуть розбагатіти — або хоча б поліпшити і зміцнити своє фінансове становище — цього літа?

Рак (22.06 — 22.07)

Раки зустрінуть літо в досить жалюгідному матеріальному становищі: їхні заробітки відчутно зменшаться, а запаси, які вони збирали довго і наполегливо, представники знака вирішать витратити на відпустку. Повернувшись додому, вони несподівано отримають пропозицію вигідного підробітку, який — зрозуміло, за умови його ретельного виконання — не тільки дозволить непогано заробити разово, а й з часом стане основною роботою. Так що представники знака зможуть вести приємний в усіх сенсах спосіб життя, ні в чому собі не відмовляючи.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви, які протягом всього літнього сезону будуть прагнути не до відпочинку, як інші, а до кар'єрного зростання, ближче до серпня все-таки доможуться свого. Нова посада, як і годиться в таких випадках, спричинить за собою збільшену як мінімум вдвічі заробітну плату, так що представники знака практично миттєво стануть цілком заможними людьми. Головне, не розчарувати начальство, яке довірить представникам знака не тільки престижне місце роботи, а й важливий і вигідний перспективний проєкт.

Терези (24.09 — 23.10)

Терезам, з одного боку, доведеться дуже витратитися, а з іншого — вдасться добре заробити. Витрати — з великою часткою ймовірності — будуть пов'язані з відпочинком. Захід це, як відомо, недешевий, але шкодувати грошей на те, що пов'язано зі зміцненням здоров'я, не варто, ось і представники знака не стануть. А заробітком, який, до речі сказати, значно перекриє витрати, вони будуть зобов'язані своєїй робочій ретельності — в професійній сфері їм не виявиться рівних, і начальство оцінить їхню працю гідно.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці зможуть зміцнити свою матеріальне становище завдяки режиму розумної економії, який цей, загалом, марнотратний знак, включить в цей час. Оплачувати їхні професійні зусилля начальство буде за найвищим розрядом, а витрачати гроші направо і наліво їм не захочеться — зараз вони не отримають від марнотратства звичайного задоволення. Вже до кінця літа представникам знака вдасться зібрати пристойну суму — її можна буде витратити на якусь важливу покупку, про яку вони давно мріють.

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