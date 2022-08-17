День Незалежності України: астрологиня розповіла, що чекає на нашу країну після 24 серпня 2022 року

Не завжди справжній день народження збігається із календарним, оскільки Соляр - це транзит, карта повернення Сонця у самі координати, що були під час народження. Для України Соляр у різні роки настає у період від 23 до 25 серпня - дата залежить від наближеності до високосного року, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Момент наступу Соляра - магічний період, дуже важливо знати точний час, щоб зробити правильне закладання у всіх 12 сферах на черговий особистий рік. Більшість астрологів зійшлися на думці, що о 17:59 за київським часом 24 серпня 1991 року, було проголошено акт Незалежності України, тому 31-й Соляр настає 24 серпня 2022 року о 06:02.

Соляр відповідає стихії Вогню - це один із методів прогнозу, який показує волю, життєві сили, явні події, але не описує почуття. Щоб зрозуміти внутрішню складову, тобто. програму почуттів та емоцій, у цьому нам допоможуть прогресії Місяця, енергетично відповідають стихії Води. Наступний метод річного прогнозу - дирекції, пов'язаний з енергіями Землі та показують фундаментальні події року. І, нарешті, четвертий - транзити планет, що добре відображають події кожного з 12 місяців індивідуального року.

Отже, 24 серпня о 06:02 за київським часом Україні виповнюється 31 рік. Сонце - головний елемент Соляра, що розташований на Асценденті Соляра (Асцендент - це початок першого будинку, тобто астрологічного будинку особистості) - становище завжди трактується позитивно, це позиція лідера. Протягом року Україна стане видимою для всіх і навіть ті, хто мало що чув про нашу країну, захоплюватимуться силою духу та могутністю української єдності. Сонце в першому будинку Соляра наголошує на важливості року - це початок нового життєвого циклу, а також показник хорошого здоров'я, фізичної сили, активності, самостійності.

Асцендент Соляра показує активність року, що розташований в першому градусі Діви, у знаку стихії Землі, що гармонійно поєднується з натальним Асцендентом України, що розташований також у земному знаку - у Козорозі. Символічно, Україна перебуває під заступництвом Тельця - першого знаку стихії Землі. Чудовий показник - ніхто не зможе прогнути українців і змусити поступитися своїми землями. Протягом року Україна поверне більшість окупованих територій, що зможе знову пустити коріння на своїй землі. Управитель України у Солярі 2022 року - Меркурій, який у статусі управління - у Діві у другому будинку, який має земні якості (ресурси, гроші, майно). Україна знову користуватиметься своїми природними ресурсами, спорудами, промисловими підприємствами.

МС Соляра - мета року, розташована в Тельці у поєднанні з куспідом 4 будинки - IC (витоки, будинок, сім'я, внутрішнє життя, Батьківщина). Україна поставила за мету повернути своє і це буде реалізовано протягом року. Наступний Соляр (2023 року), Україна відсвяткує за більш комфортних умов, українці повернуться додому, більшість сімей возз'єднаються. Управитель МС Соляра - Венера у Леві у 12 будинку - з одного боку, цілі озвучені, але, з іншого боку, способи їх досягнення замовчуються - і це правильно! Войовничий Марс у Близнятах у 10 будинку (призначення, головна мета прямо вказує на завзятий рух вперед наших ЗСУ.

Як правило, МС Соляра в 4 натальному будинку показує завершення важливого життєвого циклу, після якого настане новий. Соляр 2022 року починає рік підготовки до великого стрибка, нового витку в житті українців та України в цілому. Оскільки МС та 10 будинок характеризують державну владу, то можна очікувати серйозних змін у політичній сфері. Переломний рік - оскільки раніше вже ніколи не буде. Багато управлінців назавжди зникнуть із політики, а існуючі системи та структури будуть зазнавати докорінних перетворень.

Місяць Соляра у гороскопі України - це народ. Перебуває у знаку Рак (сильний статус - управління) в 11 солярному будинку (сфера друзів та однодумців). Є ураження від Чорного Місяця, але статусний Місяць, а отже й українці, витримають увесь той негатив, який іде в нашу країну від Російської Федерації. У жовтні 2022 року відбуватиметься багато подій, на перший погляд, може здатися, що все дуже погано, але це агонія росіян перед неминучим програшем. Потрібно зібрати волю у кулак і не зламатися перед агресором. До кінця 2022 року Україна набуде явних переваг на фронті, і російська армія більше не зможе протистояти ЗСУ.

