Цим трьом знакам зодіаку пощастить у коханні у березні 2024 року

Якими б не були події в особистому житті кожного з нас, варто пам'ятати, що в березні цього року вони виявляться доленосними. Якщо йтиметься про зустріч і початок відносин, то на все життя, якщо ж назріє на порядку денному розставання, шлях назад неможливий – з цією людиною гештальт закриється раз і назавжди.

Про тих, хто зустріне свою долю у березні 2024 року, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Телець

Тельцям, в життя яких стрімко увірветься кохання, не варто ставитися до роману, що спалахнув, легковажно – почуття виявляться набагато сильнішими, ніж здасться на перший погляд. А ось зневага ними спочатку може цілком призвести до того, що згодом зв'язок приноситиме болісні відчуття.

Рак

У Раків почнеться захопливий роман із людиною, яка живе далеко від них, і хоч у наш час відстань – поняття відносне, на цих взаєминах він залишить свій відбиток. Листування та дзвінки в месенджерах замість походів до кіно, відеорозмови замість романтичних побачень не охолодять, а зміцнять почуття.

Терези

Терези настільки сильно зможуть поринути у вир пристрасті, що забудуть про все на світі. Можливо, їм навіть доведеться взяти відпустку, щоби не завалити важливий професійний проєкт і не потрапити до чорного списку начальства. А ось знижувати градус почуттів, щоб досягти успіху в професії, не варто – згодом про це можна пошкодувати.

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