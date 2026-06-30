Чотири знаки зодіаку, яким слід бути обережними у липні 2026 року / © Credits

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Марс і Уран утворюють різкі розвороти, Юпітер із Плутоном посилюють внутрішні та зовнішні суперечності, а Венера у Діві переводить стосунки в режим аналізу, де важлива не емоція, а точність, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Для всіх чотирьох знаків липня — це час, коли звичні схеми припиняють діяти, і потрібна здатність швидко адаптуватися. Події розвиваються стрімко, рішення ухвалюються в умовах нестабільності, а будь-яка помилка може дорого коштувати.

З’єднання Марса з Ураном у Близнятах створює непередбачуваний фон, раптові повороти подій та ситуацій, які вимагають максимальної зосередженості.

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Мутабельний хрест вступає в липень як у період, коли потрібні уважність і вміння зосереджуватися на головному. Події розвиваються нерівномірно, і важливо зберігати ясність, щоб не реагувати на зовнішній тиск надто різко.

Це час, коли обставини вимагають усвідомлених дій, чітких меж і здатності ухвалювати рішення саме тоді, коли цього вимагає ситуація.

БЛИЗНЯТА

Гроші

У липні фінансова сфера розвивається нерівномірно. У вашому знаку панує напружена енергія, яка спричиняє різкі повороти, несподівані ситуації та швидкі рішення. Можливі раптові витрати, перегляд планів, зміни в доходах. Важливо уникати імпульсивних кроків: якщо ви збережете концентрацію, зможете використати нестабільність як можливість.

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Небезпеки

Липень створює атмосферу, в якій події змінюються стрімко. Можливі технічні збої, непередбачені повороти в переговорах, несподівані новини. Важливо зберігати спокій і не реагувати надто поспішно — саме витримка допомагає пройти цей період без зайвого напруження.

Стосунки

Стосунки переходять у фазу активного спілкування. Меркурій виходить із ретроградного руху, і розмови, які довго відкладалися, нарешті можуть відбутися. Липень дає шанс сказати те, що давно потребувало прояснення. Спокійний тон і точні формулювання допоможуть поліпшити взаєморозуміння та зняти напруженість, що накопичилася.

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ДІВА

Гроші

Важливим є не розмір капіталу, а вміння помічати тенденції раніше за інших. Напружена енергія місяця створює умови, в яких рішення потрібно приймати швидко, але не імпульсивно.

Одні фінансові можливості з’являються швидко, інші — так само швидко зникають, і саме тому Діві важливо приділяти увагу деталям і вчасно помічати зміни.

Небезпеки

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Головна зона ризику — перевантаження. Напружені аспекти до марсіанської енергії створюють фон, який Діва відчуває сильніше за інших. Можуть виникати ситуації, що вимагають негайної реакції, і саме в такі моменти важливо зберігати ясність розуму. Можливі різкі зміни в робочих завданнях, зриви в планах, тиск з боку зовнішніх обставин. Липень вимагає дисципліни: якщо Діва бере на себе занадто багато, організм і психіка дають сигнал зупинитися.

Стосунки

Венера у Діві переводить стосунки в режим аналізу. Ви починаєте помічати деталі, які раніше вислизали з уваги, і це може бути корисно — якщо не переходити межу між уважністю та критикою. Партнер потребує м’якості, а не перевірок. Липень дає шанс поліпшити зв’язок завдяки відвертій розмові, але важливо пам’ятати: не все потребує аналізу. Іноді достатньо просто бути поруч.

СТРІЛЕЦЬ

Гроші

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У липні фінансова сфера розвивається нерівномірно. Юпітер, ваш управитель, вступає в опозицію до Плутона, і це чинить тиск на рішення, пов’язані з грошима. Можуть траплятися моменти, коли з’являється бажання ризикнути, інвестувати в новий напрям або прискорити розвиток проєкту, але саме зараз важливо уникати імпульсивності. У середині місяця можливі різкі зміни, тому краще заздалегідь передбачити альтернативу.

Небезпеки

Опозиція Юпітера до Плутона створює напружену атмосферу, що позначається на сфері безпеки, подорожей та робочих завдань. Можливі скасування, перенесення, несподівані перешкоди, ситуації, коли доводиться змінювати маршрут — у прямому та переносному сенсі. Важливо не реагувати емоційно та не прискорювати події.

Стосунки

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У стосунках з’являється більше чесності та відвертості. Меркурій виходить із ретроградного руху, і розмови, які довго відкладалися, нарешті можуть відбутися. Але відвертість легко стає надмірно різкою, якщо не враховувати стан партнера. Липень дає можливість відновити зв’язок, якщо говорити не лише про власні потреби, а й про те, що важливо для іншої людини.

РИБИ

Гроші

Фінансова сфера чутлива до зовнішніх коливань. Риби сильніше за інших відчувають колективні процеси, і липень може спонукати до емоційних рішень, які не завжди є корисними. Будь-які витрати вимагають перевірки фактів. У середині місяця можливі ситуації, коли доведеться переглянути бюджет або відмовитися від ідеї, яка здавалася привабливою. Молодик у Раку допомагає побачити, що дійсно важливо, і спрямувати ресурси туди, де є довгостроковий сенс.

Небезпеки

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Представникам знака Риб важливо уникати ситуацій, коли доводиться брати на себе відповідальність за всіх навколо. Якщо ви дотримуєтеся розумного темпу й не дозволяєте зовнішнім обставинам втягнути вас у зайві зобов’язання, липень минає спокійно. Якщо навантаження стає надмірним, можливі емоційні зриви та втрата енергії.

Стосунки

Партнер може очікувати від вас прояснення, яке ви зазвичай висловлюєте не словами, а своїм станом. Навіть якщо це незвично. Риби можуть відчути, що у стосунках назріла необхідність переглянути звичний формат спілкування. Липень приносить ситуації, які показують, де зв’язок вичерпався, де він потребує оновлення та більш спокійного, уважного підходу.

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