Десцендент або куспід 7 вдома - це інші люди. У Солярі показує те, що доповнює, допомагає у вирішенні наявних завдань. Перебуває в Рибах у другому будинку - ресурси та гроші партнерів відіграють важливу роль протягом року. Хоч би які переставляння відбувалися у владі дружніх держав, необхідну допомогу Україні надаватимуть. Також обмін розвідданими та співпраця між Україною та далекими країнами стане більш тісним.

IC Соляра у Скорпіоні, що з'єднується з натальним МС України - це і є досягнення визначеності чи головної мети року. Показує повернення додому здалеку, вирішення житлових питань. Також завершення певного циклу у розвитку держави, набуття певного статусу. Початок нового етапу в житті країни також може бути і зміна керівництва або зміна керівної лінії. Рік дуже важливий для всіх українських політиків, олігархів, великих землевласників, власників. Для більшості - це буде період закінчення їхнього особистого впливу у формуванні та розвитку політичної влади, формах та методах її функціонування.

Прогресивний Місяць України в період від 24 серпня 2022 року до 24 серпня 2023 року перебуває під управлінням Марса, у знаку Овна в межах від 10 до 23 градуси. Це становище посилює потребу у боротьбі, прагнення незалежності, сприяє цілеспрямованим діям. Народ України швидко адаптується до нових життєвих умов, для багатьох це є період кардинальних змін. На знак Овна прогресивний Місяць увійшов на початку 2022 року і одразу зробив опозицію з прогресивним Сонцем - це і є прогресивний повний місяць, буває раз на 14-15 років. Одразу після цієї найважливішої астрологічної події Росія безцеремонно вторглася в нашу країну. Повний місяць дає силу, відповідає енергіям Марса. Як бачимо, план РФ взяти Україну за три дні розбився вщент. На знак Тельця прогресивний Місяць увійде навесні 2024 року на 2,5 року - це буде час розквіту, комфорту та достатку для України.

Найважливіші місяці для України - квітень, травень, червень 2023 року. У цей час відбудуться видимі зміни у нашій державі, з'являться нові лідери, Україна почне відроджуватись. Для Росії ці місяці виявляться дуже складними - руйнуватимуться усталені структури, змінюватимуться політичний курс країни. Липень 2023 - січень 2024 року, буде часом млявих процесів, які максимально виявляться від лютого 2024 року. Україна впевнено закріпить курс до ЄС та НАТО, з високою ймовірністю поверне всі свої території, включаючи Крим та Донбас. А на Росію в 2024 чекає розвал - спочатку зсередини країни, а потім на зовнішньому плані.

У деяких езотеричних традиціях застосовують практику Соляр, тобто. від моменту повернення Сонця в ті ж координати, що і під час народження, у кожний з 12 днів здійснюють певні дії і таким чином запускають Соляр.

Для України перший день Соляра - від 24 серпня 06:02 до 25 серпня 06:02 включається перший будинок (будинок особистості), який характеризує саму країну, її активність, прояв себе у світі. Те, що відбуватиметься цього дня (найважливішого із 12), багато в чому визначить майбутній рік України. З 25 серпня 06:02 до 26 серпня 06:02 відбувається активація енергій 2 будинку (матеріальне становище, гроші, ресурси). Добре, якщо у цей день до України зайде допомога від інших країн, щоб ефективніше захищатися від російського агресора. Третій день Соляра визначає відносини із сусідніми країнами, четвертий день - ситуація всередині країни, образно - у домі та в сім'ї. П'ятий день включає сонячні енергії, показує життєвий потенціал, здатність перемагати. Шостий день Соляра характеризує побутові питання, будні, зобов'язання. Сьомий день - офіційні взаємини, як із партнерами, так і з відкритими ворогами. Восьмий день - небезпеки, кризи, вплив багатших і сильніших країн на процеси, що відбуваються в Україні. Дев'ятий будинок запускається дев'ятого солярного дня і показує перспективи нашої країни на світовій політичній арені. Десятий день покаже, що відбуватиметься у державних структурах влади протягом року. Одинадцятий день ясніше визначить, хто нам друг, а хто вигодонабувач. Дванадцятий будинок характеризує приховані процеси, залаштункові відносини.

Подібну практику можна зробити і до свого Соляра, але для цього потрібно звернутися до астролога, щоб визначити точний час його наступу.

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