Де і як потрібно відпочивати різним знакам зодіаку цього літа

Літо — час відпочинку, і навіть непростий сучасний час не може цього скасувати, хоча і вносить свої корективи.

Про те, де і як відпочивати різним знакам зодіаку цього літа, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Овен (21.03 — 20.04)

Овнам цього літа зірки не рекомендують їхати далеко від дому — під особливим забороною — екзотичні країни. І йдеться не тільки про епідемічну ситуацію, яка непередбачувана і може загостритися в будь-який час, але і про ймовірні складнощі з акліматизацією через незвичну їжу і недостатньо чисту воду. Ну а оскільки відпочивати все одно треба, краще вибрати пансіонат, розташований в найближчому передмісті.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельцям бажано витратити нинішнє літо на турботу про ідеальну фізичну форму і позбавлення від шкідливих звичок. Де б вони не відпочивали, а їм можна подорожувати як власною країною, так і найближчим зарубіжжям, головне, щоб у них була можливість займатися спортом і харчуватися відповідно до правил ЗСЖ, тоді восени представники — а особливо представниці — знака вразять всіх своїм фантастичним зовнішнім видом.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнятам цього літа показане "рослинне" проведення часу — в шезлонгу на річковому пляжі або в гамаку у фруктовому саду, а це значить, що їм пряма дорога на власну дачу. Щоправда, для початку там доведеться навести ідеальний лад, зробивши невеликий косметичний ремонт і поліпшивши житлові умови — наприклад, провести в будинок газ або воду. Зате потім нічого не буде відволікати представників знака від повноцінного відпочинку.

Рак (22.06 — 22.07)

Ракам вдасться відпочити тільки в другій половині літа, першу — хочуть вони того чи ні — їм доведеться присвятити роботі, яка буде вдала в кар'єрному плані і вигідна в фінансовому. Впоравшись із завданнями, які перед ними стоять, вже в другій половині червня представники знака всією сім'єю можуть вирушити на відпочинок. Краще всього вибрати для поїздки курорт в горах, чисте повітря яких благотворно позначиться на здоров'ї.

Лев (23.07 — 21.08)

Левам зірки цього літа обіцяють романтичну подорож разом із другою половинкою, яка, до речі, швидше за все, з'явиться в житті представників знака цього літа. Звичайно, для такої поїздки найкраще підійшла б одна з європейських столиць — наприклад, Париж або Відень, але, видається, український Львів виявиться нітрохи не гіршим, а можливо, в сучасній епідемічній ситуації і краще — в усякому разі, безпечніше.

Діва (22.08 — 23.09)

Дівам зірки наполегливо рекомендують цього літа вирушити в санаторій — комплексне лікування і режим дня дозволять їм не тільки відновити фізичну форму, а й піднестись духом, який, як відомо, живе тільки в здоровому тілі. Лікувально-профілактичний заклад необхідно вибирати залежно від того, що саме потребує лікування, тому їхати можна як в гори, так і до моря або на воду.

Терези (24.09 — 23.10)

Терези — особливо ті з них, хто поки не знайшов пару — значну частину літа будуть зайняті особистим життям: на багатьох із них чекає довгоочікуване доленосне знайомство. На щастя, це не означає, що представники знака повинні все літо просидіти вдома, ну а оскільки найкраще вони почуваються біля водойм з прісною водою, зірки рекомендують їм вирушити до великої річці або на озера — наприклад, знамениті Шацькі справлять на них незабутнє враження .

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіонам цього літа рекомендується, як кажуть в таких випадках, доторкнутися до прекрасного — побувати в замках і садибах, які зберігають в своїх стінах атмосферу минулих часів. В інший час представники знака воліли б для подорожі до Італії або Британії, але в наш час до цих країн мало кому вдасться дістатися, тому вони з подивом виявлять, що в Україні теж вистачає історичних місць і мальовничих руїн.

Стрілець (23.11 — 21.12)

У Стрільців, які зараз, як ніколи, потребують зміцнення імунітету, шлях лежить на південь — до теплого моря, де вони зможуть сповна насолодитися спекотним сонцем, теплою водою і свіжим повітрям — всім тим, що потрібно представникам знака для повного щастя. Щоправда, спочатку їм доведеться завершити свої професійні справи, які на початку літа виявляться на рідкість успішними, так що треба буде скористатися щасливим шансом.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козорогам, трудоголізм яких виправленню, схоже, не підлягає, після цілого літа наполегливої і невпинної роботи хоча б на оксамитовий сезон повинні вирватися на відпочинок. Оптимальним варіантом для них стануть термальні води, приймати ванни в яких можна навіть на початку осені — коли температура повітря значно знижується. Лікувальна вода дозволить представникам знака розслабитися і зняти накопичену напруженість, що їм вкрай необхідно — як в цей час, так і завжди.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водоліям, що обожнюють ресторани і вважають походи ними найкращим відпочинком, має сенс купити гастрономічний тур і вирушити дегустувати все, що пропонують своїм гостям різні регіони хлібосольної України. Вони з подивом виявлять, що місцева кухня — це не заклади з мішленівськими зірками, а набагато крутіше. Компанію представникам знака складе їхня друга половинка, стосунки з якою саме увійдуть в романтичну стадію.

Риби (19.02 — 20.03)

Рибам, які більшу частину літа витратять на те, щоб досягти професійної мети, яку вони собі поставили, відпочивати, схоже, будуть тільки у вихідні. До того ж робити вони це будуть на грядках своєї присадибної ділянки, чим неабияк здивують своїх друзів і приведуть когось в жах, а когось — і в розчулення. Представники знака зможуть отримати особливе задоволення від того, що посаджена ними розсада перетвориться на різнокольорові і смачні овочі.

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