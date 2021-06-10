Ці чотири знаки зустрінуть своє кохання влітку 2021 року

Літо, можливо, і не такий романтичний час, як весна, але шансів зустріти людину, яку захочеться назвати другою половинкою, в літні місяці нітрохи не менше, а, можливо, і більше, ніж в весняні — самі курортні романи чого варті.

Так хто зустріне своє кохання цього літа?

Овен (21.03 — 20.04)

Овнів в питаннях особистого життя цього літа з повним правом можна назвати щасливчиками: вони отримають не один, а одразу два шанси зустріти своє кохання. Так, у червні велика ймовірність закохатися з першого погляду і якщо не назавжди, то надовго. Цілком можливо, такий спалах почуттів відбудеться на відпочинку і носитиме всі ознаки курортного роману. Відповідно до законів жанру, він навряд чи виявиться довготривалим, що може серйозно засмутити представників знака. Втім, виправити несправедливість, допущену долею, вони зможуть вже в серпні, коли їм вдасться зустріти свого відпускного знайомого і цього разу вже не відпустити його.

Лев (23.07 — 21.08)

Левів нове знайомство з великою часткою ймовірності очікує в середині літа — в самий розпал відпускного сезону. Представників знака охопить почуття такої сили, що вони не зможуть — та й не захочуть — йому противитися. І якщо спочатку вони ще будуть сумніватися, що їм дорожче — кохана людина або свобода, то вже через місяць вони готові будуть босоніж піти за коханою людиною хоч на край світу. До речі, швидше за все, вони анітрохи не перебільшать значення нового знайомого в своєму житті — зрозуміло, у кожного представника знака програється свій сценарій, але в більшості випадків він дійсно прийшов в їхнє життя всерйоз і надовго.

Діва (22.08 — 23.09)

На Дів, які за всієї своїй педантичності схильні до романтики, чекає захоплива історія подібної властивості. Курортне знайомство буде подібно удару блискавки: у всякому разі, саме таке відчуття накриє їх у разі погляду на абсолютно незнайому людину. Втім, вона, швидше за все, відчує те ж саме, так що яскравого роману не минути. А вже чи виросте він у щось більш серйозне чи ні, залежить тільки від самих Дів. Новий знайомий буде готовий продовжувати взаємини і після відпустки, а ось чи захочуть вони самі бачити поруч із собою цю людину і надалі, невідомо. Можливо, зваживши всі «за» і «проти» такого рішення, вони від неї відмовляться.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіонів з новим знайомим, якого вони зустрінуть ближче до фіналу літа, буде пов'язувати не стільки кохання, скільки пристрасть, спалах якої виявиться, можливо, і нетривалим, але запаморочливим і незабутнім. Оскільки пристрасні взаємини тривалими не бувають за визначенням (важко довго тримати високу напруженість), після чого вона повинна або перерости в кохання або дружбу, або припинитися раз і назавжди. Який варіант оберуть представники знака в цьому конкретному випадку, сказати важко, але перший все-таки є більш привабливим.

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